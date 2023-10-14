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وزير العمل: البحرين تحرص على تعزيز المكتسبات العمالية وترسيخ حقوق العمال

10/14/2023 7:07:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان،‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬المكتسبات‭ ‬العمالية‭ ‬وترسيخ‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭ ‬باعتبارها‭ ‬سياسة‭ ‬ثابتة‭ ‬في‭ ‬توجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بالتنسيق‭ ‬والتشاور‭ ‬التام‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬والاتحادات‭ ‬والنقابات‭ ‬العمالية،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬السياسات‭ ‬المرنة‭ ‬التي‭ ‬تتبعها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاستقطاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المولدة‭ ‬للوظائف‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والموازنة‭ ‬بين‭ ‬متطلبات‭ ‬توفير‭ ‬البيئة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬العمال،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المزايا‭ ‬التنافسية‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬الحكومة‭ ‬لأصحاب‭ ‬العمل‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قوة‭ ‬وتماسك‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬واستدامة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الذي‭ ‬يخلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬للمواطنين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬عقده‭ ‬حميدان،‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬برئاسة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬الشهابي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬بالوزارة‭.‬

وقد‭ ‬بحث‭ ‬الاجتماع‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬المتصلة‭ ‬بمستجدات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والعلاقات‭ ‬العمالية‭ ‬بين‭ ‬أطراف‭ ‬الإنتاج،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬تطوير‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الثلاثي‭ ‬وتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬التوافق‭ ‬بين‭ ‬إدارات‭ ‬الشركات‭ ‬والنقابات‭ ‬العمالية،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬مناقشة‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬العمل‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬عبر‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬كبريات‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والتطبيق‭ ‬الأمثل‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الإنتاجية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬نوه‭ ‬حميدان‭ ‬بدور‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬ومساندته‭ ‬للبرامج‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬وتعزيز‭ ‬المكتسبات‭ ‬العمالية‭ ‬المتحققة‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬الآمنة‭ ‬والمستقرة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬الشهابي‭ ‬بالتعاون‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬ووزارة‭ ‬العمل،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬تكثيف‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الدورية‭ ‬مع‭ ‬الاتحادات‭ ‬النقابية‭ ‬والعمل‭ ‬ضمن‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬خدمة‭ ‬للصالح‭ ‬العام،‭ ‬وبما‭ ‬يثري‭ ‬تجربة‭ ‬العمل‭ ‬النقابي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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