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((أمانة الشورى)) تحصد جائزة ((العمل المؤسسي المرن)) ضمن قمة الموارد البشرية بدول ((التعاون الخليجي))

10/14/2023 7:07:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حازت‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬المؤسسي‭ ‬المرن‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬جوائز‭ ‬القمة‭ ‬السنوية‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬الحكومية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬والتي‭ ‬عُقدت‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬بالإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭.‬

وتأتي‭ ‬جائزة‭ ‬العمل‭ ‬المؤسسي‭ ‬المرن،‭ ‬التي‭ ‬تسلمها‭ ‬بالنيابة‭ ‬عن‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬محمد‭ ‬عادل‭ ‬جميل‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والمالية،‭ ‬تقديرًا‭ ‬لتحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬التحديات‭ ‬والمتطلبات‭ ‬المتغيرة،‭ ‬والقدرة‭ ‬المرنة‭ ‬على‭ ‬التكيف‭ ‬لضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬العمل‭ ‬وإدارة‭ ‬الأزمات‭ ‬بحلول‭ ‬مبتكرة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تطوير‭ ‬آليات‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬العمل‭ ‬لتكون‭ ‬نموذج‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬المرونة‭ ‬المحفزة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬أداء‭ ‬وكفاءة‭ ‬الموظفين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكدت‭ ‬كريمة‭ ‬محمد‭ ‬العباسي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬المؤسسي‭ ‬المرن‮»‬‭ ‬جاء‭ ‬ثمرة‭ ‬للتطوير‭ ‬الإداري‭ ‬المستمر‭ ‬بالأمانة‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬تنفيذًا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬معالي‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬للدفع‭ ‬أكثر‭ ‬نحو‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬الإداري‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الإنجاز‭ ‬وإنتاجية‭ ‬منتسبي‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل،‭ ‬ولتقديم‭ ‬أجود‭ ‬مستويات‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬للأعضاء‭.‬

وأشارت‭ ‬العباسي‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬استدامة‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرامج‭ ‬والخطط‭ ‬الموجهة‭ ‬لتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬البشرية،‭ ‬معربةً‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لفريق‭ ‬العمل‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬المؤسسي‭ ‬المرن‮»‬،‭ ‬متطلعةً‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬والعطاء‭ ‬للنهوض‭ ‬أكثر‭ ‬بفاعلية‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬إداريًا‭ ‬وفنيًا‭.‬

وتُعد‭ ‬جوائز‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬الحكومية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الجوائز‭ ‬المرموقة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬منجزات‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والأفراد‭ ‬ممن‭ ‬أظهروا‭ ‬قيادتهم‭ ‬النموذجية‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬تطور‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬متعددة،‭ ‬مثل‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬التنوع‭ ‬المؤسسي،‭ ‬والتخطيط‭ ‬الإستراتيجي‭. ‬وتكرم‭ ‬الجائزة‭ ‬المؤسسات‭ ‬والأفراد‭ ‬عبر‭ ‬24‭ ‬فئة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬الجوانب‭ ‬التي‭ ‬أظهروا‭ ‬تميزًا‭ ‬فيها‭.‬

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