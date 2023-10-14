الأكاديمية السعودية نورة الشملان في مـركـز الـشـيـخ إبـراهيـم غدا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يلتقي مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث بالأكاديمية والباحثة السعودية نورة صالح الشملان، في محاضرة عنوانها: «الشعراء المُجَّان وموقفهم من الموت.. أبو نواس أنموذجاً»، إذ ستسعى بدورها إلى عرض شرح تفصيلي وتحليلي لمنهج الشعر لدى أبو نواس ومقاربة أشعاره النقدية. يأتي ذلك إبان الموسم الثقافي «قدرنا أن نغرق في تفاؤلنا»، يوم الاثنين 16 أكتوبر 2023، عند الساعة الثامنة مساءً، في مقر المركز. كما يمكن متابعة المحاضرة، من خلال رابط البث المباشر للمحاضرة: وعبر مسح رمز الاستجابة السريعة «QR» لمركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث.
نورة صالح الشملان أكاديمية لمادة النقد العربي القديم للدراسات العليا في جامعة الملك سعود في الرياض. وهي باحثة وكاتبة سعودية، حصلت على الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعلى الأستاذية full proffesor من جامعة الملك سعود في الرياض . وتحمل عضوية تأسيس في كل من مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، ومركز الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاجتماعي في عنيزة، ومكتبة الملك عبدالعزيز. كما أنها عضو فاعل في أكثر من مؤسسة علمية واجتماعية في المملكة العربية السعودية.
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