إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلده الطور شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، والصوت صوب الشبان العزّل الذين حاولوا التصدي لها، ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان بالرصاص وشظايا الرصاص بصورة طفيفة.
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