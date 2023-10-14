البحرين الإسلامي يحصد جائزة ((أفضل تطبيق للأجهزة الذكية))

البحرين الإسلامي يحصد جائزة ((أفضل تطبيق للأجهزة الذكية))
التاريخ
10/14/2023 7:07:31 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حصل بنك البحرين الإسلامي (
BisB )، البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية بمملكة البحرين، على جائزة «أفضل تطبيق للأجهزة الذكية» خلال حفل توزيع جوائز التميّز للحكومة الإلكترونية الذي عُقِدَ على هامش النسخة 12 من منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية تحت رعاية الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات في مركز البحرين العالمي للمعارض. ويتوفر تطبيق «الإسلامي الرقمي» باللغتين، ويتسم بتصميم بسيط وسهولة الاستخدام، علاوة على مجموعة من المزايا والخصائص التي أهلته للحصول على جائزة «أفضل تطبيق للأجهزة الذكية» أبرزها: خاصية التعرف على الوجه والبصمة، فتح حساب مصرفي خلال دقائق بسيطة، والسحب النقدي دون استخدام البطاقة، وإرسال أو استلام الأموال، بالإضافة إلى إمكانية إدارة كل من: الحد الائتماني، وأمن البطاقة، والميزانية والتوفير، وغيرها من المزايا الأخرى. وبهذه المناسبة صرّح ياسر الشريفي الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي قائلاً: «نحن فخورون بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة التي تعكس جهود فريق العمل ومساعيه لتبسيط المعاملات المصرفية والاستمرار من خلال طرح حلول مبتكرة وتحديث تطبيق «الإسلامي الرقمي». إننا نهدف إلى تلبية احتياجات زبائننا ومنحهم تجربة مصرفية أكثر كفاءة وسلاسة وأمان. ونود أن نشكر جميع القائمين على جوائز التميّز للحكومة الإلكترونية وموظفينا على تفانيهم وعملهم الجاد، وكذلك زبائننا الكرام نظير دعمهم المتواصل لنا».
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