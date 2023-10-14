تجربة الشارقة وموهبة التحدي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واقع‭ ‬مأساوي‭ ‬ينتظر‭ ‬العالم‭.. ‬ما‭ ‬العمل؟‭!‬

نعم،‭ ‬ماذا‭ ‬نحن‭ ‬فاعلون‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬مليار‭ ‬شخص‭ ‬جائع‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬يستهلك‭ ‬في‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭ ‬ما‭ ‬ينتجه‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أُعلن‭ ‬في‭ ‬المنتدى؟‭!‬

ماذا‭ ‬نحن‭ ‬فاعلون‭ ‬لتأمين‭ ‬احتياجاتنا‭ ‬ولو‭ ‬الأساسية‭ ‬منها‭ ‬وهو‭ ‬أضعف‭ ‬الإيمان؟

ماذا‭ ‬نحن‭ ‬فاعلون‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والإنسانية‭ ‬وأهمها‭ ‬قضية‭ ‬أزمة‭ ‬الطاقة‭ ‬وظاهرة‭ ‬التضخم‭ ‬العالمي؟

ماذا‭ ‬نحن‭ ‬فاعلون‭ ‬حيال‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمشكلة‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والتي‭ ‬أراها‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬الأولويات؟

لعل‭ ‬أهم‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬رأيي‭ ‬المتواضع‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المنتدى‭ ‬كان‭ ‬عرض‭ ‬تجربة‭ ‬عربية‭ ‬بطولية‭ ‬للشارقة،‭ ‬حققت‭ ‬فيها‭ ‬إنجازات‭ ‬رائعة،‭ ‬وكسرت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬القناعات‭ ‬السابقة‭ ‬حول‭ ‬عدم‭ ‬جدوى‭ ‬زراعة‭ ‬القمح‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬الصحراوية‭ ‬والمناخ‭ ‬الجاف،‭ ‬حيث‭ ‬أعلن‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬القاسمي‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬حاكم‭ ‬الشارقة‭ ‬عن‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2022،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬دولته‭ ‬ستحتفل‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬القادم‭ ‬بإنتاج‭ ‬القمح‭ ‬رغم‭ ‬تأكيد‭ ‬الخبراء‭ ‬صعوبة‭ ‬أو‭ ‬استحالة‭ ‬الأمر،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬غياب‭ ‬الخبرة‭ ‬والمعدات‭ ‬والبذور‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬توافرها‭ ‬لنجاح‭ ‬المشروع‭.‬

ورغم‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬التكهنات‭ ‬والتحديات،‭ ‬إلا‭ ‬أنهم‭ ‬نجحوا‭ ‬في‭ ‬زراعة‭ ‬400‭ ‬هكتار‭ ‬من‭ ‬القمح‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬يضم‭ ‬بروتينا‭ ‬بنسبة‭ ‬18‭%‬،‭ ‬بعد‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المشاكل‭ ‬وأهمها‭ ‬مشكلة‭ ‬توافر‭ ‬المياه،‭ ‬ويتم‭ ‬العمل‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬هذه‭ ‬المساحة‭ ‬إلى‭ ‬1900‭ ‬هكتار‭.‬

إن‭ ‬تجربة‭ ‬الشارقة‭ ‬هذه‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬التحديات‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬الحياة‭ ‬مثيرة‭ ‬للاهتمام،‭ ‬وأن‭ ‬أعظم‭ ‬شيء‭ ‬يتفوق‭ ‬به‭ ‬الإنسان‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬الوجود‭ ‬هو‭ ‬موهبة‭ ‬التحدي‭.‬

يقول‭ ‬الكاتب‭ ‬العراقي‭ ‬عماد‭ ‬زكي‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬أمة‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬التحدي‭.. ‬وأمة‭ ‬كهذه‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تنام‮»‬‭!‬

لذلك‭ ‬وجب‭ ‬علينا‭ ‬اليقظة‭ ‬الدائمة،‭ ‬والتخلي‭ ‬عن‭ ‬نظرية‭ ‬النوم‭ ‬في‭ ‬العسل،‭ ‬والتخطيط‭ ‬المتواصل‭ ‬للانتصار‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬تحدٍ‭ ‬قد‭ ‬يواجهنا،‭ ‬والوقوف‭ ‬في‭ ‬وجهه،‭ ‬بل‭ ‬واختراقه،‭ ‬فليس‭ ‬هناك‭ ‬شيء‭ ‬مستحيل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العصر‭!‬

وهذا‭ ‬ما‭ ‬فعلته‭ ‬الشارقة‭ ‬حيال‭ ‬تحدي‭ ‬زراعة‭ ‬القمح‭!!‬