ذا كوليكشن أوف اكسبيرينسز هوسبيتالتي توقع اتفاقية مع إيجل هيلز ديار لافتتاح مطعم شيبرياني في مملكة البحرين

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- Akhbar Al Khaleej) أعلنت مراسي البحرين وإيجل هيلز ديار، الشركة الرائدة والمطورة لمشروع مراسي البحرين، عن انضمام مطعم شيبرياني الشهير لمجموعة المطاعم ضمن المشروع، حيث يُعد ذلك ثمرة اتفاقية مع شركة ذا كوليكشن اوف اكسبيرينسز هوسبيتالتي، إحدى شركات الضيافة الرائدة في مملكة البحرين.
وتعتزم شركة ذا كوليكشن اوف اكسبيرينسز اطلاق مطعم شيبرياني في مملكة البحرين بتصور فريد من نوعه، حيث سيكون هذا الفرع الوحيد الذي يتميز بوجود شاطئ وبركة سباحة خاصة، مما سيُشكل نقطة جذب سياحية استثنائية للمطعم بين دول المنطقة. بالإضافة إلى ذلك سيقدم مطعم شيبرياني قائمة غنية بالمأكولات الإيطالية اللذيذة.
يضم شيبرياني البحرين في الطابق العلوي اللاونج الشهير «سوشياليستا»، وهي مساحة خاصة مستوحاة من كوبا، توفر أجواء مرحة تتيح للضيوف تجربة ضيافة متميزة.
تعود أصول سلسلة مطاعم شيبرياني لمدينة البندقية الإيطالية، حيث تأسس أول فرع لها عام 1931 واستمرت بالنمو على مدى 4 أجيال حتى أصبحت علامة تجارية فاخرة منتشرة في جميع أنحاء العالم كالتالي: ميلانو ونيويورك وميامي ولوس أنجلوس ولاس فيغاس ودبي وأبوظبي وهونج كونج ومونت كارلو وإيبيزا وماربيا والرياض واسطنبول والآن مملكة البحرين. وتحرص مطاعم شيبرياني على إحياء تاريخ وتراث تقليد العائلة المؤسسة حيث إنها تشتهر بقائمة تقدم مجموعة من كلاسيكيات بار هاري، كما إنها تتميز بتوفير أجواء مبهجة وأطباق إيطالية أصيلة.
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