أمانة التظلمات تنظم مؤتمرا دوليا بمناسبة الذكرى العاشرة لتدشينها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات أن الأمانة العامة للتظلمات ستنظم بمشيئة الله تعالى على مدى يومي 18و19 أكتوبر 2023م، مؤتمرا دوليا كبيرا بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة على تدشينها، بحضور نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك تحت عنوان «فعالية أمناء التظلمات في العمل المؤسسي ودورهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان».
وأكدت الأمين العام للتظلمات أن هذا المؤتمر يعد منصة للمهتمين بعمل مكاتب أمناء التظلمات من جميع أنحاء العالم للالتقاء معًا لمناقشة وتبادل الأفكار المتعلقة بعمل مؤسساتهم ودورهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان، علاوةً على ذلك، فقد تم اختيار محاور منتقاة عبر عدة جلسات تفاعلية، تتناول موضوعات مهمة في مجال عمل مكاتب أمناء التظلمات بأبعادها التاريخية والمرجعية وأهم المعايير والممارسات التي تحكم عملها، يتحدث فيها خبراء متخصصون في هذا المجال، كما يوفر المؤتمر أيضاً فرصةً للتواصل والتعاون المشترك بين العديد من أصحاب المصلحة والأكاديميين والمسئولين التنفيذيين الذين سيحضرون جلساته.
MENAFN14102023000055011008ID1107241035
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.