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وزير الداخلية يبحث مع قائد الأسطول الخامس الأمريكي برامج التنسيق الثنائي

10/14/2023 7:07:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬أمس،‭ ‬الفريق‭ ‬بحري‭ ‬تشارلز‭ ‬برادفورد‭ ‬كوبر‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬بالقيادة‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬قائد‭ ‬الأسطول‭ ‬الخامس،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭.‬

وقد‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بالفريق‭ ‬بحري‭ ‬تشارلز‭ ‬كوبر‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والعلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تعاون‭ ‬وتنسيق‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬الأمني‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬برامج‭ ‬التنسيق‭ ‬الثنائي‭ ‬حول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬المشترك،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

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