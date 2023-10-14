Sunday, 15 October 2023 05:05 GMT

وزيرة الشباب تنوه بالشراكة الاستراتيجية بين مشاريع الأمل وصندوق خليفة لتطوير المشاريع

10/14/2023 7:07:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت‭ ‬روان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬علياء‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬المزروعي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬‎لصندوق‭ ‬خليفة‭ ‬لتطوير‭ ‬المشاريع‭ ‬والتي‭ ‬تزور‭ ‬المملكة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬بيبان،‭ ‬البرنامج‭ ‬الواقعي‭ ‬المختص‭ ‬في‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬مشاريع‭ ‬الأمل،‭ ‬الذراع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬لصندوق‭ ‬الأمل‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬فجر‭ ‬صالح‭ ‬الباجه‭ ‬جي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمشاريع‭ ‬الأمل‭.‬

وكانت‭ ‬مشاريع‭ ‬الأمل‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬شراكتها‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬خليفة‭ ‬لتطوير‭ ‬المشاريع‭ ‬لتوسيع‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬بيبان‮»‬‭ ‬التلفزيوني‭ ‬الواقعي‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الثالث‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أشادت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الجانب‭ ‬الشبابي‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬زيادة‭ ‬حجم‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالقطاع‭ ‬الشبابي‭ ‬وتبادل‭ ‬التجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المشروعات‭ ‬الشبابية‭ ‬عبر‭ ‬شراكة‭ ‬متميزة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭.‬

ونوهت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بالشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬مشاريع‭ ‬الأمل‭ ‬وصندوق‭ ‬خليفة‭ ‬لتطوير‭ ‬المشاريع‭ ‬والذي‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬جديدة‭ ‬قيمة‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال‭ ‬والمشاريع‭ ‬الشبابية‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

ومن‭ ‬جانبها‭ ‬أعربت‭ ‬علياء‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬المزروعي‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بزيارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للاطلاع‭ ‬من‭ ‬قرب‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬بيبان‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الشبابية‭ ‬في‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬ومنحها‭ ‬الفرصة‭ ‬للتقدم‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شراكة‭ ‬صندوق‭ ‬خليفة‭ ‬لتطوير‭ ‬المشاريع‭ ‬مع‭ ‬مشاريع‭ ‬الأمل‭ ‬ستخلق‭ ‬للمشاريع‭ ‬الشبابية‭ ‬الإماراتية‭ ‬فرصا‭ ‬جديدة‭ ‬وتمكنهم‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬قاعدة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬والشركاء‭ ‬الاستراتيجيين،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬نمو‭ ‬أعمالهم‭.‬

وأشادت‭ ‬علياء‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬المزروعي‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬أيمن‭ ‬بن‭ ‬توفيق‭ ‬المؤيد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬الأمل‭ ‬وفريق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬الاحترافية‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬برنامج‭ ‬بيبان‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاحات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬الشباب‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمشروعاتهم‭.‬

MENAFN14102023000055011008ID1107241039

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث