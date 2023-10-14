أنباء عن هجوم إسرائيلي على مطار حلب في سوريا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت مصادر بأن أنباء متداولة حول هجوم إسرائيلي على مطار حلب وأن أصوات انفجارات سمعت في محيط المطار.
وقالت أن المطار خرج عن الخدمة.. وذكر مصدر في مطار حلب الدولي أنه تم استهداف مهبط المطار الذي تم الانتهاء من إصلاحه مساء أمس، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة من جديد. بحسب ما نقلته صحيفة "الوطن" السورية.
وكانت وزارة النقل السورية قد أعلنت موعدا لعودة المطار إلى الخدمة وذلك اعتبارا من اليوم السبت 14 أكتوبر، أي بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدفه يوم الخميس الماضي.
روسيا اليوم
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