وزير الخارجية يبحث التنسيق الخليجي والجهود العربية والدولية الهادفة إلى وقف التصعيد في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جرى‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬أمس‭ ‬بين‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬بحث‭ ‬علاقات‭ ‬الأخوة‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬ومناقشة‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التصعيد‭ ‬المستمر،‭ ‬وتدارس‭ ‬مجالات‭ ‬التنسيق‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬والجهود‭ ‬العربية‭ ‬والدولية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬التصعيد‭ ‬وتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬للمدنيين‭ ‬وفتح‭ ‬ممرات‭ ‬آمنة‭ ‬لإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭ ‬تلقى‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الجمعة‭ ‬اتصالا‭ ‬هاتفيا‭ ‬من‭ ‬بدر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬حمود‭ ‬البوسعيدي،‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬رئيس‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬للمجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭. ‬

جرى‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬بحث‭ ‬مستجدات‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والقتال‭ ‬الدائر‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬والقوات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬ومناقشة‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬ومتابعة‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬لوقف‭ ‬التصعيد‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وفتح‭ ‬ممرات‭ ‬آمنة‭ ‬لإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وأجرى‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الجمعة‭ ‬اتصالا‭ ‬هاتفيا‭ ‬مع‭ ‬الشيخ‭ ‬سالم‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭.‬

جرى‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬بحث‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وتبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬تجاه‭ ‬الأحداث‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬لدعم‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬التصعيد‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وفتح‭ ‬ممرات‭ ‬آمنة‭ ‬لإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬