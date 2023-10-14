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البحرين لأهلنا في غزة: نحن معكمإطلاق حملة كبرى تحت شعار ((أغيثوا غزة))

10/14/2023 7:07:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بتوجيه‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬تنظم‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬حملة‭ ‬لإغاثة‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬المتأثرين‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬أغيثوا‭ ‬غزة‮»‬‭.‬



وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬إلى‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬للأشقاء‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬وسيتم‭ ‬مشاركة‭ ‬الوزارات‭ ‬المعنية‭ ‬وغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬والجمعيات‭ ‬الخيرية‭ ‬والمهنية‭ ‬وكافة‭ ‬أطياف‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬الإنساني‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬ما‭ ‬عرف‭ ‬به‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬حب‭ ‬للعمل‭ ‬الخيري‭ ‬والإنساني‭ ‬ومساعدة‭ ‬المحتاجين‭ ‬والوقوف‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الظروف‭.‬

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