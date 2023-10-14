الاحتلال يعتقل فلسطينيا ونجله في أريحا

الاحتلال يعتقل فلسطينيا ونجله في أريحا
التاريخ
10/14/2023 7:10:09 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مواطنا ونجله من مدينة أريحا، وذلك عقب استدعائهم للتحقيق مع مخابراتها.
وأفاد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة بأن الاحتلال اعتقل الأسير المحرر ماهر علي خضر الكالوني ونجله وسام، من سكان مخيم عين السلطان، علما أن الوالد مريض بالفشل الكلوي ويحتاج لغسيل كلى ثلاث مرات في الأسبوع.
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