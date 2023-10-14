البحرين لأهلنا في غزة: نحن معكمإطلاق حملة كبرى تحت شعار ((أغيثوا غزة))

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- Akhbar Al Khaleej) بتوجيه من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وتحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، تنظم المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية حملة لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة، تحت شعار «أغيثوا غزة».
وتهدف هذه الحملة الوطنية إلى توحيد الجهود الإنسانية في مملكة البحرين لتقديم الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين، وسيتم مشاركة الوزارات المعنية وغرفة تجارة وصناعة البحرين والجمعيات الخيرية والمهنية وكافة أطياف المجتمع في المملكة للمساهمة في هذا العمل الوطني الإنساني الذي يعكس ما عرف به شعب البحرين من حب للعمل الخيري والإنساني ومساعدة المحتاجين والوقوف مع الأشقاء في مختلف الظروف.
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