رونالدو يرفض تحديد موعد للاعتزال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وساعد‭ ‬رونالدو‭ ‬38‭ ‬عاما‭ ‬المنتخب‭ ‬البرتغالي‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ (‬يورو‭ ‬2024‭) ‬المقررة‭ ‬بألمانيا،‭ ‬إثر‭ ‬تسجيل‭ ‬ثنائية‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬سلوفاكيا‭ ‬3‭ / ‬2‭ ‬الجمعة‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭.‬

وقال‭ ‬رونالدو‭: ‬‮«‬ببساطة،‭ ‬الأمر‭ ‬يأتي‭ ‬خطوة‭ ‬بخطوة‭. ‬أشعر‭ ‬بحال‭ ‬جيد‭. ‬لا‭ ‬أقول‭ ‬إنني‭ ‬سأواصل‭ ‬اللعب‭ ‬حتى‭ ‬عمر‭ ‬الـ‭ ‬45‭ ‬عاما‭ ‬أو‭ ‬نحو‭ ‬ذلك،‭ ‬فلا‭ ‬فائدة‭ ‬من‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المواعيد‭ ‬النهائية‭. ‬الأمر‭ ‬ببساطة‭ ‬يتعلق‭ ‬بالاستمتاع‭ ‬بكل‭ ‬لحظة‮»‬‭.‬

ورفع‭ ‬رونالدو‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬125‭ ‬هدفا‭ ‬خلال‭ ‬203‭ ‬مباريات‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬البرتغالي،‭ ‬وقد‭ ‬صرح‭ ‬قائلا‭ ‬عقب‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬سعيد‭ ‬للغاية‭ ‬بهذا‭. ‬هو‭ ‬رقم‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أتوقع‭ ‬أن‭ ‬أصل‭ ‬إليه‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬رونالدو‭ ‬قد‭ ‬رحل‭ ‬عن‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬الشتاء‭ ‬الماضي‭ ‬لينتقل‭ ‬إلى‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬بالانضمام‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬النصر‭.‬

وأثنى‭ ‬مارسيلو‭ ‬سالازار،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لفريق‭ ‬النصر،‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬رونالدو‭ ‬المتوج‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬البرتغالي‭ ‬بلقب‭ ‬يورو‭ ‬2016‭ .‬

وقال‭ ‬سالازار‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬لصحيفتي‭ ‬‮«‬ميونخر‭ ‬ميركور‮»‬‭ ‬و«تي‭.‬زد‮»‬‭: ‬‮«‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬تنظر‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬أرقامه،‭ ‬تشعر‭ ‬بالدهشة‭. ‬هو‭ ‬يبدو‭ ‬وكأنه‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬حدود‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لديه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الطموح‭. ‬ويجب‭ ‬منحه‭ ‬الفرصة‭ ‬لمواصلة‭ ‬مشواره‭ ‬الاستثنائي‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬فعلناه‮»‬‭. ‬