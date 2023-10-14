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الأكاديمية السعودية نورة الشملان في مـركـز الـشـيـخ إبـراهيـم غدا

10/14/2023 7:07:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يلتقي‭ ‬مركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث‭ ‬بالأكاديمية‭ ‬والباحثة‭ ‬السعودية‭ ‬نورة‭ ‬صالح‭ ‬الشملان،‭ ‬في‭ ‬محاضرة‭ ‬عنوانها‭: ‬‮«‬الشعراء‭ ‬المُجَّان‭ ‬وموقفهم‭ ‬من‭ ‬الموت‭.. ‬أبو‭ ‬نواس‭ ‬أنموذجاً‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬ستسعى‭ ‬بدورها‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬شرح‭ ‬تفصيلي‭ ‬وتحليلي‭ ‬لمنهج‭ ‬الشعر‭ ‬لدى‭ ‬أبو‭ ‬نواس‭ ‬ومقاربة‭ ‬أشعاره‭ ‬النقدية‭. ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬إبان‭ ‬الموسم‭ ‬الثقافي‭ ‬‮«‬قدرنا‭ ‬أن‭ ‬نغرق‭ ‬في‭ ‬تفاؤلنا‮»‬،‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬16‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساءً،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬المركز‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬متابعة‭ ‬المحاضرة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رابط‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ ‬للمحاضرة‭: ‬ وعبر‭ ‬مسح‭ ‬رمز‭ ‬الاستجابة‭ ‬السريعة‭ ‬ «QR» ‭ ‬لمركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث‭.‬


‬نورة‭ ‬صالح‭ ‬الشملان‭ ‬أكاديمية‭ ‬لمادة‭ ‬النقد‭ ‬العربي‭ ‬القديم‭ ‬للدراسات‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الملك‭ ‬سعود‭ ‬في‭ ‬الرياض‭. ‬وهي‭ ‬باحثة‭ ‬وكاتبة‭ ‬سعودية،‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬الدكتوراه‭ ‬مع‭ ‬مرتبة‭ ‬الشرف‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬الإمام‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬الإسلامية‭ ‬وعلى‭ ‬الأستاذية‭ ‬ full proffesor من جامعة الملك سعود في الرياض . وتحمل‭ ‬عضوية‭ ‬تأسيس‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مكتبة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬العامة‭ ‬بالرياض،‭ ‬ومركز‭ ‬الأميرة‭ ‬نورة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬عنيزة،‭ ‬ومكتبة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭. ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬عضو‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬علمية‭ ‬واجتماعية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

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