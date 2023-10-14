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سماع شهود واقعة اتهام موظف بتعديل بيانات راتبه لزيادة ((تأمينه))

10/14/2023 7:07:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قررت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬تأجيل‭ ‬محاكمة‭ ‬موظف‭ ‬إداري‭ ‬بإحدى‭ ‬الشركات‭ ‬إلى‭ ‬جلسة‭ ‬17‭ ‬أكتوبر‭ ‬لاستدعاء‭ ‬شهود‭ ‬الإثبات‭ ‬في‭ ‬واقعة‭ ‬اتهامه‭ ‬باستغلال‭ ‬الصلاحيات‭ ‬المتاحة‭ ‬لديه‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمينات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وزاد‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬الأجر‭ ‬المستحقة‭ ‬له‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬دينار؛‭ ‬بهدف‭ ‬زيادة‭ ‬مستحقاته‭ ‬التأمينية‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬يشغل‭ ‬منصب‭ ‬مدير‭ ‬إداري‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات،‭ ‬واستغل‭ ‬الصلاحيات‭ ‬المتوفرة‭ ‬له‭ ‬لدى‭ ‬النظام‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بالهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي؛‭ ‬كونه‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬المخول‭ ‬لهم‭ ‬بالدخول،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬حرف‭ ‬في‭ ‬بيانات‭ ‬وسيلة‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬إظهار‭ ‬بيانات‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬صحيحة‭ ‬بأن‭ ‬قام‭ ‬بزيادة‭ ‬الأجر‭ ‬المستحق‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬وظيفته‭ ‬من‭ ‬مبلغ‭ ‬قدره‭ ‬1752‭ ‬دينارا‭ ‬إلى‭ ‬1855‭ ‬دينارا،‭ ‬ونتج‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بدفع‭ ‬المستحقات‭ ‬التأمينية‭ ‬للمدير‭ ‬الإداري‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬1400‭ ‬دينار‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬حتى‭ ‬تم‭ ‬اكتشاف‭ ‬أمره‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭.‬

وبعمل‭ ‬التحريات‭ ‬اللازمة‭ ‬عن‭ ‬الواقعة‭ ‬وبالاطلاع‭ ‬على‭ ‬السجل‭ ‬الخاص‭ ‬بالشركة‭ ‬لدى‭ ‬النظام‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بالهيئة‭ ‬تبين‭ ‬قيام‭ ‬شخص‭ ‬مخول‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشركة‭ ‬بالدخول‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الهيئة‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وبتعديل‭ ‬الأجر،‭ ‬وأن‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬بتلك‭ ‬الواقعة‭ ‬هو‭ ‬المدير‭ ‬الإداري‭ ‬كونه‭ ‬أحد‭ ‬المخولين‭ ‬بالدخول‭ ‬للنظام‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بالهيئة‭ ‬وتعديل‭ ‬أجور‭ ‬العاملين‭.‬

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