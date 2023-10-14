تصفيات أوروبا 2024.. إسبانيا واسكتلندا وتركيا وألبانيا والنمسا للتأهل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) باريس - (أ ف ب): تشهد الجولة الثامنة من تصفيات كأس أوروبا 2024 في كرة القدم بين الأحد والثلاثاء احتمال تأهل المزيد من المنتخبات إلى النهائيات، على غرار إسبانيا، اسكتلندا، تركيا، ألبانيا والنمسا.
وكانت منتخبات فرنسا وبلجيكا والبرتغال ضمنت الجمعة بلوغ النهائيات التي تستضيفها ألمانيا الصيف المقبل، بمشاركة 24 منتخباً.
وبعد فرملتها انطلاقة اسكتلندا الصاروخية في المجموعة الأولى، عندما حققت خمسة انتصارات توالياً، ستحجز إسبانيا بطاقة التأهل في حال فوزها على ضيفتها النرويج اليوم الأحد.
وستكون اسكتلندا قادرة على التأهل من دون ان تلعب، في حال إخفاق النرويج في الفوز على إسبانيا.
لكن إسبانيا الفائزة على اسكتلندا (2-0) والتي قلصت الفارق إلى ثلاث نقاط معها (15-12) مع مباراة أقل في رصيدها، ستكون مهمتها صعبة بمواجهة النرويج الثالثة (10) والتي تضمّ في صفوفها الهداف الفتاك لمانشستر سيتي الإنجليزي إرلينغ هالاند.
قال لاعب الوسط الإسباني رودري بعد الفوز الصعب على اسكتلندا: «الفضيلة الكبرى لدينا هي الصبر. مع مرور الوقت والتعب ظهرت المساحات».
ويغيب عن «لا روخا» الجناح نيكو وليامس والمدافع أليخاندرو بالدي للإصابة، فاستدعى المدرب لويس دي لا فوينتي ظهير فياريال الأيسر ألفونسو بيدراسا ليحل بدلا من بالدي.
شرح دي لا فوينتي المباراة المقبلة: «النرويج مختلفة. سنحاول أخذ المبادرة وتقليص قدراتها الهجومية».
تركيا قريبة
وفي المجموعة الرابعة، ستبلغ تركيا النهائيات في حال فوزها على ضيفتها لاتفيا مع إخفاق ويلز بالفوز على ضيفتها كرواتيا.
تتصدر تركيا بـ13 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن كرواتيا وست عن كل من أرمينيا وويلز.
آخر إنجازات تركيا التفوق بهدف على أرض كرواتيا ثالثة المونديال التي قال مدربها زلاتكو داليتش: «استحقت تركيا الفوز. كنا سيئين. ارتكبنا الكثير من الأخطاء منذ البداية. لم ننجح بفرض أسلوبنا ونستحق الخسارة».
واقتربت ألبانيا من التأهل للمرة الثانية في تاريخها بعد 2016، بحال تعادل وصيفتها بفارق أربع نقاط بولندا مع مولدوفا وعدم فوز تشيكيا على ضيفتها جزر فارو ضمن المجموعة الخامسة.
وبعد تأهل بلجيكا عن المجموعة السادسة، ستكون النمسا قادرة على اللحاق بها في حال فوزها على مضيفتها أذربيجان، أو إذا تفادت الخسارة بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر مع فشل السويد بالفوز على أرض بلجيكا.
وبعد خسارتها للمرة الثانية أمام فرنسا، يتعيّن على هولندا، حاملة لقب 1988، الفوز على مضيفتها اليونان الإثنين، للحفاظ على آمال منطقية بالحلول في المركز الثاني المؤهل مباشرة للنهائيات.
وضمنت فرنسا، وصيفة بطل العالم، التأهل بستة انتصارات توالياً في المجموعة الثانية، فيما تملك اليونان 12 نقطة، بفارق ثلاث عن هولندا التي لعبت مباراة أقل.
وتشهد الجولة قمة منتظرة الثلاثاء في المجموعة الثالثة بين إنجلترا وضيفتها إيطاليا حاملة اللقب، وتعد هذه المواجهة قمة بين المنتخبين.
وفيما تلعب إيطاليا مع مالطا السبت، تتصدر إنجلترا الترتيب برصيد 13 نقطة من 15 ممكنة، بفارق ست نقاط عن كل من إيطاليا وأوكرانيا ومقدونيا الشمالية.
وفيما حققت إنجلتراً فوزاً ودياً الجمعة على أستراليا 1-0 في ويمبلي، تشهد تشكيلة إيطاليا أزمات متواصلة.
استبعد الاتحاد الإيطالي لاعب الوسط ساندرو تونالي والمهاجم نيكولو زانيولو من تجمع المنتخب، على خلفية فتح تحقيق في مراهنات رياضية غير مشروعة.
وتلقى ضربة معنوية جديدة، بعدما أكد مغادرة المهاجم فيديريكو كييزا لمركز التدريب وعودته إلى ناديه يوفنتوس بسبب مشكلات في عضلات فخذه.
غيابات دفعت المدرب الجديد لوتشانو سباليتي الذي حلّ بدلاً من روبرتو مانشيني المنتقل لتدريب السعودية، إلى استدعاء مهاجم روما ستيفان الشعراوي (29 مباراة دولية، 6 أهداف) للمرة الأولى منذ مارس 2021.
ويتأهل بطل ووصيف المجموعات العشر مباشرة إلى النهائيات المقررة في ألمانيا بين 14 يونيو و14 يوليو 2024.
وفي حال التعادل بعدد النقاط، يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة. تُحسم ثلاث بطاقات أخيرة في مارس 2024 عبر ملحق يتحدّد بحسب ترتيب مستويات دوري الأمم الأوروبية 2022-2023.
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