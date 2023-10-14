ما هذا الذي يحدث في غزة؟! أين الإنسانية؟!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

{ ‭ ‬تقول‭ ‬‮«‬إليزابيث‭ ‬النكلة‮»‬‭ ‬وهي‭ (‬والدة‭) ‬زوجة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأسكتلندي‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬غزة‭: ‬‮«‬أين‭ ‬الإنسانية؟‭ ‬سيكون‭ ‬هذا‭ ‬الفيديو‭ ‬الأخير‭ ‬لي،‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬يتحركون‭ ‬نحو‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬نحن‭ ‬فيه‭.. ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ينزحون‭ ‬وهم‭ ‬بلا‭ ‬طعام‭ ‬ولا‭ ‬ماء،‭ ‬وما‭ ‬زالوا‭ ‬يقصفونهم‭ ‬وهم‭ ‬يغادرون‭! ‬أين‭ ‬سنضعهم؟‭! ‬لكن‭ ‬أول‭ ‬ما‭ ‬أفكر‭ ‬فيه‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إجلاء‭ ‬كل‭ ‬هؤلاء‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭!‬

أين‭ ‬الانسانية؟‭! ‬أين‭ ‬قلوب‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬للسماح‭ ‬بحدوث‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العصر؟‭! ‬فليساعدنا‭ ‬الله‮»‬‭!‬

{ ‭ ‬هكذا‭ ‬مرّ‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬‮«‬الإسرائيلية‮»‬‭ ‬ووثقت‭ ‬الكاميرات‭ ‬والفيديوهات‭ ‬أبشع‭ ‬الصور‭ ‬عن‭ ‬الضحايا‭ ‬وأغلبهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭! ‬ها‭ ‬هي‭ ‬‮«‬صبرا‭ ‬وشاتيلا‮»‬‭ ‬المكبرة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وكل‭ ‬جرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬‮«‬الإسرائيلية‮»‬‭ (‬تعيد‭ ‬إلى‭ ‬الذاكرة‭ ‬تاريخًا‭ ‬مليئًا‭ ‬بالدم‭ ‬والقتل‭ ‬منذ‭ ‬75‭ ‬عامًا‭)! ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬اليوم‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير،‭ ‬وبشكل‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أبشع‭ ‬منه‭! ‬جثث‭ ‬مقطعة‭ ‬ومبتورة‭ ‬ومحروقة‭ ‬ومشوّهة‭ ‬وأغلبها‭ ‬لأطفال‭ ‬ونساء‭! ‬حتى‭ ‬الأجنة‭ ‬احترقت‭ ‬في‭ ‬بطون‭ ‬أمهاتها‭. ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الفوسفوري‭! ‬هل‭ ‬هؤلاء‭ ‬هم‭ ‬مقاتلو‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬شرعت‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬السيوف‭ ‬الحديدية‮»‬‭ ‬انتقاما‭ ‬منهم؟

وللدلالة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الهمجية‭ ‬والممنهجة‭ ‬هي‭ ‬ضدّ‭ ‬المدنيين،‭ ‬وزّع‭ ‬‮«‬بن‭ ‬غفير‮»‬‭ ‬الصهيوني‭ ‬المتطرف،‭ (‬20‭ ‬ألف‭ ‬سلاح‭) ‬سيعقبه‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬سلاح‭ ‬أخرى،‭ ‬على‭ (‬المستوطنين‭ ‬المتطرفين‭) ‬أمثاله،‭ ‬ليقتلوا‭ ‬عشوائيًّا‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭!‬

هكذا‭ ‬تتضح‭ ‬الصورة‭ ‬أكثر،‭ ‬إن‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬كل‭ ‬فلسطيني‭ ‬وكل‭ ‬طفل‭ ‬وامرأة‭ ‬فلسطينية،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الصفة‭ ‬الغربية‭!‬

{ بحجة‭ ‬عملية‭ ‬5‭ ‬ساعات‭ ‬تتم‭ ‬الإبادة‭ ‬والمجازر‭ ‬الجماعية،‭ ‬ولا‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬جثث‭ ‬المقتولين‭ ‬بتلك‭ ‬الأعداد‭ ‬التي‭ ‬ينشرها‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭! ‬ولا‭ ‬جنازات‭ ‬جماعية‭! ‬مثلما‭ ‬لا‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬قطع‭ ‬رؤوس‭ ‬40‭ ‬طفلاً‭ ‬كما‭ ‬يدعي‭ ‬الكيان‭! ‬وهذا‭ ‬موضوع‭ ‬آخر‭ ‬له‭ ‬وقفة‭ ‬أخرى‭ ‬حول‭ ‬الأكاذيب‭ ‬والروايات‭ ‬‮«‬الإسرائيلية‮»‬‭! ‬وحتى‭ ‬اللحظة‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬القصف‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬عدم‭ ‬استثناء‭ ‬المستشفيات،‭ ‬يدّل‭ ‬على‭ ‬حجم‭ ‬الهمجية،‭ ‬التي‭ ‬أتعبت‭ ‬المشاهدين‭ ‬لما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان،‭ ‬أو‭ ‬بالأحرى‭ ‬أتعبت‭ ‬من‭ ‬يمتلك‭ ‬قلبا‭ ‬إنسانيا‭! ‬قتل‭ ‬المدنيين‭ ‬‮«‬مدان‮»‬‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الأطراف،‭ ‬ولكن‭ ‬الذي‭ ‬نراه‭ ‬هو‭ (‬توظيف‭ ‬خطير‭ ‬لطوفان‭ ‬الأقصى‭ ‬لما‭ ‬هو‭ ‬أبعد‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الانتقام‭ ‬الذي‭ ‬يبرّر‭ ‬له‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬أو‭ ‬الحجة‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس‭)! ‬فهل‭ ‬اتضحت‭ ‬صورة‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬الوحوش‭ ‬البشرية‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬شاهدناه،‭ ‬والتي‭ ‬ستطول‭ ‬مشاهدها‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬طويلة‭ ‬يريدها‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬الإنسان‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وليس‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬حماس،‭ ‬كما‭ ‬يردد‭ ‬قادتهم‭ ‬طول‭ ‬الوقت؟‭!‬

{ الغرب‭ ‬الذي‭ ‬تداعى‭ ‬بأكمله‭ ‬بقيادة‭ ‬البارجات‭ ‬الأمريكية‭ ‬والدعم‭ ‬المطلق‭ ‬والمفتوح‭ ‬بجرائم‭ ‬الحرب،‭ ‬يزداد‭ ‬إصرارًا‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬تلك‭ ‬الجرائم‭ ‬بل‭ ‬وعلى‭ ‬توسيع‭ ‬رقعتها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭! ‬بريطانيا‭ ‬بدورها‭ ‬تتحرك‭ ‬نحو‭ ‬مياه‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭! ‬وألمانيا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬بل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬كله‭ ‬ينحاز‭ ‬للجرائم‭ ‬‮«‬الإسرائيلية‮»‬‭! ‬وفرنسا‭ ‬تمنع‭ ‬أي‭ ‬تضامن‭ ‬مع‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وتهدّد‭ ‬بسجن‭ ‬أي‭ ‬متضامن‭ ‬مدة‭ (‬5‭ ‬سنوات‭) ‬و‮«‬7‭ ‬سنوات‮»‬‭! ‬‮«‬جون‭ ‬كيربي‮»‬‭ ‬يبكي‭ ‬أمام‭ ‬الكاميرا‭ ‬ودموعه‭ ‬‮«‬دموع‭ ‬عنصرية‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إسرائيل‭! ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬‮«‬دموع‭ ‬إنسانية‮»‬‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬على‭ ‬مشاهد‭ ‬الأطفال،‭ ‬الذين‭ ‬يتم‭ ‬إبادتهم‭ ‬كل‭ ‬لحظة‭ ‬في‭ ‬غزة‭! ‬بل‭ ‬دعم‭ ‬وفزعة‭ ‬غربية‭ ‬لاستمرار‭ ‬الكيان‭ ‬في‭ ‬جرائمه‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭!‬

{ ‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬لم‭ ‬تشهد‭ ‬الحروب‭ ‬مثيلاً‭ ‬لها‭ ‬إلا‭ ‬حروب‭ ‬الكيان‭ ‬نفسه‭ ‬وحروب‭ ‬أمريكا‭ ‬ضد‭ ‬الشعوب‭! ‬الدوس‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬القوانين‭ ‬الدولية،‭ ‬والحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬بما‭ ‬يخصّ‭ ‬من‭ ‬يقاوم‭ ‬احتلال‭ ‬أرضه،‭ ‬فيما‭ ‬يتم‭ ‬دعم‭ ‬المحتلّ‭ ‬وجرائمه‭ ‬بكل‭ ‬أشكال‭ ‬الدعم‭ ‬والإعلام‭ ‬العالمي‭ ‬المسيطر‭ ‬عليه‭! ‬والمنظمات‭ ‬الحقوقية‭ ‬والأممية‭ ‬تصمت‭ ‬عن‭ ‬حجم‭ ‬الجريمة‭ ‬المرتكبة‭ ‬كل‭ ‬لحظة‭ ‬بحق‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء،‭ ‬بل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬يصرح‭ ‬أمينها‭ ‬العام‭ ‬وكأنه‭ ‬موظف‭ ‬لدى‭ ‬إسرائيل‭!‬

{ ضرب‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمدارس‭ ‬التي‭ ‬يلجأ‭ ‬إليها‭ ‬المصابون‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭! ‬أن‭ ‬يعاقب‭ ‬شعب‭ ‬غزة‭ ‬بأكمله‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭! ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬المستشفيات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬كهرباء‭ ‬ليموت‭ ‬حتى‭ ‬المصابين‭ ‬قتل‭ ‬جماعي‭ ‬وإبادة‭ ‬جماعية،‭ ‬ولكأن‭ ‬المجرم‭ ‬لم‭ ‬يشبعه‭ ‬حصار‭ ‬الغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والكهرباء‭ ‬والوقود‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬أهالي‭ ‬غزة،‭ ‬فالتفت‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬لتكتمل‭ ‬صورة‭ ‬الوحشية‭ ‬والهمجية‭! ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭. ‬أن‭ ‬تتشكل‭ ‬حكومة‭ ‬حرب‭ ‬والهدف‭ ‬خلال‭ ‬أسبوع‭ ‬كامل‭ ‬كما‭ ‬اتضح‭ ‬هو‭ ‬المدنيون‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭! ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬منع‭ ‬الدواء‭ ‬ومنع‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والتهديد‭ ‬بقصفها‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭! ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬التخيير‭ ‬بين‭ ‬الموت‭ ‬أو‭ ‬الهجرة‭ ‬عبر‭ ‬رفح‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭ ‬وانتهاك‭ ‬لكل‭ ‬المواثيق‭ ‬الدولية‭ ‬واعتداء‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬لبلد‭ ‬آخر‭ ‬هو‭ ‬هنا‭ ‬المصري‭ ‬وأرضه‭!‬

{ ‭ ‬كل‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬تلك‭ ‬وغيرها‭ ‬كثير‭ ‬لم‭ ‬تحرّك‭ ‬شعرة‭ ‬في‭ ‬‮«‬الرأس‭ ‬الغربي‮»‬‭! ‬معلنة‭ ‬سقوط‭ ‬‮«‬المنظومة‭ ‬الإنسانية‮»‬‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الحضارة‭ ‬الراهنة‭! ‬وإعلان‭ ‬شريعة‭ ‬الغاب‭ ‬بشكل‭ ‬متطرف‭! ‬فلا‭ ‬قانون‭ ‬دولي‭ ‬ولا‭ ‬حقوق‭ ‬ولا‭ ‬إنسانية،‭ ‬ولا‭ ‬أمم‭ ‬متحدة،‭ ‬ولا‭ ‬مؤسسات‭ ‬دولية‭... ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬أصبح‭ ‬سرابا‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬لا‭ ‬إنسانية‭ ‬على‭ ‬شعب‭ ‬ومدنيين‭! ‬حتى‭ ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬مكان‭ ‬لأي‭ ‬من‭ ‬المواثيق‭ ‬الدولية‭ ‬ولا‭ ‬للضمير‭! ‬وللدلالة‭ ‬يكفي‭ ‬هنا‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ (‬الرئيس‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إسحق‭ ‬هير‭ ‬تسوغ‭) ‬حين‭ ‬انفعل‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬إحدى‭ ‬الصحفيات‭ ‬حول‭ ‬التزام‭ ‬بلاده‭ ‬بالقانون‭ ‬الدولي‭ ‬ليقول‭: (‬حقا؟‭ ‬حقا؟‭ ‬حقا؟‭ ‬هذا‭ ‬خارج‭ ‬السياق‭)! ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬نعيش‭ ‬فيه‭! ‬إنه‭ ‬خارج‭ ‬السياق‭!‬