وزير الداخلية يبحث مع قائد الأسطول الخامس الأمريكي برامج التنسيق الثنائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بالفريق‭ ‬بحري‭ ‬تشارلز‭ ‬كوبر‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والعلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تعاون‭ ‬وتنسيق‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬الأمني‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬برامج‭ ‬التنسيق‭ ‬الثنائي‭ ‬حول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬المشترك،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬