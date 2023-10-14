وزيرة الشباب تنوه بالشراكة الاستراتيجية بين مشاريع الأمل وصندوق خليفة لتطوير المشاريع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبلت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، علياء عبد الله المزروعي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع والتي تزور المملكة للمشاركة في برنامج بيبان، البرنامج الواقعي المختص في ريادة الأعمال من إنتاج مشاريع الأمل، الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل وذلك بحضور فجر صالح الباجه جي المدير العام لمشاريع الأمل.
وكانت مشاريع الأمل قد أعلنت شراكتها مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع لتوسيع برنامج «بيبان» التلفزيوني الواقعي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في موسمه الثالث وذلك في إطار التعاون بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال اللقاء أشادت وزيرة شؤون الشباب بالعلاقات الأخوية التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مختلف المجالات بما فيها الجانب الشبابي مشيرة إلى أهمية زيادة حجم التعاون بين البلدين الشقيقين من أجل الارتقاء بالقطاع الشبابي وتبادل التجارب الناجحة في مختلف المجالات والعمل على دعم المشروعات الشبابية عبر شراكة متميزة بين الجانبين بما يحقق تطلعات الشباب في كلا البلدين.
ونوهت وزيرة شؤون الشباب بالشراكة الاستراتيجية بين مشاريع الأمل وصندوق خليفة لتطوير المشاريع والذي سيسهم في خلق فرص جديدة قيمة لرواد الأعمال والمشاريع الشبابية من دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن جانبها أعربت علياء عبد الله المزروعي عن سعادتها بزيارة مملكة البحرين للاطلاع من قرب على برنامج بيبان هذا البرنامج المتميز الذي ساهم في الارتقاء بالعديد من المشاريع الشبابية في ريادة الأعمال ومنحها الفرصة للتقدم مشيرة إلى أن شراكة صندوق خليفة لتطوير المشاريع مع مشاريع الأمل ستخلق للمشاريع الشبابية الإماراتية فرصا جديدة وتمكنهم من الوصول إلى قاعدة متنوعة من المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، ما يعزز نمو أعمالهم.
وأشادت علياء عبد الله المزروعي بالجهود التي يقوم بها أيمن بن توفيق المؤيد رئيس مجلس إدارة صندوق الأمل وفريق العمل في تحقيق أقصى درجات الاحترافية في إدارة برنامج بيبان الأمر الذي ساهم في تحقيق نجاحات كبيرة في جذب رواد الأعمال الشباب والارتقاء بمشروعاتهم.
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