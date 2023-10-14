إعلان الفائزين بجائزة ((كتارا)) للرواية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فاز‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الروايات‭ ‬العربية‭ ‬المنشورة‭ ‬كلٌ‭ ‬من‭ ‬أشرف‭ ‬العشماوي‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬عن‭ ‬روايته‭ ‬‮«‬الجمعية‭ ‬السرية‭ ‬للمواطنين‮»‬،‭ ‬ورشا‭ ‬عدلي‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬عن‭ ‬روايتها‭ ‬‮«‬أنت‭ ‬تشرق‭ ‬أنت‭ ‬تضيء‮»‬،‭ ‬ومحمد‭ ‬اليحيائي‭ ‬من‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬عن‭ ‬روايته‭ ‬‮«‬الحرب‮»‬‭. ‬وتبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬كل‭ ‬جائزة‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ترجمة‭ ‬الروايات‭ ‬الفائزة‭ ‬إلى‭ ‬اللغتَين‭ ‬الإنجليزية‭ ‬والفرنسية‭. ‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬الروايات‭ ‬غير‭ ‬المنشورة،‭ ‬فاز‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬رامي‭ ‬رأفت‭ ‬من‭ ‬مصر،‭ ‬عن‭ ‬روايته‭ ‬‮«‬كومَالَا‭ ‬ابْنُ‭ ‬النَّارِ‭.. ‬وَرِحْلَتُهُ‭ ‬فِي‭ ‬ممالِكِ‭ ‬الجبارِين‮»‬،‭ ‬ومحمد‭ ‬تركي‭ ‬الدعفيس‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬عن‭ ‬روايته‭ ‬‮«‬مدينة‭ ‬يسكنها‭ ‬الجنون‮»‬،‭ ‬ومصطفى‭ ‬بوري‭ ‬من‭ ‬الجزائر‭ ‬عن‭ ‬روايته‭ ‬‮«‬البروفات‭ ‬الأخيرة‮»‬،‭ ‬وتبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬كل‭ ‬جائزة‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬دولار،‭ ‬وستتم‭ ‬طباعة‭ ‬الأعمال‭ ‬الفائزة‭ ‬وترجمتها‭ ‬إلى‭ ‬اللغتَين‭ ‬الإنجليزية‭ ‬والفرنسية‭. ‬

وفازَ‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الدراسات‭ ‬التي‭ ‬تُعنى‭ ‬بالبحث‭ ‬والنقد‭ ‬الروائي،‭ ‬3‭ ‬نقاد،‭ ‬وهم‭: ‬سعيد‭ ‬أُوعبو‭ ‬من‭ ‬المغرب‭ ‬عن‭ ‬دراسته‭ ‬‮«‬في‭ ‬ثَقافة‭ ‬الرّواية‭ ‬العَربيّة‭ ‬المُعاصِرة‮»‬،‭ ‬والدكتور‭ ‬محمد‭ ‬زيدان‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬عن‭ ‬دراسته‭ ‬‮«‬بلاغة‭ ‬النص‭ ‬الروائي‭ ‬المعاصر‮»‬،‭ ‬والدكتورة‭ ‬نهلة‭ ‬راحيل‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬عن‭ ‬دراستها‭ ‬‮«‬هُويّات‭ ‬تتصالح،‭ ‬تقاطعية‭ ‬النوع‭ ‬والعرق‭ ‬في‭ ‬السيرة‭ ‬الذاتية‭ ‬النسوية‮»‬،‭ ‬وتبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬كل‭ ‬جائزة‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬كما‭ ‬تتولى‭ ‬لجنة‭ ‬الجائزة‭ ‬طبع‭ ‬الدراسات‭ ‬ونشرها‭ ‬وتسويقها‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬رواية‭ ‬الفتيان،‭ ‬ففاز‭ ‬كلٌ‭ ‬من‭ ‬أحمد‭ ‬طوسون‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬عن‭ ‬روايته‭ ‬‮«‬بائع‭ ‬المناديل‮»‬،‭ ‬وعبدالمجيد‭ ‬حسين‭ ‬زراقط‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬عن‭ ‬روايته‭ ‬‮«‬الرحلة‭ ‬العجيبة‭ ‬أبناء‭ ‬القمر‮»‬،‭ ‬وفريد‭ ‬الخمال‭ ‬من‭ ‬المغرب‭ ‬عن‭ ‬روايته‭ ‬‮«‬الحْريِّش‮»‬،‭ ‬وتبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬كل‭ ‬جائزة‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬لكل‭ ‬فائز؛‭ ‬حيث‭ ‬ستتم‭ ‬طباعتُها‭ ‬ونشرها‭.‬

وعن‭ ‬فئة‭ ‬الرواية‭ ‬القطرية‭ ‬المنشورة‭ ‬فاز‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬سالم‭ ‬الكواري‭ ‬عن‭ ‬روايته‭ ‬‮«‬سميدرا‮»‬‭.‬