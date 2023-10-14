الاحتلال يواصل القصف العنيف على غزة وسط نفاد للخبز وشح للمياه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) 70 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف سيارات وحافلات تقل فارين من شمال القطاع

غزة‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬واصلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬تكثيف‭ ‬ضرباتها‭ ‬لغزة‭ ‬أمس‭ ‬وسط‭ ‬نفاد‭ ‬للخبز‭ ‬وشح‭ ‬مياه‭ ‬الشرب‭ ‬وعدم‭ ‬قدرة‭ ‬أفراد‭ ‬الأسر‭ ‬على‭ ‬شحن‭ ‬هواتفهم‭ ‬المحمولة‭ ‬للاطمئنان‭ ‬على‭ ‬ذويهم‭ ‬بسبب‭ ‬انقطاع‭ ‬الكهرباء‭. ‬

وقال‭ ‬إياد‭ ‬أبو‭ ‬مطلق‭ (‬45‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬بجنوب‭ ‬غزة،‭ ‬وهي‭ ‬منطقة‭ ‬تعج‭ ‬بآلاف‭ ‬الفارين‭ ‬من‭ ‬الشمال‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬الغزو‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬أزمة‭ ‬في‭ ‬الكهرباء‭ ‬والغذاء‭ ‬والمياه‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬شيء‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬بعد‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬أربعة‭ ‬مخابز‭ ‬تصطف‭ ‬أمامها‭ ‬طوابير‭ ‬طويلة‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬بها‭ ‬خبز‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬سبيل‭ ‬لحل‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬الحل‭ ‬من‭ ‬عند‭ ‬الله‮»‬‭.‬

وأدى‭ ‬تدفق‭ ‬من‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬طلبت‭ ‬منهم‭ ‬إسرائيل‭ ‬الجمعة‭ ‬مغادرة‭ ‬منطقة‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬إلى‭ ‬استنزاف‭ ‬موارد‭ ‬هي‭ ‬بالأساس‭ ‬ضعيفة‭. ‬

وحثت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬‮«‬تجنب‭ ‬وقوع‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬يسكنه‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭. ‬







وبعد‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‮»‬‭ ‬فرضت‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬حصارا‭ ‬كاملا‮»‬‭ ‬وأوقفت‭ ‬إمدادات‭ ‬الغذاء‭ ‬وقطعت‭ ‬الكهرباء‭ ‬عن‭ ‬غزة‭. ‬وبعد‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬تلك‭ ‬الإجراءات‭ ‬بدأت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬تنفد‭ ‬من‭ ‬المتاجر‭. ‬

وقالت‭ ‬إحدى‭ ‬سكان‭ ‬خان‭ ‬يونس،‭ ‬مكتفية‭ ‬بذكر‭ ‬لقبها‭ ‬أم‭ ‬سالم،‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬أبحث‭ ‬عن‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬الأساسية،‭ ‬البيض‭ ‬والأرز‭ ‬والأغذية‭ ‬المعلبة،‭ ‬وحتى‭ ‬الحليب‭ ‬للأطفال،‭ ‬ولم‭ ‬أجدها‭... ‬هكذا‭ ‬تحاربنا‭ ‬إسرائيل،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تجويع‭ ‬أطفالنا‭. ‬إنهم‭ ‬إما‭ ‬يقتلون‭ ‬الأطفال‭ ‬بالقنابل‭ ‬أو‭ ‬قريبا‭ ‬بالمجاعة‮»‬‭. ‬

وزعمت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إنها‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬مغادرة‭ ‬الشمال‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬سلامتهم‭ ‬ولضمان‭ ‬عدم‭ ‬وقوعهم‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬النيران‭. ‬وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬ستضمن‭ ‬سلامة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الفارين‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬على‭ ‬طريقين‭ ‬رئيسيين‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭. ‬

قالت‭ ‬سلطات‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬70‭ ‬شخصا‭ ‬قتلوا‭ ‬وأصيب‭ ‬200‭ ‬عندما‭ ‬قصفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬سيارات‭ ‬وشاحنات‭ ‬تقل‭ ‬فارين‭ ‬من‭ ‬الشمال‭.‬

وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬من‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2200‭ ‬شخص‭ ‬حتى‭ ‬أمس‭. ‬

ومع‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬خيار‭ ‬لعبور‭ ‬الحدود‭ ‬إلى‭ ‬مصر،‭ ‬يتجمع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬مأوى،‭ ‬بينما‭ ‬تحشد‭ ‬إسرائيل‭ ‬قواتها‭ ‬ودباباتها‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬وتواصل‭ ‬شن‭ ‬الغارات‭. ‬

وقال‭ ‬فيليب‭ ‬لازاريني‭ ‬المفوض‭ ‬العام‭ ‬لوكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬الأونروا‭) ‬‮«‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬نقل‭ ‬الوقود‭ ‬بالشاحنات‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬الآن‭. ‬الوقود‭ ‬هو‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬للناس‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مياه‭ ‬شرب‭ ‬آمنة‭. ‬وبخلاف‭ ‬ذلك‭ ‬سيموت‭ ‬الناس،‭ ‬ومنهم‭ ‬أطفال‭ ‬ومسنون‭ ‬ونساء،‭ ‬بسبب‭ ‬الجفاف‭ ‬الشديد‮»‬‭. ‬







وأضاف‭ ‬‮«‬المياه‭ ‬هي‭ ‬الآن‭ ‬شريان‭ ‬الحياة‭ ‬الأخير‭ ‬المتبقي‭. ‬إنني‭ ‬أدعو‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬الحصار‭ ‬عن‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬

وأفادت‭ ‬سلطات‭ ‬غزة‭ ‬بأن‭ ‬عدد‭ ‬المصابين‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بلغ‭ ‬10‭ ‬آلاف‭. ‬وتواجه‭ ‬المستشفيات‭ ‬صعوبات‭ ‬بالغة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬إن‭ ‬المستشفيات‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬الإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬والوقود‭ ‬لمواصلة‭ ‬العمل‭. ‬

وقال‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لحكومة‭ ‬حماس‭ ‬إن‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬دمرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1695‭ ‬مبنى‭ ‬وبرجا‭ ‬شاهقا،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬7000‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭. ‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬قال‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬قواته‭ ‬تستعد‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬خطط‭ ‬العمليات‭ ‬الهجومية‭ ‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬التوقعات‭ ‬بهجوم‭ ‬وشيك‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬المدمر‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬انتشرت‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬إسرائيل،‭ ‬مما‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬استعدادات‭ ‬العمليات‭ ‬للمراحل‭ ‬التالية‭ ‬من‭ ‬الحرب،‭ ‬‮«‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬العمليات‭ ‬البرية‭ ‬الكبيرة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭: ‬‮«‬مستعدون‭ ‬للبدء‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬العملية‭ ‬وتوسيعها‭ ‬والشروع‭ ‬بالهجوم‭ ‬البري‮»‬‭.‬