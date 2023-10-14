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الاحتلال يعتقل فلسطينيا ونجله في أريحا

10/14/2023 7:10:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مواطنا ونجله من مدينة أريحا، وذلك عقب استدعائهم للتحقيق مع مخابراتها.
وأفاد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة بأن الاحتلال اعتقل الأسير المحرر ماهر علي خضر الكالوني ونجله وسام، من سكان مخيم عين السلطان، علما أن الوالد مريض بالفشل الكلوي ويحتاج لغسيل كلى ثلاث مرات في الأسبوع.




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