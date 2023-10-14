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أمانة التظلمات تنظم مؤتمرا دوليا بمناسبة الذكرى العاشرة لتدشينها

10/14/2023 7:07:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬غادة‭ ‬حميد‭ ‬حبيب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للتظلمات‭ ‬أن‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬ستنظم‭ ‬بمشيئة‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومي‭ ‬18و19‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023م،‭ ‬مؤتمرا‭ ‬دوليا‭ ‬كبيرا‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالذكرى‭ ‬العاشرة‭ ‬على‭ ‬تدشينها،‭ ‬بحضور‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬وذلك‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬فعالية‭ ‬أمناء‭ ‬التظلمات‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬المؤسسي‭ ‬ودورهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للتظلمات‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬يعد‭ ‬منصة‭ ‬للمهتمين‭ ‬بعمل‭ ‬مكاتب‭ ‬أمناء‭ ‬التظلمات‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬للالتقاء‭ ‬معًا‭ ‬لمناقشة‭ ‬وتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعمل‭ ‬مؤسساتهم‭ ‬ودورهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬علاوةً‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬محاور‭ ‬منتقاة‭ ‬عبر‭ ‬عدة‭ ‬جلسات‭ ‬تفاعلية،‭ ‬تتناول‭ ‬موضوعات‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬عمل‭ ‬مكاتب‭ ‬أمناء‭ ‬التظلمات‭ ‬بأبعادها‭ ‬التاريخية‭ ‬والمرجعية‭ ‬وأهم‭ ‬المعايير‭ ‬والممارسات‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬عملها،‭ ‬يتحدث‭ ‬فيها‭ ‬خبراء‭ ‬متخصصون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬كما‭ ‬يوفر‭ ‬المؤتمر‭ ‬أيضاً‭ ‬فرصةً‭ ‬للتواصل‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬والأكاديميين‭ ‬والمسئولين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬الذين‭ ‬سيحضرون‭ ‬جلساته‭.‬

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