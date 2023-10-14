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بحث تعزيز التعاون بين البحرين والكويت

10/14/2023 7:07:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬عمق‭ ‬الروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬منوهاً‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونمو‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأصعدة،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬رعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬حفظهما‭ ‬الله‭.‬‮

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬متابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأخيه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬حفظهما‭ ‬الله،‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬أهداف‭ ‬وتطلعات‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الجارالله‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشاركة‭ ‬معاليه‭ ‬في‭ ‬الاجتماعات‭ ‬السنوية‭ ‬لصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬والبنك‭ ‬الدولي‭ ‬المنعقدة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬مراكش‭ ‬بالمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬المشتركة‭.‬‮

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬مخرجات‭ ‬الاجتماعات‭ ‬السنوية‭ ‬لصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬والبنك‭ ‬الدولي،‭ ‬ومناقشة‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬والمستجدات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭. ‬

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