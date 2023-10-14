مصر ترفض عبور الأمريكيين معبر رفح بدون اتفاق لتوصيل المساعدات إلى غزة

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- Akhbar Al Khaleej) القاهرة - سيد عبدالقادر:
في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة المصرية نشاطا سياسيا ودبلوماسيا مكثفا، على خلفية الاعتداءات المتواصلة على غزة، أكدت مصادر مصرية مطلعة أن السلطات المصرية رفضت أن يكون المعبر مخصصا لعبور الأجانب فقط، وأن الموقف المصري واضح وهو اشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات إلى قطاع غزة.
وأشارت المصادر إلى أن مصر رفضت أن يكون معبر رفح مخصصًا لعبور الرعايا الأجانب فقط، مؤكدًة أن الموقف المصري واحد وهو اشتراط وصول المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال شهود عيان إن رعايا أمريكيين وقفوا وقتا طويلا أمام المعبر في انتظار العبور الى الجانب المصري، إلا أن مصر لم توافق ليعود الرعايا الأمريكيون.
وقد شهدت القاهرة السبت أول زيارة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وذلك في ضوء الجهود المصرية التركية المشتركة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتقى الوزير التركي بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وعقب اللقاء أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن مصر لعبت دورا مهما من أجل العمل على توصيل المساعدات الإنسانية الى المواطنين في غزة، مؤكدا أن تركيا ترغب في العمل مع مصر من أجل تحقيق هذا الهدف.
وقال الوزير التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد عصرا، مع سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن بلاده أرسلت الى مطار العريش الدولي ثلاث طائرات محملة بالمساعدات، وقد استقبلتها مصر تمهيدا لإدخالها الى قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية المصري خلال المؤتمر ان مدير إدارة غوث وتشغيل اللاجئين «الاونروا» أكد له صعوبة الوضع الانساني في غزة، حيث لا يوجد طعام ولا ماء أو دواء، مشيرا إلى ضرورة إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة والحفاظ على حقوق الإنسان للفلسطينيين، وهو ما يتطلب دعما دوليا وأمميا وفق مقررات الشرعية الدولية.
وأكد شكري أن هناك رؤية موحدة مع تركيا ونبلور سويا خطة التحرك بشكل ايجابي، ونحن نرى ان جوهر المشكلة هو انهاء الاحتلال، من خلال حل الدولتين.
فيما قال الوزير التركي: إن تركيا ومصر بلدان هامان واستراتيجيان وسنعمل سويا من أجل تحقيق سلام حقيقي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لأنه من دون هذا السلام لن يتحقق استقرار المنطقة بأسرها.
وقد أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مصر عن تجهيز أكبر قافلة مساعدات إنسانية للفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر، والتي تضم مئات السيارات المحملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية والمساعدات الطبية.
وتأتي قافلة المساعدات التي يعدها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر ضد غزة.
وكذلك، فتحت مصر مطار العريش الدولي لاستقبال المساعدات الإنسانية الإغاثية المخصصة للشعب الفلسطيني، تمهيدا لإدخالها بقطاع غزة المحاصر عبر معبر رفح البري.
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