الاحتلال يواصل القصف العنيف على غزة وسط نفاد للخبز وشح للمياه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) 70 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف سيارات وحافلات تقل فارين من شمال القطاع
غزة – الوكالات: واصلت إسرائيل تكثيف ضرباتها لغزة أمس وسط نفاد للخبز وشح مياه الشرب وعدم قدرة أفراد الأسر على شحن هواتفهم المحمولة للاطمئنان على ذويهم بسبب انقطاع الكهرباء.
وقال إياد أبو مطلق (45 عاما) في خان يونس بجنوب غزة، وهي منطقة تعج بآلاف الفارين من الشمال خوفا من الغزو الإسرائيلي، «هناك أزمة في الكهرباء والغذاء والمياه وفي كل شيء».
وأضاف بعد جولة في أربعة مخابز تصطف أمامها طوابير طويلة أو لا يوجد بها خبز أن لا سبيل لحل هذه المشكلة. وقال «الحل من عند الله».
وأدى تدفق من وصلوا إلى جنوب غزة بعد أن طلبت منهم إسرائيل الجمعة مغادرة منطقة في الشمال إلى استنزاف موارد هي بالأساس ضعيفة.
وحثت الأمم المتحدة إسرائيل على «تجنب وقوع كارثة إنسانية» في قطاع غزة الذي يسكنه 2.3 مليون نسمة.
وبعد عملية «طوفان الأقصى الأسبوع الماضي» فرضت إسرائيل «حصارا كاملا» وأوقفت إمدادات الغذاء وقطعت الكهرباء عن غزة. وبعد أسبوع من تطبيق تلك الإجراءات بدأت العديد من السلع تنفد من المتاجر.
وقالت إحدى سكان خان يونس، مكتفية بذكر لقبها أم سالم، «كنت أبحث عن المواد الغذائية الأساسية، البيض والأرز والأغذية المعلبة، وحتى الحليب للأطفال، ولم أجدها... هكذا تحاربنا إسرائيل، من خلال تجويع أطفالنا. إنهم إما يقتلون الأطفال بالقنابل أو قريبا بالمجاعة».
وزعمت إسرائيل إنها طلبت من الناس مغادرة الشمال حفاظا على سلامتهم ولضمان عدم وقوعهم في مرمى النيران. وأضافت أنها ستضمن سلامة الفلسطينيين الفارين من المنطقة على طريقين رئيسيين حتى الساعة الرابعة مساء الجمعة.
قالت سلطات غزة إن 70 شخصا قتلوا وأصيب 200 عندما قصفت إسرائيل سيارات وشاحنات تقل فارين من الشمال.
وبلغ عدد الشهداء من العدوان الإسرائيلي أكثر من 2200 شخص حتى أمس.
ومع عدم وجود خيار لعبور الحدود إلى مصر، يتجمع المزيد من سكان غزة في الجنوب بحثا عن مأوى، بينما تحشد إسرائيل قواتها ودباباتها على الحدود وتواصل شن الغارات.
وقال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) «نحن بحاجة إلى نقل الوقود بالشاحنات إلى غزة الآن. الوقود هو السبيل الوحيد للناس للحصول على مياه شرب آمنة. وبخلاف ذلك سيموت الناس، ومنهم أطفال ومسنون ونساء، بسبب الجفاف الشديد».
وأضاف «المياه هي الآن شريان الحياة الأخير المتبقي. إنني أدعو إلى رفع الحصار عن المساعدات الإنسانية الآن».
وأفادت سلطات غزة بأن عدد المصابين جراء القصف الإسرائيلي بلغ 10 آلاف. وتواجه المستشفيات صعوبات بالغة في التعامل مع الوضع الحالي. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن المستشفيات تعاني من نقص الإمدادات الطبية والوقود لمواصلة العمل.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة حماس إن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت أكثر من 1695 مبنى وبرجا شاهقا، فضلا عن 7000 وحدة سكنية.
إلى ذلك قال جيش الاحتلال مساء أمس إن قواته تستعد لتنفيذ مجموعة واسعة من خطط العمليات الهجومية مع تزايد التوقعات بهجوم وشيك على القطاع المدمر.
وجاء في بيان جيش الاحتلال أن قواته انتشرت في جميع أنحاء إسرائيل، مما زاد من استعدادات العمليات للمراحل التالية من الحرب، «مع التركيز على العمليات البرية الكبيرة». وقال الجيش: «مستعدون للبدء في المرحلة الثانية من العملية وتوسيعها والشروع بالهجوم البري».
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