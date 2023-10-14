الأكاديمية السعودية نورة الشملان في مـركـز الـشـيـخ إبـراهيـم غدا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

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‬نورة‭ ‬صالح‭ ‬الشملان‭ ‬أكاديمية‭ ‬لمادة‭ ‬النقد‭ ‬العربي‭ ‬القديم‭ ‬للدراسات‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الملك‭ ‬سعود‭ ‬في‭ ‬الرياض‭. ‬وهي‭ ‬باحثة‭ ‬وكاتبة‭ ‬سعودية،‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬الدكتوراه‭ ‬مع‭ ‬مرتبة‭ ‬الشرف‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬الإمام‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬الإسلامية‭ ‬وعلى‭ ‬الأستاذية‭ ‬ full proffesor من جامعة الملك سعود في الرياض . وتحمل‭ ‬عضوية‭ ‬تأسيس‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مكتبة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬العامة‭ ‬بالرياض،‭ ‬ومركز‭ ‬الأميرة‭ ‬نورة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬عنيزة،‭ ‬ومكتبة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالعزيز‭. ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬عضو‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬علمية‭ ‬واجتماعية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬