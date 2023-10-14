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مجلس السفراء العرب في لندن: الأمن والاستقرار في المنطقة يتم بإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة

10/14/2023 7:07:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) خلال لقائهم مع وزير الدولة للشرق الأوسط بوزارة الخارجية بالمملكة المتحدة

استضاف‭ ‬مجلس‭ ‬السفراء‭ ‬العرب‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬اللورد‭ ‬طارق‭ ‬أحمد‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬وجنوب‭ ‬آسيا‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والتنمية‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬بعثة‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬وذلك‭ ‬لمناقشة‭ ‬الوضع‭ ‬الراهن‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والتصعيد‭ ‬الجاري‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والقوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وسبل‭ ‬التحرك‭ ‬السياسي‭.‬

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬رحب‭ ‬الشيخ‭ ‬فواز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عميد‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬العربي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬باللورد‭ ‬أحمد،‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬بالتطرق‭ ‬إلى‭ ‬كافة‭ ‬التحركات‭ ‬والاتصالات‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬جيمس‭ ‬كليفرلي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬والتنمية‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬مع‭ ‬نظرائه‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التحركات‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬اللورد‭ ‬أحمد‭ ‬بنفسه‭ ‬حيال‭ ‬التصعيد‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

كما‭ ‬قام‭ ‬سفراء‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬المعتمدون‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬إدانة‭ ‬كافة‭ ‬أشكال‭ ‬العنف،‭ ‬الذي‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬قتل‭ ‬المدنيين‭ ‬واستهدافهم،‭ ‬باعتباره‭ ‬منافياً‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬والإنساني،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬السفراء‭ ‬ضرورة‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬للتصعيد‭ ‬والالتزام‭ ‬بالقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬والدفع‭ ‬بجهود‭ ‬العملية‭ ‬السلمية‭ ‬عبر‭ ‬الحوار‭ ‬والمفاوضات‭. ‬

كما‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬الوضع‭ ‬الراهن‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وأهمية‭ ‬وقف‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬ومحيطه،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يقوض‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وفرص‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل،‭ ‬وضرورة‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬اتخاذ‭ ‬التدابير‭ ‬العاجلة‭ ‬واللازمة‭ ‬لرفع‭ ‬الحصار‭ ‬عن‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬والسماح‭ ‬بإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬من‭ ‬الغذاء‭ ‬والوقود‭ ‬والمعدات‭ ‬الطبية‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬إلى‭ ‬القطاع،‭ ‬داعين‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬إلى‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬تفادياً‭ ‬للتداعيات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والأمنية‭ ‬الكارثية‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬اللورد‭ ‬طارق‭ ‬أحمد‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬الراهن‭ ‬يتطلب‭ ‬تكاتف‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬لوقف‭ ‬التصعيد‭ ‬وإطلاق‭ ‬النار‭ ‬وضمان‭ ‬سلامة‭ ‬المدنيين،‭ ‬وتسهيل‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭. ‬

وفي‭ ‬الختام،‭ ‬أكد‭ ‬السفراء‭ ‬أن‭ ‬السبيل‭ ‬لضمان‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬الذي‭ ‬يلبي‭ ‬جميع‭ ‬الحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وإنهاء‭ ‬النزاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بشكل‭ ‬عادل‭ ‬وشامل،‭ ‬وبإقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ذات‭ ‬السيادة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬1967،‭ ‬منوهين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬غياب‭ ‬آفاق‭ ‬سياسية‭ ‬حقيقية‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬لن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلا‭ ‬إلى‭ ‬تكريس‭ ‬اليأس‭ ‬وتأجيج‭ ‬الصراع‭ ‬والعنف‭ ‬وتقوية‭ ‬التطرف‭ ‬وزيادة‭ ‬التوتر،‭ ‬وانهيار‭ ‬الثقة‭ ‬بالعملية‭ ‬السلمية‭ ‬سبيلاً‭ ‬لحل‭ ‬الصراع،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬لجميع‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬وشعوبها‭.‬

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