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قوات الاحتلال تعتقل شابا في بيت لحم

10/14/2023 7:10:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، شابا من بلدة الدوحة غرب بيت لحم.
وأفادت مصادر امنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رائد محمد عايش (38 عاما)، بعد دهم منزله وتفتيشه .
وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.




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