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رائد أمريكي يسجّل رقماً قياسياً جديداً بعد تمضيته 371 يوماً في الفضاء

10/14/2023 7:07:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعد‭ ‬قضاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬الفضاء،‭ ‬بات‭ ‬يتعيّن‭ ‬على‭ ‬رائد‭ ‬الفضاء‭ ‬الأمريكي‭ ‬فرانك‭ ‬روبيو‭ ‬أن‭ ‬يعتاد‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬الجاذبية‭ ‬في‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض‭. ‬وقال‭ ‬روبيو‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬عقده‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬داخل‭ ‬مركز‭ ‬جونسون‭ ‬الفضائي‭ ‬التابع‭ ‬لوكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأمريكية‭ (‬ناسا‭) ‬في‭ ‬هيوستن‭ ‬بولاية‭ ‬تكساس‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬المشي‭ ‬يحدث‭ ‬ألماً‭ ‬بسيطاً‭ ‬في‭ ‬باطن‭ ‬القدمين‭ ‬وأسفل‭ ‬الظهر‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الأولى‮»‬‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬من‭ ‬الفضاء‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬ثمة‭ ‬مستوى‭ ‬معيناً‭ ‬من‭ ‬الألم‭ ‬يُختبر‭ ‬لأنّ‭ ‬أسفل‭ ‬الظهر‭ ‬عاود‭ ‬حمل‭ ‬نصف‭ ‬وزن‭ ‬الجسم‮»‬‭. ‬وعاد‭ ‬روبيو‭ ‬إلى‭ ‬الأرض‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين،‭ ‬بعدما‭ ‬أمضى‭ ‬371‭ ‬يوماً‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭. ‬وفي‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022،‭ ‬أقلع‭ ‬صاروخ‭ ‬روسي‭ ‬فيه‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الفضاء‭ ‬بينهم‭ ‬روبيو،‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬كان‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬روتينية‭ ‬وتستمر‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬فقط‭. ‬وكانت‭ ‬المركبة‭ ‬الفضائية‭ ‬‮«‬سويوز‭ ‬ام‭ ‬اس‭ ‬22‮»‬‭ ‬الراسية‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬مقرراً‭ ‬أن‭ ‬تعيد‭ ‬الطاقم‭ ‬إلى‭ ‬الأرض،‭ ‬قد‭ ‬تعرضت‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬لحادثة‭ ‬تسرب‭ ‬كبيرة‭ ‬عزتها‭ ‬موسكو‭ ‬إلى‭ ‬اصطدامها‭ ‬بحجر‭ ‬نيزكي‭ ‬دقيق‭. ‬وكإجراء‭ ‬احترازي،‭ ‬أعادت‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الروسية‭ ‬المركبة‭ ‬إلى‭ ‬الأرض،‭ ‬وأرسلت‭ ‬مركبة‭ ‬إغاثة‭ ‬أخرى،‭ ‬مما‭ ‬أتاح‭ ‬إمكانية‭ ‬عودة‭ ‬روبيو‭ ‬وزملائه‭. ‬لكن‭ ‬تعيّن‭ ‬على‭ ‬هؤلاء‭ ‬استكمال‭ ‬مهمة‭ ‬كان‭ ‬سينجزها‭ ‬الطاقم‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬المركبة‭ ‬الثانية‭. ‬وقال‭ ‬روبيو‭ ‬‮«‬إنّ‭ ‬معرفة‭ ‬أنني‭ ‬سأقضي‭ ‬عاماً‭ ‬كاملاً‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬كانت‭ ‬تعذبني،‭ ‬لأنني‭ ‬أحب‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬في‭ ‬الخارج‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬لكنّ‭ ‬ذلك‭ ‬كان‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬المهمة‭. ‬واستغرق‭ ‬تقبّلي‭ ‬للأمر‭ ‬لحظات،‭ ‬إذ‭ ‬قلت‭ ‬لنفسي‭ (‬هذا‭ ‬سيكون‭ ‬عالمي‭ ‬للأشهر‭ ‬الـ12‭ ‬المقبلة‭ ‬وعلي‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬ذلك‭)‬‮»‬‭. ‬وأتاح‭ ‬له‭ ‬ذلك‭ ‬تسجيل‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬جديد‭ ‬لأطول‭ ‬فترة‭ ‬يمضيها‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬الفضاء،‭ ‬محطماً‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬الذي‭ ‬سجله‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬مارك‭ ‬فاندي‭ ‬هي‭ ‬والمتمثل‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬355‭ ‬يوماً‭ ‬متتالياً‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭. ‬ويحمل‭ ‬رائد‭ ‬الفضاء‭ ‬الروسي‭ ‬فاليري‭ ‬بولياكوف‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬العالمي‭ ‬مع‭ ‬437‭ ‬يوماً‭.‬

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