قوات الاحتلال تعتقل شابا في بيت لحم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، شابا من بلدة الدوحة غرب بيت لحم.
وأفادت مصادر امنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رائد محمد عايش (38 عاما)، بعد دهم منزله وتفتيشه .
وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
MENAFN14102023000208011052ID1107241071
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.