ذا كوليكشن أوف اكسبيرينسز هوسبيتالتي توقع اتفاقية مع إيجل هيلز ديار لافتتاح مطعم شيبرياني في مملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعتزم‭ ‬شركة‭ ‬ذا‭ ‬كوليكشن‭ ‬اوف‭ ‬اكسبيرينسز‭ ‬اطلاق‭ ‬مطعم‭ ‬شيبرياني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتصور‭ ‬فريد‭ ‬من‭ ‬نوعه،‭ ‬حيث‭ ‬سيكون‭ ‬هذا‭ ‬الفرع‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يتميز‭ ‬بوجود‭ ‬شاطئ‭ ‬وبركة‭ ‬سباحة‭ ‬خاصة،‭ ‬مما‭ ‬سيُشكل‭ ‬نقطة‭ ‬جذب‭ ‬سياحية‭ ‬استثنائية‭ ‬للمطعم‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬سيقدم‭ ‬مطعم‭ ‬شيبرياني‭ ‬قائمة‭ ‬غنية‭ ‬بالمأكولات‭ ‬الإيطالية‭ ‬اللذيذة‭. ‬

يضم‭ ‬شيبرياني‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬العلوي‭ ‬اللاونج‭ ‬الشهير‭ ‬‮«‬سوشياليستا‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬مساحة‭ ‬خاصة‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬كوبا،‭ ‬توفر‭ ‬أجواء‭ ‬مرحة‭ ‬تتيح‭ ‬للضيوف‭ ‬تجربة‭ ‬ضيافة‭ ‬متميزة‭.‬

تعود‭ ‬أصول‭ ‬سلسلة‭ ‬مطاعم‭ ‬شيبرياني‭ ‬لمدينة‭ ‬البندقية‭ ‬الإيطالية،‭ ‬حيث‭ ‬تأسس‭ ‬أول‭ ‬فرع‭ ‬لها‭ ‬عام‭ ‬1931‭ ‬واستمرت‭ ‬بالنمو‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬4‭ ‬أجيال‭ ‬حتى‭ ‬أصبحت‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬فاخرة‭ ‬منتشرة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬كالتالي‭: ‬ميلانو‭ ‬ونيويورك‭ ‬وميامي‭ ‬ولوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ولاس‭ ‬فيغاس‭ ‬ودبي‭ ‬وأبوظبي‭ ‬وهونج‭ ‬كونج‭ ‬ومونت‭ ‬كارلو‭ ‬وإيبيزا‭ ‬وماربيا‭ ‬والرياض‭ ‬واسطنبول‭ ‬والآن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وتحرص‭ ‬مطاعم‭ ‬شيبرياني‭ ‬على‭ ‬إحياء‭ ‬تاريخ‭ ‬وتراث‭ ‬تقليد‭ ‬العائلة‭ ‬المؤسسة‭ ‬حيث‭ ‬إنها‭ ‬تشتهر‭ ‬بقائمة‭ ‬تقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬كلاسيكيات‭ ‬بار‭ ‬هاري،‭ ‬كما‭ ‬إنها‭ ‬تتميز‭ ‬بتوفير‭ ‬أجواء‭ ‬مبهجة‭ ‬وأطباق‭ ‬إيطالية‭ ‬أصيلة‭.‬