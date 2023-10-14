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بعد 5 سنوات من التقاضي.. رفض إثبات نسب ثلاثيني إلى رجل أعمال خليجي

10/14/2023 7:07:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعد‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬التقاضي‭ ‬قضت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬الشرعية‭ ‬حكما‭ ‬نوعيا‭ ‬برفض‭ ‬إثبات‭ ‬نسب‭ ‬شاب‭ ‬ثلاثيني‭ ‬إلى‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬خليجي،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬شهادة‭ ‬الميلاد‭ ‬ليست‭ ‬حجة‭ ‬في‭ ‬إثبات‭ ‬نسب‭ ‬الطفل‭ ‬إلى‭ ‬شخص‭ ‬معين،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يقر‭ ‬الأخير‭ ‬بصحة‭ ‬تلك‭ ‬البيانات‭ ‬المدونة‭ ‬بها،‭ ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬إثبات‭ ‬النسب‭ ‬بحسب‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭ ‬يثبت‭ ‬بعقد‭ ‬الزواج‭ ‬الصحيح‭ ‬أو‭ ‬الوطء‭ ‬بشبهة،‭ ‬والإقرار‭ ‬بشروطه‭ ‬المعتبرة‭ ‬شرطاً،‭ ‬والبينة‭ ‬الشرعية‭.‬

وقالت‭ ‬المحامية‭ ‬الشيخة‭ ‬سلوى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إن‭ ‬موكلها‭ ‬خليجي‭ ‬فوجئ‭ ‬بمكالمة‭ ‬من‭ ‬شاب‭ ‬عمره‭ ‬34‭ ‬عاماً‭ ‬يبلغه‭ ‬أنه‭ ‬ابنه‭ ‬من‭ ‬زوجته‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬تقيم‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وسرد‭ ‬له‭ ‬قصة‭ ‬زواجه‭ ‬من‭ ‬أمه،‭ ‬مدعيا‭ ‬ان‭ ‬الأخيرة‭ ‬لم‭ ‬تتسلم‭ ‬وثيقة‭ ‬زواجها‭ ‬الذي‭ ‬تدعيه،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬أنجبته،‭ ‬وأبقت‭ ‬الامر‭ ‬سرا‭ ‬حتى‭ ‬علمه‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬سنوات‭ ‬فقط،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬موكلها‭ ‬فوجئ‭ ‬بوثيقة‭ ‬طلاق‭ ‬‮«‬بدل‭ ‬فاقد‮»‬‭ ‬من‭ ‬والدة‭ ‬الشاب‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬مسح‭ ‬ضوئي‭ ‬لتلك‭ ‬الوثيقة،‭ ‬واستطاعت‭ ‬أن‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬إثبات‭ ‬نسب‭ ‬للشاب‭ ‬منه،

حيث‭ ‬رفعت‭ ‬دعوى‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الشرعية‭ ‬وطلبت‭ ‬نفي‭ ‬نسب‭ ‬هذا‭ ‬الشاب‭ ‬إلى‭ ‬موكلها‭ ‬الخليجي‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬تزوير‭ ‬وثيقة‭ ‬الطلاق،‭ ‬بينما‭ ‬قدمت‭ ‬السيدة‭ ‬دعوى‭ ‬متقابلة‭ ‬لإثبات‭ ‬نسب‭ ‬الشاب،‭ ‬فحكمت‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬برفض‭ ‬دعوى‭ ‬الخليجي‭ ‬وإثبات‭ ‬نسب‭ ‬الشاب‭ ‬إليه،‭ ‬فطعن‭ ‬المدعي‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬بالاستئناف‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬أيدت‭ ‬حكم‭ ‬أول‭ ‬درجة‭.‬

‭ ‬وطعنت‭ ‬الشيخة‭ ‬سلوى‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬عدم‭ ‬ثبوت‭ ‬البينة‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬الزوجية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬بدل‭ ‬فاقد‭ ‬وثيقة‭ ‬الطلاق‭ ‬قد‭ ‬تمسكت‭ ‬بالطعن‭ ‬عليه‭ ‬بالتزوير،‭ ‬وأن‭ ‬قيد‭ ‬الميلاد‭ ‬ليس‭ ‬حجة‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬حيث‭ ‬قبلت‭ ‬المحكمة‭ ‬الطعن‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬إثبات‭ ‬النسب‭ ‬بحسب‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭ ‬يثبت‭ ‬بإحدى‭ ‬الطرق‭ ‬الآتية‭: ‬عقد‭ ‬الزواج‭ ‬الصحيح‭ ‬أو‭ ‬الوطء‭ ‬بشبهة،‭ ‬والإقرار‭ ‬بشروطه‭ ‬المعتبرة‭ ‬شرطاً،‭ ‬والبينة‭ ‬الشرعية‭.‬

وأكدت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬أن‭ ‬شهادة‭ ‬الميلاد‭ ‬ليست‭ ‬حجة‭ ‬في‭ ‬إثبات‭ ‬نسب‭ ‬الطفل‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬شخص‭ ‬معين،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يقر‭ ‬الأخير‭ ‬بصحة‭ ‬تلك‭ ‬البيانات‭ ‬المدونة‭ ‬بها،‭ ‬وقد‭ ‬خلت‭ ‬الأوراق‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬زواج‭ ‬ولم‭ ‬تقم‭ ‬البينة‭ ‬على‭ ‬وجوده،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬الطاعن‭ ‬تمسك‭ ‬بتزوير‭ ‬بدل‭ ‬فاقد‭ ‬وثيقة‭ ‬الطلاق،‭ ‬وقدم‭ ‬مذكرة‭ ‬بشواهد‭ ‬التزوير،‭ ‬وهو‭ ‬دفاع‭ ‬جوهري‭ -‬إن‭ ‬صح‭- ‬قد‭ ‬يغير‭ ‬وجهة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الدعوى،‭ ‬وقضت‭ ‬المحكمة‭ ‬بنقض‭ ‬الحكم‭ ‬وإعادته‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬التي‭ ‬أصدرته‭ ‬للحكم‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬جديد‭.‬

وتقدمت‭ ‬وكيلة‭ ‬الخليجي‭ ‬بشكوى‭ ‬أمام‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬وطلبت‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬واقعة‭ ‬التزوير‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬أصدرت‭ ‬قرارها‭ ‬بألا‭ ‬وجه‭ ‬لإقامة‭ ‬الدعوى‭ ‬لعدم‭ ‬كفاية‭ ‬الأدلة،‭ ‬وقضت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بتأييد‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬تأسيساً‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬فلجأت‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬وطعنت‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬الاستئناف‭ ‬مجددا‭.‬

وقد‭ ‬نظرت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬القضية‭ ‬مجددا‭ ‬وأحالت‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬التحقيق‭ ‬والاستماع‭ ‬لشهود‭ ‬الطرفين‭ ‬واستمعت‭ ‬إليهم،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬قدمت‭ ‬الشيخة‭ ‬سلوى‭ ‬تقريرا‭ ‬موثقاً‭ ‬من‭ ‬قسم‭ ‬خدمات‭ ‬الأحوال‭ ‬الشخصية‭ ‬بمحاكم‭ ‬الدولة‭ ‬الخليجية‭ ‬المنتمي‭ ‬إليها‭ ‬موكلها،‭ ‬يثبت‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬وجود‭ ‬لعقد‭ ‬زواج‭ ‬بين‭ ‬موكلها‭ ‬والمدعية‭.‬

وانتهت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬رفض‭ ‬إثبات‭ ‬نسب‭ ‬الشاب‭ ‬لرجل‭ ‬الأعمال‭ ‬الخليجي،‭ ‬وقالت‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم‭ ‬إن‭ ‬البيانات‭ ‬الواردة‭ ‬بقيد‭ ‬الميلاد‭ ‬باعتبارها‭ ‬من‭ ‬إملاء‭ ‬صاحب‭ ‬القيد‭ ‬لا‭ ‬تصلح‭ ‬بمجردها‭ ‬لثبوت‭ ‬النسب‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬تعد‭ ‬قرينة‭ ‬يمكن‭ ‬دحضها‭ ‬وإقامة‭ ‬الدليل‭ ‬على‭ ‬عكسها،‭ ‬وقد‭ ‬ثبت‭ ‬للمحكمة‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أبلغ‭ ‬عن‭ ‬واقعة‭ ‬ميلاد‭ ‬الشاب‭ ‬ونسبه‭ ‬هي‭ ‬‮«‬الأم‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أنكره‭ ‬المستأنف،‭ ‬وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬تطمئن‭ ‬إلى‭ ‬المستندات‭ ‬الرسمية‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬المستأنف‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬محاكم‭ ‬دولته‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬وثائق‭ ‬رسمية‭ ‬لهذا‭ ‬الزواج‭ ‬أو‭ ‬طلاقه‭ ‬لها،‭ ‬وهي‭ ‬تدحض‭ ‬ادعاء‭ ‬الأخيرة‭ ‬وأقوال‭ ‬شهودها‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬تطمئن‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬أقوالهم‭.‬

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