الإصابة تبعد تزاكانيي من مواجهة إنجلترا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) روما - (أ ف ب): استُبعد مهاجم لاتسيو ماتيا تزاكانيي، المصاب بكاحله، عن مباراة بلاده ضد مضيفته إنكلترا الثلاثاء في تصفيات كأس أوروبا 2024 في كرة القدم، بحسب ما أعلن أمس السبت الاتحاد الإيطالي للعبة.
وذكر الاتحاد الإيطالي «بعد الفحوص الطبية التي أجريت (الجمعة والسبت) في مركز كوفرتشانو الوطني، تبيّن انه غير قادر على البقاء ضمن المجموعة لخوض مباراة الثلاثاء في لندن».
ولم ينتقل تزاكانيي (28 عاماً و3 مباريات دولية) مع «سكوادرا أتزورا» إلى باري، حيث تواجه بلاده مالطا السبت ضمن التصفيات عينها.
ولم يكشف الاتحاد الإيطالي ما إذا كان المدرب لوتشانو سباليتي سيعوّض هذه الإصابة بلاعب آخر.
ويعاني المنتخب الأزرق من عدة إصابات على غرار المهاجم فيديركيو كييزا، فيما ترك نيكولو زانيولو وساندرو تونالي المعسكر الخميس بسبب التحقيق معهما في قضية مراهنات على المباريات الرياضية.
وفيما يغيب رأس الحربة المخضرم تشيرو إيموبيلي، استدعى سباليتي المهاجم ستيفان الشعراوي، ليعزّز صفوف حامل لقب كأس أوروبا الذي فشل بالتأهل إلى النسختين الأخيرتين من كأس العالم.
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