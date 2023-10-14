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أنجال ناصر بن حمد يتوجون أنجال خالد بن حمد في سباق البراعم للقدرة

10/14/2023 7:07:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تغطية‭ ‬ ‭ ‬اللجنة‭ ‬الإعلامية‭: ‬نظم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬السباقات‭ ‬التأهيلية‭ ‬الدولية‭ ‬والمحلية‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬موسم‭ ‬سباقات‭ ‬القدرة‭ ‬2023‭/‬2024‭ ‬وسباق‭ ‬البراعم‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للقدرة‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة،‭ ‬حيث‭ ‬أقيمت‭ ‬السباقات‭ ‬الليلية‭ ‬وسط‭ ‬تنظيم‭ ‬جيد‭.‬

وجرى‭ ‬تتويج‭ ‬أبطال‭ ‬سباق‭ ‬البراعم‭ ‬لمسافة‭ ‬40،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬أنجال‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة،‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬بتتويج‭ ‬أبطال‭ ‬السباق،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نجل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬الفارس‭ ‬خالد‭ ‬الرويعي،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تتويج‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬السباق‭.‬

وشهد‭ ‬سباق‭ ‬البراعم‭ ‬مشاركة‭ ‬جيدة‭ ‬من‭ ‬الفرسان‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬رؤية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬بتهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬المثالية‭ ‬للبراعم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بناء‭ ‬جيل‭ ‬واعد‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬لواء‭ ‬القدرة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

وجاء‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أولا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أنهى‭ ‬سموه‭ ‬السباق‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ (‬ساعتان‭ ‬و51‭ ‬دقيقة‭ ‬و52‭ ‬ثانية‭)‬،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وأنهى‭ ‬سموه‭ ‬السباق‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ (‬ساعتان‭ ‬و51‭ ‬دقيقة‭ ‬و53‭ ‬ثانية‭)‬،‭ ‬والفارس‭ ‬خالد‭ ‬الرويعي‭ ‬أنهى‭ ‬السباق‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ (‬ساعتان‭ ‬و51‭ ‬دقيقة‭ ‬و53‭ ‬ثانية‭).‬


صدارة‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬للسباق‭ ‬الدولي

وتصدر‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬السباق‭ ‬التأهيلي‭ ‬الدولي‭ ‬لمسافة‭ ‬100‭ ‬كم‭ ‬عبر‭ ‬الفارسة‭ ‬شهد‭ ‬وليد‭ ‬التي‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تنهي‭ ‬السباق‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ (‬3‭ ‬ساعات‭ ‬و58‭ ‬دقيقة‭ ‬و43‭ ‬ثانية‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬أنهى‭ ‬الفارس‭ ‬سلمان‭ ‬عيسى‭ ‬رضي‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ (‬5‭ ‬ساعات‭ ‬و39‭ ‬دقيقة‭ ‬و10‭ ‬ثوان‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬الفارسة‭ ‬منال‭ ‬مجيد‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ (‬5‭ ‬ساعات‭ ‬و39‭ ‬دقيقة‭ ‬و12‭ ‬ثانية‭).‬


الزعيم‭ ‬يتصدر‭ ‬السباق‭ ‬المحلي

وشهد‭ ‬سباق‭ ‬100‭ ‬كم‭ ‬محلي‭ ‬صدارة‭ ‬فريق‭ ‬الزعيم‭ ‬مع‭ ‬الفارس‭ ‬عاصم‭ ‬عبدالواحد‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ (‬4‭ ‬ساعات‭ ‬و16‭ ‬دقيقة‭ ‬و25‭ ‬ثانية‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬احتل‭ ‬الفارس‭ ‬جابر‭ ‬بدر‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬الفريق‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ (‬4‭ ‬ساعات‭ ‬و16‭ ‬دقيقة‭ ‬و26‭ ‬ثانية‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬الفارس‭ ‬محمد‭ ‬عيسى‭ ‬من‭ ‬إسطبل‭ ‬الأجيال‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ (‬5‭ ‬ساعات‭ ‬و42‭ ‬دقيقة‭ ‬و59‭ ‬ثانية‭).‬


سباق‭ ‬80‭ ‬كم

وتصدر‭ ‬الفارس‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالنبي‭ ‬من‭ ‬إسطبل‭ ‬الصافنات‭ ‬سباق‭ ‬80‭ ‬كم‭ ‬محلي‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ (‬5‭ ‬ساعات‭ ‬و30‭ ‬دقيقة‭ ‬و29‭ ‬ثانية‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬الفارس‭ ‬حسين‭ ‬يونس‭ ‬من‭ ‬إسطبل‭ ‬أوال‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ (‬5‭ ‬ساعات‭ ‬و57‭ ‬دقيقة‭ ‬و49‭ ‬ثانية‭)‬،‭ ‬وأنهى‭ ‬الفارس‭ ‬محمد‭ ‬ياسر‭ ‬من‭ ‬إسطبل‮
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‬السباق‭ ‬ثالثا‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ (‬5‭ ‬ساعات‭ ‬و59‭ ‬دقيقة‭ ‬و45‭ ‬ثانية‭).‬


مشاركة‭ ‬واسعة

وشهدت‭ ‬السباقات‭ ‬الدولية‭ ‬والتأهيلية‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬جدا‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬157‭ ‬فارسا‭ ‬وفارسة‭ ‬يمثلون‭ ‬مختلف‭ ‬الإسطبلات‭.‬

كما‭ ‬شهدت‭ ‬السباقات‭ ‬مشاركة‭ ‬فرسان‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وقطر‭ ‬وسوريا‭ ‬وباكستان

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