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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

10/14/2023 7:10:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلده الطور شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، والصوت صوب الشبان العزّل الذين حاولوا التصدي لها، ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان بالرصاص وشظايا الرصاص بصورة طفيفة.




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