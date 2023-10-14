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تصفيات أوروبا 2024.. إسبانيا واسكتلندا وتركيا وألبانيا والنمسا للتأهل

10/14/2023 7:07:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تشهد‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بين‭ ‬الأحد‭ ‬والثلاثاء‭ ‬احتمال‭ ‬تأهل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المنتخبات‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬إسبانيا،‭ ‬اسكتلندا،‭ ‬تركيا،‭ ‬ألبانيا‭ ‬والنمسا‭. ‬

وكانت‭ ‬منتخبات‭ ‬فرنسا‭ ‬وبلجيكا‭ ‬والبرتغال‭ ‬ضمنت‭ ‬الجمعة‭ ‬بلوغ‭ ‬النهائيات‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬ألمانيا‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل،‭ ‬بمشاركة‭ ‬24‭ ‬منتخباً‭. ‬

وبعد‭ ‬فرملتها‭ ‬انطلاقة‭ ‬اسكتلندا‭ ‬الصاروخية‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬عندما‭ ‬حققت‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬توالياً،‭ ‬ستحجز‭ ‬إسبانيا‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬ضيفتها‭ ‬النرويج‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭. ‬

وستكون‭ ‬اسكتلندا‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬تلعب،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬إخفاق‭ ‬النرويج‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬إسبانيا‭. ‬

لكن‭ ‬إسبانيا‭ ‬الفائزة‭ ‬على‭ ‬اسكتلندا‭ (‬2-0‭) ‬والتي‭ ‬قلصت‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬معها‭ (‬15-12‭) ‬مع‭ ‬مباراة‭ ‬أقل‭ ‬في‭ ‬رصيدها،‭ ‬ستكون‭ ‬مهمتها‭ ‬صعبة‭ ‬بمواجهة‭ ‬النرويج‭ ‬الثالثة‭ (‬10‭) ‬والتي‭ ‬تضمّ‭ ‬في‭ ‬صفوفها‭ ‬الهداف‭ ‬الفتاك‭ ‬لمانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭. ‬

قال‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الإسباني‭ ‬رودري‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬اسكتلندا‭: ‬‮«‬الفضيلة‭ ‬الكبرى‭ ‬لدينا‭ ‬هي‭ ‬الصبر‭. ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭ ‬والتعب‭ ‬ظهرت‭ ‬المساحات‮»‬‭. ‬

ويغيب‭ ‬عن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬روخا‮»‬‭ ‬الجناح‭ ‬نيكو‭ ‬وليامس‭ ‬والمدافع‭ ‬أليخاندرو‭ ‬بالدي‭ ‬للإصابة،‭ ‬فاستدعى‭ ‬المدرب‭ ‬لويس‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬فوينتي‭ ‬ظهير‭ ‬فياريال‭ ‬الأيسر‭ ‬ألفونسو‭ ‬بيدراسا‭ ‬ليحل‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬بالدي‭. ‬

شرح‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬فوينتي‭ ‬المباراة‭ ‬المقبلة‭: ‬‮«‬النرويج‭ ‬مختلفة‭. ‬سنحاول‭ ‬أخذ‭ ‬المبادرة‭ ‬وتقليص‭ ‬قدراتها‭ ‬الهجومية‮»‬‭. ‬

تركيا‭ ‬قريبة‭ ‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة،‭ ‬ستبلغ‭ ‬تركيا‭ ‬النهائيات‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬ضيفتها‭ ‬لاتفيا‭ ‬مع‭ ‬إخفاق‭ ‬ويلز‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفتها‭ ‬كرواتيا‭. ‬

تتصدر‭ ‬تركيا‭ ‬بـ13‭ ‬نقطة،‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬كرواتيا‭ ‬وست‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أرمينيا‭ ‬وويلز‭. ‬

آخر‭ ‬إنجازات‭ ‬تركيا‭ ‬التفوق‭ ‬بهدف‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬كرواتيا‭ ‬ثالثة‭ ‬المونديال‭ ‬التي‭ ‬قال‭ ‬مدربها‭ ‬زلاتكو‭ ‬داليتش‭: ‬‮«‬استحقت‭ ‬تركيا‭ ‬الفوز‭. ‬كنا‭ ‬سيئين‭. ‬ارتكبنا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭. ‬لم‭ ‬ننجح‭ ‬بفرض‭ ‬أسلوبنا‭ ‬ونستحق‭ ‬الخسارة‮»‬‭. ‬

واقتربت‭ ‬ألبانيا‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬بعد‭ ‬2016،‭ ‬بحال‭ ‬تعادل‭ ‬وصيفتها‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬بولندا‭ ‬مع‭ ‬مولدوفا‭ ‬وعدم‭ ‬فوز‭ ‬تشيكيا‭ ‬على‭ ‬ضيفتها‭ ‬جزر‭ ‬فارو‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭. ‬

وبعد‭ ‬تأهل‭ ‬بلجيكا‭ ‬عن‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة،‭ ‬ستكون‭ ‬النمسا‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬اللحاق‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬مضيفتها‭ ‬أذربيجان،‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬تفادت‭ ‬الخسارة‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬مع‭ ‬فشل‭ ‬السويد‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬بلجيكا‭. ‬

وبعد‭ ‬خسارتها‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬فرنسا،‭ ‬يتعيّن‭ ‬على‭ ‬هولندا،‭ ‬حاملة‭ ‬لقب‭ ‬1988،‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفتها‭ ‬اليونان‭ ‬الإثنين،‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬آمال‭ ‬منطقية‭ ‬بالحلول‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬المؤهل‭ ‬مباشرة‭ ‬للنهائيات‭. ‬

وضمنت‭ ‬فرنسا،‭ ‬وصيفة‭ ‬بطل‭ ‬العالم،‭ ‬التأهل‭ ‬بستة‭ ‬انتصارات‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬فيما‭ ‬تملك‭ ‬اليونان‭ ‬12‭ ‬نقطة،‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬عن‭ ‬هولندا‭ ‬التي‭ ‬لعبت‭ ‬مباراة‭ ‬أقل‭. ‬

وتشهد‭ ‬الجولة‭ ‬قمة‭ ‬منتظرة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬بين‭ ‬إنجلترا‭ ‬وضيفتها‭ ‬إيطاليا‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب،‭ ‬وتعد‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬قمة‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭.‬

وفيما‭ ‬تلعب‭ ‬إيطاليا‭ ‬مع‭ ‬مالطا‭ ‬السبت،‭ ‬تتصدر‭ ‬إنجلترا‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬ممكنة،‭ ‬بفارق‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إيطاليا‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬ومقدونيا‭ ‬الشمالية‭. ‬

وفيما‭ ‬حققت‭ ‬إنجلتراً‭ ‬فوزاً‭ ‬ودياً‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬أستراليا‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬ويمبلي،‭ ‬تشهد‭ ‬تشكيلة‭ ‬إيطاليا‭ ‬أزمات‭ ‬متواصلة‭. ‬

استبعد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬ساندرو‭ ‬تونالي‭ ‬والمهاجم‭ ‬نيكولو‭ ‬زانيولو‭ ‬من‭ ‬تجمع‭ ‬المنتخب،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬مراهنات‭ ‬رياضية‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭. ‬

وتلقى‭ ‬ضربة‭ ‬معنوية‭ ‬جديدة،‭ ‬بعدما‭ ‬أكد‭ ‬مغادرة‭ ‬المهاجم‭ ‬فيديريكو‭ ‬كييزا‭ ‬لمركز‭ ‬التدريب‭ ‬وعودته‭ ‬إلى‭ ‬ناديه‭ ‬يوفنتوس‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلات‭ ‬في‭ ‬عضلات‭ ‬فخذه‭. ‬

غيابات‭ ‬دفعت‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬لوتشانو‭ ‬سباليتي‭ ‬الذي‭ ‬حلّ‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬روبرتو‭ ‬مانشيني‭ ‬المنتقل‭ ‬لتدريب‭ ‬السعودية،‭ ‬إلى‭ ‬استدعاء‭ ‬مهاجم‭ ‬روما‭ ‬ستيفان‭ ‬الشعراوي‭ (‬29‭ ‬مباراة‭ ‬دولية،‭ ‬6‭ ‬أهداف‭) ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬مارس‭ ‬2021‭.
‬ويتأهل‭ ‬بطل‭ ‬ووصيف‭ ‬المجموعات‭ ‬العشر‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬بين‭ ‬14‭ ‬يونيو‭ ‬و14‭ ‬يوليو‭ ‬2024‭. ‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬التعادل‭ ‬بعدد‭ ‬النقاط،‭ ‬يتم‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬المواجهات‭ ‬المباشرة‭. ‬تُحسم‭ ‬ثلاث‭ ‬بطاقات‭ ‬أخيرة‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2024‭ ‬عبر‭ ‬ملحق‭ ‬يتحدّد‭ ‬بحسب‭ ‬ترتيب‭ ‬مستويات‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬2022‭-‬2023‭. ‬

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