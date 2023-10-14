إصابة شاب برصاص الاحتلال في رام الله

إصابة شاب برصاص الاحتلال في رام الله
التاريخ
10/14/2023 7:10:10 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شاب بالرصاص، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية شقبا، شمال غرب رام الله.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن مواجهات اندلعت على مدخل القرية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي تجاه المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص، وجرى نقله إلى المستشفى.
وفا
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