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الإصابة تبعد تزاكانيي من مواجهة إنجلترا

10/14/2023 7:07:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استُبعد‭ ‬مهاجم‭ ‬لاتسيو‭ ‬ماتيا‭ ‬تزاكانيي،‭ ‬المصاب‭ ‬بكاحله،‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬بلاده‭ ‬ضد‭ ‬مضيفته‭ ‬إنكلترا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬للعبة‭.‬

وذكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬الفحوص‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ (‬الجمعة‭ ‬والسبت‭) ‬في‭ ‬مركز‭ ‬كوفرتشانو‭ ‬الوطني،‭ ‬تبيّن‭ ‬انه‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬لخوض‭ ‬مباراة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬لندن‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬ينتقل‭ ‬تزاكانيي‭ (‬28‭ ‬عاماً‭ ‬و3‭ ‬مباريات‭ ‬دولية‭) ‬مع‭ ‬‮«‬سكوادرا‭ ‬أتزورا‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬باري،‭ ‬حيث‭ ‬تواجه‭ ‬بلاده‭ ‬مالطا‭ ‬السبت‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬عينها‭.‬

ولم‭ ‬يكشف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬المدرب‭ ‬لوتشانو‭ ‬سباليتي‭ ‬سيعوّض‭ ‬هذه‭ ‬الإصابة‭ ‬بلاعب‭ ‬آخر‭.‬

ويعاني‭ ‬المنتخب‭ ‬الأزرق‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬إصابات‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬المهاجم‭ ‬فيديركيو‭ ‬كييزا،‭ ‬فيما‭ ‬ترك‭ ‬نيكولو‭ ‬زانيولو‭ ‬وساندرو‭ ‬تونالي‭ ‬المعسكر‭ ‬الخميس‭ ‬بسبب‭ ‬التحقيق‭ ‬معهما‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬مراهنات‭ ‬على‭ ‬المباريات‭ ‬الرياضية‭.‬

وفيما‭ ‬يغيب‭ ‬رأس‭ ‬الحربة‭ ‬المخضرم‭ ‬تشيرو‭ ‬إيموبيلي،‭ ‬استدعى‭ ‬سباليتي‭ ‬المهاجم‭ ‬ستيفان‭ ‬الشعراوي،‭ ‬ليعزّز‭ ‬صفوف‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬الذي‭ ‬فشل‭ ‬بالتأهل‭ ‬إلى‭ ‬النسختين‭ ‬الأخيرتين‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭.‬


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