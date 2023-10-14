((أمانة الشورى)) تحصد جائزة ((العمل المؤسسي المرن)) ضمن قمة الموارد البشرية بدول ((التعاون الخليجي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حازت الأمانة العامة لمجلس الشورى جائزة «العمل المؤسسي المرن» ضمن جوائز القمة السنوية الحادية عشرة للموارد البشرية الحكومية بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي عُقدت في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وتأتي جائزة العمل المؤسسي المرن، التي تسلمها بالنيابة عن الأمانة العامة لمجلس الشورى محمد عادل جميل مدير إدارة الموارد البشرية والمالية، تقديرًا لتحقيق أفضل النتائج المتوافقة مع التحديات والمتطلبات المتغيرة، والقدرة المرنة على التكيف لضمان استمرارية العمل وإدارة الأزمات بحلول مبتكرة، إلى جانب تطوير آليات واستراتيجيات العمل لتكون نموذج عمل في المرونة المحفزة في رفع مستوى أداء وكفاءة الموظفين.
وبهذه المناسبة، أكدت كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، أن فوز الأمانة العامة بجائزة «العمل المؤسسي المرن» جاء ثمرة للتطوير الإداري المستمر بالأمانة لمجلس الشورى، والذي يأتي تنفيذًا للتوجيهات والمتابعة المستمرة من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، مشيرةً إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد للدفع أكثر نحو تطوير منظومة العمل الإداري بما يسهم في رفع كفاءة الإنجاز وإنتاجية منتسبي الأمانة العامة في مجال العمل، ولتقديم أجود مستويات الدعم اللازم للأعضاء.
وأشارت العباسي إلى حرص الأمانة العامة على استدامة تنفيذ البرامج والخطط الموجهة لتطوير الكوادر البشرية، معربةً عن شكرها وتقديرها لفريق العمل وكل من ساهم في فوز الأمانة العامة بجائزة «العمل المؤسسي المرن»، متطلعةً إلى مزيد من العمل والعطاء للنهوض أكثر بفاعلية الأمانة العامة إداريًا وفنيًا.
وتُعد جوائز الموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي من أكثر الجوائز المرموقة في المنطقة في مجال الموارد البشرية، وتهدف إلى تسليط الضوء على منجزات مؤسسات القطاع العام والأفراد ممن أظهروا قيادتهم النموذجية في دفع تطور الموظفين في مجالات متعددة، مثل إدارة الموارد البشرية، التنوع المؤسسي، والتخطيط الإستراتيجي. وتكرم الجائزة المؤسسات والأفراد عبر 24 فئة متخصصة في الجوانب التي أظهروا تميزًا فيها.
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