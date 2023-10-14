وزير الخارجية يبحث التنسيق الخليجي والجهود العربية والدولية الهادفة إلى وقف التصعيد في غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي
جرى اتصال هاتفي أمس بين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وتم خلال الاتصال بحث علاقات الأخوة الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة في ظل التصعيد المستمر، وتدارس مجالات التنسيق الخليجي المشترك والجهود العربية والدولية الهادفة إلى وقف التصعيد وتوفير الحماية للمدنيين وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
من جهة ثانية تلقى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية الجمعة اتصالا هاتفيا من بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون.
جرى خلال الاتصال بحث مستجدات الوضع في قطاع غزة والقتال الدائر بين حماس والقوات الإسرائيلية، ومناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق الخليجي المشترك ومتابعة التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة لوقف التصعيد وحماية المدنيين وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأجرى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية الجمعة اتصالا هاتفيا مع الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة.
جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وتبادل وجهات النظر تجاه الأحداث الجارية في قطاع غزة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الخليجي المشترك لدعم الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وحماية المدنيين وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
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