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الآلاف يتظاهرون في لندن تضامنا مع الفلسطينيين

10/14/2023 7:07:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لندن‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تظاهر‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬تحرّك‭ ‬مؤيد‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬حذّرت‭ ‬الشرطة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬إبداء‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬تأييدا‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬سيعرّضه‭ ‬للتوقيف‭. ‬وبدأ‭ ‬المشاركون‭ ‬الذين‭ ‬تجمعوا‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مقر‭ ‬هيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭) ‬خلال‭ ‬الصباح،‭ ‬مسيرة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬قبل‭ ‬تظاهرة‭ ‬عصرا‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬البرلمان‭ ‬ومقر‭ ‬إقامة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬في‭ ‬داونينغ‭ ‬ستريت‭. ‬

ورفع‭ ‬البعض‭ ‬أعلاما‭ ‬فلسطينية‭ ‬ولافتات‭ ‬كتبت‭ ‬عليها‭ ‬شعارات‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬الحرية‭ ‬لفلسطين‮»‬‭ ‬و«أوقفوا‭ ‬المجزرة‮»‬‭ ‬و«العقوبات‭ ‬لإسرائيل‮»‬‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬شقت‭ ‬المسيرة‭ ‬طريقها‭ ‬نحو‭ ‬نقطة‭ ‬الوصول‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬إلقاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخطابات‭. ‬وقال‭ ‬إسماعيل‭ ‬باتيل،‭ ‬رئيس‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬أصدقاء‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬خلال‭ ‬التظاهرة‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬الناس‭ ‬العادلين‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يقفوا‭ ‬ويطالبوا‭ ‬بوضع‭ ‬حد‭ ‬لهذا‭ ‬الجنون‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬وإلا‭ ‬فقد‭ ‬نشهد‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‭ ‬كارثة‭ ‬تتكشف‮»‬‭. ‬

وتأتي‭ ‬التظاهرة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تصعّد‭ ‬إسرائيل‭ ‬حربها‭ ‬لتدمير‭ ‬قدرات‭ ‬حماس،‭ ‬وتقصف‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بلا‭ ‬هوادة‭ ‬وتحشد‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬تمهيدا‭ ‬لهجوم‭ ‬بري‭ ‬متوقع‭ ‬على‭ ‬القطاع‭. ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬حماس‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬عبور‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬مقاتليها‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭ ‬لأخذ‭ ‬رهائن‭ ‬وقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬منازلهم‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬موسيقي‭.‬

قبيل‭ ‬التحرّك‭ ‬الاحتجاجي‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬أعلنت‭ ‬شرطة‭ ‬العاصمة‭ ‬أنها‭ ‬ستنشر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬عنصر‭ ‬مع‭ ‬تردد‭ ‬أصداء‭ ‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬آلاف‭ ‬الكيلومترات‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬وأماكن‭ ‬أخرى‭. ‬رصدت‭ ‬الشرطة‭ ‬والحكومة‭ ‬ازديادا‭ ‬في‭ ‬الجرائم‭ ‬والحوادث‭ ‬المعادية‭ ‬للسامية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬هجوم‭ ‬حماس،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬اعتقل‭ ‬عناصر‭ ‬في‭ ‬ساسكس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬إنجلترا،‭ ‬الجمعة‭ ‬امرأة‭ ‬تبلغ‭ ‬22‭ ‬عاما‭ ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬أنها‭ ‬ألقت‭ ‬خطابا‭ ‬مؤيدا‭ ‬لحماس‭. ‬

ويمكن‭ ‬سجن‭ ‬أعضاء‭ ‬منظمة‭ ‬إرهابية‭ ‬محظورة‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬تثبت‭ ‬إدانتهم‭ ‬بالدعوة‭ ‬إلى‭ ‬دعمها،‭ ‬لمدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬عاما‭ ‬بموجب‭ ‬قوانين‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬أكّدت‭ ‬شرطة‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬أن‭ ‬التعبير‭ ‬عموما‭ ‬عن‭ ‬الدعم‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬رفع‭ ‬العلم‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬لا‭ ‬يعد‭ ‬جريمة‭ ‬جنائية،‭ ‬لكنها‭ ‬شدّدت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬حماس‭ ‬يعد‭ ‬جريمة‭. ‬

وشاركت‭ ‬فيروزة‭ ‬نماز‭ (‬34‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬طالبة‭ ‬من‭ ‬أوزبكستان،‭ ‬في‭ ‬التحرّك‭ ‬الاحتجاجي‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬أبرياء‭ ‬تماما‮»‬‭. ‬وتابعت‭ ‬‮«‬مجرد‭ ‬أنهم‭ ‬فلسطينيون‭ ‬لا‭ ‬يعطي‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬قتلهم‭. ‬هذه‭ ‬الفظائع‭ ‬المروعة‭ ‬تحدث‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬عدة‮»‬‭. ‬وتصر‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تستهدف‭ ‬المدنيين‭ ‬عمدا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

لكن‭ ‬مدير‭ ‬حملة‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬فلسطين‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬بن‭ ‬جمال‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬ردّها‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬‮«‬تنزع‭ ‬صفة‭ ‬الإنسانية‭ ‬عن‭ ‬الفلسطينيين‮»‬‭ ‬وتحمّل‭ ‬مدنيين‭ ‬بشكل‭ ‬مجحف‭ ‬مسؤولية‭ ‬الإرهاب‭. ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬التحرّك‭ ‬لتوجيه‭ ‬‮«‬رسالة‭ ‬تضامن‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وخصوصا‭ ‬اليوم‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الذي‭ ‬يتعرض‭ ‬للقصف‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والذي‭ ‬يرزح‭ ‬تحت‭ ‬الحصار‭ ‬مع‭ ‬قطع‭ ‬كل‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬جمال‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬التحرّك‭ ‬يوجّهون‭ ‬رسالة‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬القادة‭ ‬السياسيين‭ ‬البريطانيين‭ ‬الذين‭ ‬اتهمهم‭ ‬‮«‬بإعطاء‭ ‬الإذن‭ ‬لإسرائيل‭ ‬بارتكاب‭ ‬أفعال‭ ‬تشكّل‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‮»‬‭.‬

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