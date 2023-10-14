وزيرة الشباب تنوه بالشراكة الاستراتيجية بين مشاريع الأمل وصندوق خليفة لتطوير المشاريع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكانت‭ ‬مشاريع‭ ‬الأمل‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬شراكتها‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬خليفة‭ ‬لتطوير‭ ‬المشاريع‭ ‬لتوسيع‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬بيبان‮»‬‭ ‬التلفزيوني‭ ‬الواقعي‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الثالث‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أشادت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الجانب‭ ‬الشبابي‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬زيادة‭ ‬حجم‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالقطاع‭ ‬الشبابي‭ ‬وتبادل‭ ‬التجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المشروعات‭ ‬الشبابية‭ ‬عبر‭ ‬شراكة‭ ‬متميزة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭.‬

ونوهت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بالشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬مشاريع‭ ‬الأمل‭ ‬وصندوق‭ ‬خليفة‭ ‬لتطوير‭ ‬المشاريع‭ ‬والذي‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬جديدة‭ ‬قيمة‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال‭ ‬والمشاريع‭ ‬الشبابية‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

ومن‭ ‬جانبها‭ ‬أعربت‭ ‬علياء‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬المزروعي‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بزيارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للاطلاع‭ ‬من‭ ‬قرب‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬بيبان‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الشبابية‭ ‬في‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬ومنحها‭ ‬الفرصة‭ ‬للتقدم‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شراكة‭ ‬صندوق‭ ‬خليفة‭ ‬لتطوير‭ ‬المشاريع‭ ‬مع‭ ‬مشاريع‭ ‬الأمل‭ ‬ستخلق‭ ‬للمشاريع‭ ‬الشبابية‭ ‬الإماراتية‭ ‬فرصا‭ ‬جديدة‭ ‬وتمكنهم‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬قاعدة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬والشركاء‭ ‬الاستراتيجيين،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬نمو‭ ‬أعمالهم‭.‬

وأشادت‭ ‬علياء‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬المزروعي‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬أيمن‭ ‬بن‭ ‬توفيق‭ ‬المؤيد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬الأمل‭ ‬وفريق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬الاحترافية‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬برنامج‭ ‬بيبان‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاحات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬الشباب‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمشروعاتهم‭.‬