وزير العمل: البحرين تحرص على تعزيز المكتسبات العمالية وترسيخ حقوق العمال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬عقده‭ ‬حميدان،‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬برئاسة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬الشهابي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬بالوزارة‭.‬

وقد‭ ‬بحث‭ ‬الاجتماع‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬المتصلة‭ ‬بمستجدات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والعلاقات‭ ‬العمالية‭ ‬بين‭ ‬أطراف‭ ‬الإنتاج،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬تطوير‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الثلاثي‭ ‬وتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬التوافق‭ ‬بين‭ ‬إدارات‭ ‬الشركات‭ ‬والنقابات‭ ‬العمالية،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬مناقشة‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬العمل‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬عبر‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬كبريات‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والتطبيق‭ ‬الأمثل‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الإنتاجية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬نوه‭ ‬حميدان‭ ‬بدور‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬ومساندته‭ ‬للبرامج‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬وتعزيز‭ ‬المكتسبات‭ ‬العمالية‭ ‬المتحققة‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬الآمنة‭ ‬والمستقرة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬الشهابي‭ ‬بالتعاون‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬ووزارة‭ ‬العمل،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬تكثيف‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الدورية‭ ‬مع‭ ‬الاتحادات‭ ‬النقابية‭ ‬والعمل‭ ‬ضمن‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬خدمة‭ ‬للصالح‭ ‬العام،‭ ‬وبما‭ ‬يثري‭ ‬تجربة‭ ‬العمل‭ ‬النقابي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬