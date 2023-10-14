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إصابة شاب برصاص الاحتلال في رام الله

10/14/2023 7:10:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شاب بالرصاص، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية شقبا، شمال غرب رام الله.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن مواجهات اندلعت على مدخل القرية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي تجاه المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص، وجرى نقله إلى المستشفى.

وفا

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