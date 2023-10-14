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قتيلان في فيضانات ضربت وسط فيتنام

10/14/2023 7:07:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قضى‭ ‬شخصان‭ ‬بعدما‭ ‬جرفتهما‭ ‬مياه‭ ‬فيضانات‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬فيتنام‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وسيلة‭ ‬إعلام‭ ‬رسمية‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭. ‬وغمرت‭ ‬المياه‭ ‬حوالي‭ ‬500‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬هيئة‭ ‬إدارة‭ ‬الكوارث‭ ‬في‭ ‬فيتنام‭. ‬ومنذ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬يسجل‭ ‬هطول‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دا‭ ‬نانغ‭ ‬الساحلية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مناطق‭ ‬من‭ ‬محافظتي‭ ‬ها‭ ‬تين‭ ‬وكوانغ‭ ‬نام‭. ‬وقضى‭ ‬رجل‭ ‬يبلغ‭ ‬61‭ ‬عاما‭ ‬وفتى‭ ‬في‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬غرقا‭ ‬في‭ ‬الفيضانات‭ ‬حسب‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬فين‭ ‬اكسبرس‮»‬‭ ‬الاعلامي‭ ‬الرسمي‭. ‬وأجلي‭ ‬نحو‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬في‭ ‬دا‭ ‬وانغ‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬وصباح‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أضاف‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭. ‬وقال‭ ‬دين‭ ‬ثي‭ ‬تو‭ ‬اوين‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬للموقع‭ ‬‮«‬وصلت‭ ‬مياه‭ ‬الفيضانات‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬الخصر‭ ‬واضطر‭ ‬أفراد‭ ‬عائلتي‭ ‬إلى‭ ‬الصعود‭ ‬إلى‭ ‬الطابق‭ ‬العلوي‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يصل‭ ‬عمال‭ ‬الإغاثة‭ ‬لإجلائنا‮»‬‭. ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬هيو،‭ ‬فاض‭ ‬نهر‭ ‬هيونغ‭ ‬على‭ ‬الطرقات‭ ‬وبلغ‭ ‬ارتفاع‭ ‬المياه‭ ‬مستوى‭ ‬الصدر‭ ‬تقريبا‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭. ‬وقضى‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬فيضانات‭ ‬مباغتة‭ ‬وانزلاقات‭ ‬تربة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬فيتنام‭. ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬فيتنام‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭. ‬

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