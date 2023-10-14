البحرين.. والموقف المشرف لدعم فلسطين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

موقف‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يعلمه‭ ‬أي‭ ‬مسؤول‭ ‬غربي‭ ‬يقوم‭ ‬بزيارات‭ ‬مكوكية‭ ‬بالمنطقة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوقوف‭ ‬مع‭ ‬طرف‭ ‬واحد‭ ‬فقط،‭ ‬وهو‭ ‬‮«‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭.. ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يدركه‭ ‬أي‭ ‬سفير‭ ‬أجنبي‭ ‬مقيم‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بأن‭ ‬الموقف‭ ‬البحريني،‭ ‬الرسمي‭ ‬والشعبي‭ ‬يرفضان‭ ‬الاصطفاف‭ ‬الغربي‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والمدنيين‭ ‬الأبرياء،‭ ‬كما‭ ‬يرفضان‭ ‬ازدواجية‭ ‬المعايير‭ ‬وقلب‭ ‬الموازين،‭ ‬والتفرقة‭ ‬والمفاضلة‭ ‬بين‭ ‬الدم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬والدم‭ ‬الفلسطيني‭.‬

الجميع‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قال‭ ‬كلمته‭ ‬الصريحة،‭ ‬وأعلن‭ ‬موقفه‭ ‬المشرف،‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬الموقف‭ ‬التاريخي،‭ ‬الثابت‭ ‬والراسخ‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭.. ‬كل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬موقعه‭ ‬ومكانه‭ ‬ومسؤوليته‭.. ‬فالقيادة‭ ‬السياسية‭ ‬الحكيمة‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬أعلن‭ ‬الموقف‭ ‬الداعم‭ ‬لفلسطين،‭ ‬وضرورة‭ ‬وقف‭ ‬التصعيد،‭ ‬وفتح‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬لإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والإغاثية‭.. ‬بجانب‭ ‬الاتصالات‭ ‬مع‭ ‬القيادات‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬ومع‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬والتحرك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬المتواصل‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭.. ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬بتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬عاجلة‭ ‬إلى‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لإغاثة‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬‮«‬الأونروا‮»‬‭.‬

والبرلمان‭ ‬البحريني‭ ‬أصدر‭ ‬بياناته‭ ‬وأعلن‭ ‬مواقفه‭ ‬المشرفة،‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬الموقف‭ ‬الداعم‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭.. ‬وبالأمس‭ ‬أصدر‭ ‬معالي‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬تصريحا‭ ‬واضحا‭ ‬ومباشرا،‭ ‬ويعبر‭ ‬عن‭ ‬موقف‭ ‬شعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كذلك،‭ ‬في‭ ‬أهمية‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬ووقف‭ ‬التصعيد‭ ‬الحاصل‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل،‭ ‬والسماح‭ ‬بفتح‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬عاجلة‭ ‬لإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والإغاثية‭ ‬والغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والكهرباء‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وتجنب‭ ‬وقوع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬والخسائر‭.. ‬وأن‭ ‬البحرين‭ ‬تواصل‭ ‬دعمها‭ ‬للمساعي‭ ‬الاقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الرامية‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭.. ‬مشيدا‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬التاريخية‭ ‬والوثيقة،‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬وتطور‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ورؤى‭ ‬جلالته‭ ‬أيده‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬ومساعي‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيقها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

كما‭ ‬تابعنا‭ ‬البيان‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ (‬140‭) ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬والمشايخ‭ ‬الأفاضل،‭ ‬الذين‭ ‬استنكروا‭ ‬فيه‭ ‬الجرائم‭ ‬والانتهاكات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭.. ‬وكذلك‭ ‬هي‭ ‬الوقفات‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬السلمية‭ ‬والقانونية،‭ ‬والتفاعل‭ ‬الإعلامي‭ ‬والتعاطف‭ ‬العام‭ ‬مع‭ ‬فلسطين،‭ ‬وجميعها‭ ‬وأكثر‭ ‬منها‭ ‬كذلك،‭ ‬أكدت‭ ‬الموقف‭ ‬البحريني‭ ‬المشرف‭.‬

نعم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بلد‭ ‬السلام‭ ‬والتعايش‭ ‬والاستقرار،‭ ‬الداعم‭ ‬لحل‭ ‬الدولتين‭.. ‬ولكنها‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬بلد‭ ‬عربي‭ ‬مسلم،‭ ‬وذات‭ ‬نهج‭ ‬إنساني،‭ ‬ودعم‭ ‬الحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ودولته‭ ‬المستقلة‭.. ‬هذه‭ ‬مواقف‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬تغيب‭ ‬عن‭ ‬الأذهان،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬يندس‭ ‬أحد‭ ‬للإساءة‭ ‬أو‭ ‬التشكيك‭ ‬في‭ ‬الموقف‭ ‬البحريني‭ ‬الراسخ،‭ ‬الرسمي‭ ‬والشعبي‭.. ‬فلنحفظها‭ ‬جيدا‭.. ‬ولنتذكرها‭ ‬دائما‭. ‬