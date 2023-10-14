أنجال ناصر بن حمد يتوجون أنجال خالد بن حمد في سباق البراعم للقدرة

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- Akhbar Al Khaleej) تغطية
– اللجنة الإعلامية: نظم الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة السباقات التأهيلية الدولية والمحلية في بداية موسم سباقات القدرة 2023/2024 وسباق البراعم وذلك في قرية البحرين الدولية للقدرة بمشاركة واسعة، حيث أقيمت السباقات الليلية وسط تنظيم جيد.
وجرى تتويج أبطال سباق البراعم لمسافة 40، حيث قام أنجال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة، بتتويج أبطال السباق، حيث حقق المركز الأول سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة نجل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والمركز الثاني سمو الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد آل خليفة، والمركز الثالث الفارس خالد الرويعي، كما تم تتويج المشاركين في السباق.
وشهد سباق البراعم مشاركة جيدة من الفرسان في إطار رؤية الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بتهيئة الأجواء المثالية للبراعم من أجل بناء جيل واعد قادر على حمل لواء القدرة البحرينية في المستقبل.
وجاء سمو الشيخ فيصل بن خالد آل خليفة أولا بعد أن أنهى سموه السباق بزمن قدره (ساعتان و51 دقيقة و52 ثانية)، والمركز الثاني سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وأنهى سموه السباق بزمن قدره (ساعتان و51 دقيقة و53 ثانية)، والفارس خالد الرويعي أنهى السباق بزمن قدره (ساعتان و51 دقيقة و53 ثانية).
صدارة فيكتوريوس للسباق الدولي
وتصدر فريق فيكتوريوس السباق التأهيلي الدولي لمسافة 100 كم عبر الفارسة شهد وليد التي استطاعت أن تنهي السباق بزمن قدره (3 ساعات و58 دقيقة و43 ثانية)، فيما أنهى الفارس سلمان عيسى رضي من فريق فيكتوريوس السباق في المرتبة الثانية بزمن قدره (5 ساعات و39 دقيقة و10 ثوان)، ثم الفارسة منال مجيد من فريق فيكتوريوس بزمن قدره (5 ساعات و39 دقيقة و12 ثانية).
الزعيم يتصدر السباق المحلي
وشهد سباق 100 كم محلي صدارة فريق الزعيم مع الفارس عاصم عبدالواحد بزمن قدره (4 ساعات و16 دقيقة و25 ثانية)، فيما احتل الفارس جابر بدر من نفس الفريق المرتبة الثانية بزمن قدره (4 ساعات و16 دقيقة و26 ثانية)، ثم الفارس محمد عيسى من إسطبل الأجيال بزمن قدره (5 ساعات و42 دقيقة و59 ثانية).
سباق 80 كم
وتصدر الفارس يوسف عبدالنبي من إسطبل الصافنات سباق 80 كم محلي بزمن قدره (5 ساعات و30 دقيقة و29 ثانية)، ثم الفارس حسين يونس من إسطبل أوال بزمن قدره (5 ساعات و57 دقيقة و49 ثانية)، وأنهى الفارس محمد ياسر من إسطبل
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السباق ثالثا بزمن قدره (5 ساعات و59 دقيقة و45 ثانية).
مشاركة واسعة
وشهدت السباقات الدولية والتأهيلية التي نظمها الاتحاد مشاركة واسعة جدا وصلت إلى 157 فارسا وفارسة يمثلون مختلف الإسطبلات.
كما شهدت السباقات مشاركة فرسان من خارج مملكة البحرين، من دول المملكة العربية السعودية وقطر وسوريا وباكستان
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