بحث تعزيز التعاون بين البحرين والكويت

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- Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني عمق الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، منوهاً بما تشهده من تطور ونمو مستمر على كل الأصعدة، وذلك بفضل رعاية واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظهما الله.
وأشار إلى ما يحظى به التعاون الثنائي بين البلدين من متابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة حفظهما الله، لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق أهداف وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.
جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني، فهد بن عبد العزيز الجارالله وزير المالية بدولة الكويت الشقيقة، وذلك في إطار مشاركة معاليه في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة.
وخلال اللقاء، تم استعراض العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، وسبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي والدفع بها نحو آفاق أوسع بما يحقق التطلعات المشتركة.
كما جرى خلال اللقاء استعراض مخرجات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومناقشة آخر التطورات والمستجدات على صعيد الاقتصاد العالمي.
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