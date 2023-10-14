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البحرين الإسلامي يحصد جائزة ((أفضل تطبيق للأجهزة الذكية))

10/14/2023 7:07:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حصل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬ BisB ‭)‬،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬الإسلامية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬تطبيق‭ ‬للأجهزة‭ ‬الذكية‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬التميّز‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الذي‭ ‬عُقِدَ‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬النسخة‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭. ‬ويتوفر‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬الإسلامي‭ ‬الرقمي‮»‬‭ ‬باللغتين،‭ ‬ويتسم‭ ‬بتصميم‭ ‬بسيط‭ ‬وسهولة‭ ‬الاستخدام،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬والخصائص‭ ‬التي‭ ‬أهلته‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬تطبيق‭ ‬للأجهزة‭ ‬الذكية‮»‬‭ ‬أبرزها‭: ‬خاصية‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الوجه‭ ‬والبصمة،‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬مصرفي‭ ‬خلال‭ ‬دقائق‭ ‬بسيطة،‭ ‬والسحب‭ ‬النقدي‭ ‬دون‭ ‬استخدام‭ ‬البطاقة،‭ ‬وإرسال‭ ‬أو‭ ‬استلام‭ ‬الأموال،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬إدارة‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬الحد‭ ‬الائتماني،‭ ‬وأمن‭ ‬البطاقة،‭ ‬والميزانية‭ ‬والتوفير،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬الأخرى‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرّح‭ ‬ياسر‭ ‬الشريفي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بحصولنا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬جهود‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬ومساعيه‭ ‬لتبسيط‭ ‬المعاملات‭ ‬المصرفية‭ ‬والاستمرار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬وتحديث‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬الإسلامي‭ ‬الرقمي‮»‬‭. ‬إننا‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬زبائننا‭ ‬ومنحهم‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬أكثر‭ ‬كفاءة‭ ‬وسلاسة‭ ‬وأمان‭. ‬ونود‭ ‬أن‭ ‬نشكر‭ ‬جميع‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬التميّز‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وموظفينا‭ ‬على‭ ‬تفانيهم‭ ‬وعملهم‭ ‬الجاد،‭ ‬وكذلك‭ ‬زبائننا‭ ‬الكرام‭ ‬نظير‭ ‬دعمهم‭ ‬المتواصل‭ ‬لنا‮»‬‭.‬

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