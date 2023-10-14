مصر ترفض عبور الأمريكيين معبر رفح بدون اتفاق لتوصيل المساعدات إلى غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تشهد‭ ‬فيه‭ ‬العاصمة‭ ‬المصرية‭ ‬نشاطا‭ ‬سياسيا‭ ‬ودبلوماسيا‭ ‬مكثفا،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الاعتداءات‭ ‬المتواصلة‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬أكدت‭ ‬مصادر‭ ‬مصرية‭ ‬مطلعة‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬رفضت‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المعبر‭ ‬مخصصا‭ ‬لعبور‭ ‬الأجانب‭ ‬فقط،‭ ‬وأن‭ ‬الموقف‭ ‬المصري‭ ‬واضح‭ ‬وهو‭ ‬اشتراط‭ ‬تسهيل‭ ‬وصول‭ ‬وعبور‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وأشارت‭ ‬المصادر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬رفضت‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬مخصصًا‭ ‬لعبور‭ ‬الرعايا‭ ‬الأجانب‭ ‬فقط،‭ ‬مؤكدًة‭ ‬أن‭ ‬الموقف‭ ‬المصري‭ ‬واحد‭ ‬وهو‭ ‬اشتراط‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وقال‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬إن‭ ‬رعايا‭ ‬أمريكيين‭ ‬وقفوا‭ ‬وقتا‭ ‬طويلا‭ ‬أمام‭ ‬المعبر‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬العبور‭ ‬الى‭ ‬الجانب‭ ‬المصري،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬لم‭ ‬توافق‭ ‬ليعود‭ ‬الرعايا‭ ‬الأمريكيون‭.‬

وقد‭ ‬شهدت‭ ‬القاهرة‭ ‬السبت‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬هاكان‭ ‬فيدان،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الجهود‭ ‬المصرية‭ ‬التركية‭ ‬المشتركة‭ ‬لتوصيل‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬غزة،‭ ‬والتقى‭ ‬الوزير‭ ‬التركي‭ ‬بالرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭.‬

وعقب‭ ‬اللقاء‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬هاكان‭ ‬فيدان‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬لعبت‭ ‬دورا‭ ‬مهما‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬توصيل‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الى‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭.‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬التركي‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬مشترك‭ ‬عقد‭ ‬عصرا،‭ ‬مع‭ ‬سامح‭ ‬شكري‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري،‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬أرسلت‭ ‬الى‭ ‬مطار‭ ‬العريش‭ ‬الدولي‭ ‬ثلاث‭ ‬طائرات‭ ‬محملة‭ ‬بالمساعدات،‭ ‬وقد‭ ‬استقبلتها‭ ‬مصر‭ ‬تمهيدا‭ ‬لإدخالها‭ ‬الى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬ان‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬‮«‬الاونروا‮»‬‭ ‬أكد‭ ‬له‭ ‬صعوبة‭ ‬الوضع‭ ‬الانساني‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬طعام‭ ‬ولا‭ ‬ماء‭ ‬أو‭ ‬دواء،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬إنهاء‭ ‬الصراع‭ ‬العربي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بإقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬مستقلة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬دعما‭ ‬دوليا‭ ‬وأمميا‭ ‬وفق‭ ‬مقررات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭.‬

وأكد‭ ‬شكري‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬رؤية‭ ‬موحدة‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬ونبلور‭ ‬سويا‭ ‬خطة‭ ‬التحرك‭ ‬بشكل‭ ‬ايجابي،‭ ‬ونحن‭ ‬نرى‭ ‬ان‭ ‬جوهر‭ ‬المشكلة‭ ‬هو‭ ‬انهاء‭ ‬الاحتلال،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭. ‬

فيما‭ ‬قال‭ ‬الوزير‭ ‬التركي‭: ‬إن‭ ‬تركيا‭ ‬ومصر‭ ‬بلدان‭ ‬هامان‭ ‬واستراتيجيان‭ ‬وسنعمل‭ ‬سويا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬سلام‭ ‬حقيقي‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والإسرائيليين،‭ ‬لأنه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هذا‭ ‬السلام‭ ‬لن‭ ‬يتحقق‭ ‬استقرار‭ ‬المنطقة‭ ‬بأسرها‭.‬

وقد‭ ‬أعلن‭ ‬التحالف‭ ‬الوطني‭ ‬للعمل‭ ‬الأهلي‭ ‬التنموي‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬عن‭ ‬تجهيز‭ ‬أكبر‭ ‬قافلة‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬داخل‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر،‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬مئات‭ ‬السيارات‭ ‬المحملة‭ ‬بآلاف‭ ‬الأطنان‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والمساعدات‭ ‬الطبية‭.‬

وتأتي‭ ‬قافلة‭ ‬المساعدات‭ ‬التي‭ ‬يعدها‭ ‬التحالف‭ ‬الوطني‭ ‬للعمل‭ ‬الأهلي‭ ‬التنموي‭ ‬تنفيذًا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬لتخفيف‭ ‬المعاناة‭ ‬عن‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬العنيف‭ ‬والمستمر‭ ‬ضد‭ ‬غزة‭.‬

وكذلك،‭ ‬فتحت‭ ‬مصر‭ ‬مطار‭ ‬العريش‭ ‬الدولي‭ ‬لاستقبال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الإغاثية‭ ‬المخصصة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬تمهيدا‭ ‬لإدخالها‭ ‬بقطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬البري‭. ‬