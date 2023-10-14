إعلان الفائزين بجائزة ((كتارا)) للرواية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت المُؤسَسة العامة للحي الثقافي «كتارا»، يوم الجمعة، الفائزين في دورتها التاسعة لعام 2023.
فاز في فئة الروايات العربية المنشورة كلٌ من أشرف العشماوي من مصر عن روايته «الجمعية السرية للمواطنين»، ورشا عدلي من مصر عن روايتها «أنت تشرق أنت تضيء»، ومحمد اليحيائي من سلطنة عمان عن روايته «الحرب». وتبلغ قيمة كل جائزة 30 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى ترجمة الروايات الفائزة إلى اللغتَين الإنجليزية والفرنسية.
وفي فئة الروايات غير المنشورة، فاز كل من رامي رأفت من مصر، عن روايته «كومَالَا ابْنُ النَّارِ.. وَرِحْلَتُهُ فِي ممالِكِ الجبارِين»، ومحمد تركي الدعفيس من سوريا عن روايته «مدينة يسكنها الجنون»، ومصطفى بوري من الجزائر عن روايته «البروفات الأخيرة»، وتبلغ قيمة كل جائزة 30 ألف دولار، وستتم طباعة الأعمال الفائزة وترجمتها إلى اللغتَين الإنجليزية والفرنسية.
وفازَ في فئة الدراسات التي تُعنى بالبحث والنقد الروائي، 3 نقاد، وهم: سعيد أُوعبو من المغرب عن دراسته «في ثَقافة الرّواية العَربيّة المُعاصِرة»، والدكتور محمد زيدان من مصر عن دراسته «بلاغة النص الروائي المعاصر»، والدكتورة نهلة راحيل من مصر عن دراستها «هُويّات تتصالح، تقاطعية النوع والعرق في السيرة الذاتية النسوية»، وتبلغ قيمة كل جائزة 30 ألف دولار أمريكي، كما تتولى لجنة الجائزة طبع الدراسات ونشرها وتسويقها.
أما في فئة رواية الفتيان، ففاز كلٌ من أحمد طوسون من مصر عن روايته «بائع المناديل»، وعبدالمجيد حسين زراقط من لبنان عن روايته «الرحلة العجيبة أبناء القمر»، وفريد الخمال من المغرب عن روايته «الحْريِّش»، وتبلغ قيمة كل جائزة 15 ألف دولار لكل فائز؛ حيث ستتم طباعتُها ونشرها.
وعن فئة الرواية القطرية المنشورة فاز الدكتور عبدالرحمن بن سالم الكواري عن روايته «سميدرا».
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