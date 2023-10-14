وزير الداخلية يبحث مع قائد الأسطول الخامس الأمريكي برامج التنسيق الثنائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية أمس، الفريق بحري تشارلز برادفورد كوبر قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية، قائد الأسطول الخامس، وذلك بحضور الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام.
وقد رحب الوزير بالفريق بحري تشارلز كوبر والوفد المرافق، مشيدا بالشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، وما تشهده من تعاون وتنسيق أمني رفيع المستوى، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في عدد من مجالات العمل الأمني.
وتم خلال اللقاء، بحث برامج التنسيق الثنائي حول عدد من الموضوعات التي تسهم في تطوير العمل المشترك، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.
MENAFN14102023000055011008ID1107241031
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.