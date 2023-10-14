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الصحة الفلسطينية تقرر عدم الاستجابة للتهديدات الإسرائيلية بإخلاء المستشفيات في غزة

10/14/2023 7:10:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، عدم استجابتها للتهديدات الإسرائيلية بإخلاء المستشفيات في قطاع غزة، وذلك في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 تشرين الأول.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة: "لن نستجيب للتهديدات الإسرائيلية بإخلاء المستشفيات وموقفنا الأخلاقي يلزمنا بمواصلة العمل، وقررنا البقاء في أماكننا ومواصلة العمل ولن نترك المستشفيات حتى لو هدمت فوق رؤوسنا".
وقال إن ما يحدث حاليا هو حرب إبادة ضد غزة على مرأى من العالم الذي لا يحرك ساكناً، مستشهداً بإبادة 55 عائلة فلسطينية بالكامل في الغارات الإسرائيلية على القطاع.
وطالب بفتح ممر آمن لإدخال المساعدات والإمدادات الدوائية والوقود إلى قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي بالعمل على إخراج الجرحى والمرضى عبر ممر آمن لتلقي العلاج خارج قطاع غزة.
وقال إن كارثة ستقع في قطاع غزة في حالة عدم فتح المعابر لدخول المساعدات الطبية.
ووصل عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 2228 شهيدا و8744 إصابة معظمهم من النساء والأطفال منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" الفلسطينية.
وتسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بخروج مستشفيين عن الخدمة وجزء من اثنين آخرين بحسب ما ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة السبت، التي دعت إلى توفير حماية دولية للطواقم الطبية في القطاع المحاصر.




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