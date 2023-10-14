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التمييز ترسي مبدأ مهمّا.. توصية ((الوساطة)) غير ملزمة التنفيذ

10/14/2023 7:07:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نقضت حكما بإلزام إحدى الوزارات سداد 164 ألف دينار لمقاول

أكدت أن عدم قبول طرفي النزاع نتيجة الوسيط لا يمنع اللجوء إلى القضاء

أرست‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬مبدأ‭ ‬قانونيا‭ ‬مهمّا‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬التوفيق‭ ‬أو‭ ‬الوساطة‭ ‬ليس‭ ‬محكماً‭ ‬وليس‭ ‬له‭ ‬سلطة‭ ‬الفصل‭ ‬بحكم‭ ‬ملزم،‭ ‬إنما‭ ‬هو‭ ‬يعرض‭ ‬اقتراحات‭ ‬على‭ ‬طرفي‭ ‬التقاضي‭ ‬للتوفيق‭ ‬بين‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬كل‭ ‬منهما،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬له‭ ‬سلطة‭ ‬فرض‭ ‬أي‭ ‬تسوية‭ ‬عليهما‭ ‬وتنتهي‭ ‬مهمة‭ ‬الوسيط‭ ‬إذا‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬مهمته‭ ‬بإبرام‭ ‬تسوية‭ ‬صلح‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬التسوية‭ ‬هي‭ ‬الملزمة‭ ‬لطرفيها‭ ‬بعد‭ ‬إبرامها،‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬تتم‭ ‬تسوية‭ ‬الصلح‭ ‬فإن‭ ‬توصية‭ ‬الوسيط‭ ‬لا‭ ‬تمنع‭ ‬الطرفين‭ ‬من‭ ‬الالتجاء‭ ‬بشأن‭ ‬خلافهما‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬أو‭ ‬التحكيم‭ ‬وأن‭ ‬هذه‭ ‬القواعد‭ ‬العامة‭ ‬تتفق‭ ‬تماماً‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬الوساطة‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬والصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬22‭ ‬لسنة‭ ‬2019‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬حكمها‭ ‬بنقض‭ ‬حكما‭ ‬ألزم‭ ‬احدى‭ ‬الوزارات‭ ‬الخدمية‭ ‬بسداد‭ ‬165‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬لصالح‭ ‬شركة‭ ‬مقاولات،‭ ‬وقضت‭ ‬بعدم‭ ‬قبول‭ ‬الدعوى‭ ‬التي‭ ‬رفعتها‭ ‬شركة‭ ‬المقاولات‭ ‬نظرا‭ ‬لوجود‭ ‬شرط‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬الموقع‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬والمتعلق‭ ‬بإجراء‭ ‬تحسينات‭ ‬بإحدى‭ ‬الطرق‭ ‬بتكلفة‭ ‬تقدر‭ ‬بـ2‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬ان‭ ‬لجوء‭ ‬الطرفين‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬الوساطة‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬اللجوء‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬شرط‭ ‬التحكيم‭ ‬الموقع‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬بينهما‭ ‬طالما‭ ‬أن‭ ‬نتيجة‭ ‬الوسيط‭ ‬لم‭ ‬يرتض‭ ‬بها‭ ‬أحد‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع،‭ ‬ولم‭ ‬تنته‭ ‬الوساطة‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬الخلاف‭ ‬القائم‭. ‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تعاقدت‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬مقاولات‭ ‬إجراء‭ ‬تحسينات‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬الطرق‭ ‬بقيمة‭ ‬جاوزت‭ ‬2‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬وبعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬أعمال‭ ‬المقاولة‭ ‬نشب‭ ‬نزاع‭ ‬بينهما‭ ‬حول‭ ‬باقي‭ ‬مستحقات‭ ‬شركة‭ ‬المقاولات‭ ‬التي‭ ‬اقترحت‭ ‬تعيين‭ ‬طرف‭ ‬ثالث‭ ‬كوسيط‭ ‬لحل‭ ‬النزاع‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬تقريره‭ ‬أو‭ ‬توصيته‭ ‬نهائية‭ ‬وملزمة‭ ‬للجانبين،‭ ‬حيث‭ ‬باشر‭ ‬الوسيط‭ ‬مهمته‭ ‬منتهياً‭ ‬إلى‭ ‬نتيجة‭ ‬استحقاقها‭ ‬مبلغ‭ ‬164‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬لها‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬امتنعت‭ ‬عن‭ ‬الوفاء،‭ ‬فلجأت‭ ‬الشركة‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬التي‭ ‬قضت‭ ‬بإلزام‭ ‬الوزارة‭ ‬سداد‭ ‬المبلغ‭ ‬وأيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬الحكم،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬طعنت‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬أسباب‭ ‬طعنها‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬المطعون‭ ‬كونه‭ ‬التفت‭ ‬عن‭ ‬شرط‭ ‬التحكيم‭ ‬الوارد‭ ‬بعقد‭ ‬المقاولة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬المقاولات‭ ‬واعتبار‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬التوفيق‭ ‬والوساطة‭ ‬بمثابة‭ ‬تنازل‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬الشرط،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬العقد‭ ‬الموقع‭ ‬بينهما‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬فشلت‭ ‬الوساطة‭ ‬أو‭ ‬التوفيق‭ ‬لأي‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭ ‬يتم‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬هيئة‭ ‬التحكيم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اتجهت‭ ‬إليه‭ ‬إرادتهما‭ ‬معاً،‭ ‬وأن‭ ‬آلية‭ ‬الوساطة‭ ‬وسيلة‭ ‬غير‭ ‬ملزمة‭ ‬لفضّ‭ ‬النزاعات‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬22‭ ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬المنظم‭ ‬للوساطة‭ ‬لا‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬النزاع‭ ‬بينهما‭.. ‬حيث‭ ‬قالت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬النعي‭ ‬في‭ ‬محله‭ ‬لأن‭ ‬نظام‭ ‬التوفيق‭ ‬أو‭ ‬الوساطة‭ ‬يرمي‭ ‬إلى‭ ‬تدخل‭ ‬شخص‭ ‬ثالث‭ ‬من‭ ‬الغير‭ ‬للتقريب‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬صلح‭ ‬أو‭ ‬تسوية‭ ‬ودية‭ ‬بينهما،‭ ‬وهذا‭ ‬الشخص‭ ‬ليس‭ ‬محكماً‭ ‬إذ‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬سلطة‭ ‬الفصل‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬بحكم‭ ‬ملزم،‭ ‬إنما‭ ‬هو‭ ‬يعرض‭ ‬اقتراحات‭ ‬على‭ ‬الطرفين‭ ‬للتوفيق‭ ‬بين‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬كل‭ ‬منهما،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬له‭ ‬سلطة‭ ‬فرض‭ ‬أي‭ ‬تسوية‭ ‬عليهما،‭ ‬وتنتهي‭ ‬مهمة‭ ‬الوسيط‭ ‬إذا‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬مهمته‭ ‬بإبرام‭ ‬الطرفين‭ ‬تسوية‭ ‬صلح‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬التسوية‭ ‬هي‭ ‬الملزمة‭ ‬لطرفيها‭ ‬بعد‭ ‬إبرامها‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬تتم‭ ‬تسوية‭ ‬الصلح‭ ‬فإن‭ ‬توصية‭ ‬الوسيط‭ ‬لا‭ ‬تمنع‭ ‬الطرفين‭ ‬من‭ ‬الالتجاء‭ ‬بشأن‭ ‬خلافهما‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬أو‭ ‬التحكيم‭ ‬بحسب‭ ‬الأحوال‭ ‬وهذه‭ ‬القواعد‭ ‬العامة‭ ‬تتفق‭ ‬تماماً‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬الوساطة‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬والصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬22‭ ‬لسنة‭ ‬2019‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬اتفاق‭ ‬الطرفين‭ ‬على‭ ‬اللجوء‭ ‬أولاً‭ ‬إلى‭ ‬التوفيق‭ ‬أو‭ ‬الوساطة،‭ ‬ثم‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬التحكيم‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يرتض‭ ‬أحد‭ ‬الطرفين‭ ‬ما‭ ‬ينتهي‭ ‬إليه‭ ‬الوسيط‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬يلزم‭ ‬الطرفي،‭ ‬كما‭ ‬يلزم‭ ‬هيئة‭ ‬التحكيم‭ ‬بحيث‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬لأي‭ ‬طرف‭ ‬اللجوء‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬التحكيم‭ ‬قبل‭ ‬استنفاد‭ ‬وسيلة‭ ‬التوفيق،‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬ذلك،‭ ‬وكان‭ ‬البيّن‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬المقاولة‭ ‬المبرم‭ ‬بين‭ ‬طرفي‭ ‬التداعي‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬تضمن‭ ‬العقد‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬نشوء‭ ‬أي‭ ‬نزاع‭ ‬بين‭ ‬رب‭ ‬العمل‭ ‬والمقاول‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالعقد‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحال‭ ‬ليتم‭ ‬حله‭ ‬بواسطة‭ ‬المهندس،‭ ‬وأنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬فشل‭ ‬المهندس‭ ‬في‭ ‬إعطاء‭ ‬قراره‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬قناعة‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬المقاول‭ ‬بقرار‭ ‬المهندس،‭ ‬فإنه‭ ‬طبقاً‭ ‬لملحق‭ ‬العطاء‭ ‬والذي‭ ‬يعتبر‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬المقاولة‭ ‬المبرم‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬يجوز‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭ ‬بعد‭ ‬مدة‭ ‬معينة‭ ‬من‭ ‬فشل‭ ‬الوساطة‭ ‬أو‭ ‬التوفيق‭ ‬أن‭ ‬يطلب‭ ‬إحالة‭ ‬المسألة‭ ‬إلى‭ ‬هيئة‭ ‬التحكيم‭ ‬المنصوص‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬تشكيلها‭ ‬في‭ ‬العقد‭.‬

وأكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬حكمها‭ ‬أن‭ ‬اتفاق‭ ‬الطرفين‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقييم‭ ‬الوسيط‭ ‬أو‭ ‬توصيته‭ ‬التي‭ ‬سينتهي‭ ‬إليها‭ ‬تكون‭ ‬نهائية‭ ‬وملزمة‭ ‬لكليهما‭ ‬لا‭ ‬يعدّ‭ ‬تنازلاً‭ ‬ضمنياً‭ ‬عن‭ ‬شرط‭ ‬التحكيم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬المقاولة‭ ‬طالما‭ ‬أن‭ ‬توصية‭ ‬الوسيط‭ ‬لم‭ ‬يعقبها‭ ‬إبرام‭ ‬تسوية‭ ‬بالصلح‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬ويبقي‭ ‬النزاع‭ ‬برمّته‭ ‬عالقاً‭ ‬أمام‭ ‬سلطة‭ ‬الحكم‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التوصية‭ ‬لا‭ ‬تصلح‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬سنداً‭ ‬للتنفيذ‭ ‬الجبري‭ ‬بمقتضاها،‭ ‬وحيث‭ ‬إن‭ ‬الطعن‭ ‬صالح‭ ‬للفصل‭ ‬فيه،‭ ‬فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بقبول‭ ‬الطعن‭ ‬شكلاً‭ ‬وفي‭ ‬الموضوع‭ ‬بنقض‭ ‬الحكم‭ ‬المطعون‭ ‬فيه،‭ ‬وحكمت‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬الاستئناف‭ ‬بإلغاء‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬والقضاء‭ ‬مجدداً‭ ‬بعدم‭ ‬سماع‭ ‬الدعوى‭ ‬لوجود‭ ‬شرط‭ ‬التحكيم‭ ‬وألزمت‭ ‬المطعون‭ ‬ضدها‭ ‬مصروفات‭ ‬الطعن‭ ‬بالتمييز‭. ‬

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