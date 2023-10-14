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أنباء عن هجوم إسرائيلي على مطار حلب في سوريا

10/14/2023 7:10:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت مصادر بأن أنباء متداولة حول هجوم إسرائيلي على مطار حلب وأن أصوات انفجارات سمعت في محيط المطار.
وقالت أن المطار خرج عن الخدمة.. وذكر مصدر في مطار حلب الدولي أنه تم استهداف مهبط المطار الذي تم الانتهاء من إصلاحه مساء أمس، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة من جديد. بحسب ما نقلته صحيفة "الوطن" السورية.

وكانت وزارة النقل السورية قد أعلنت موعدا لعودة المطار إلى الخدمة وذلك اعتبارا من اليوم السبت 14 أكتوبر، أي بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدفه يوم الخميس الماضي.

روسيا اليوم

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