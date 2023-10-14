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البلديات تبحث موضوع إيجاد أرض مناسبة لـ ((سوق المقاصيص))

10/14/2023 7:07:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)


ناقشت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للجنوبية‭ ‬المقترحات‭ ‬المطروحة‭ ‬لإيجاد‭ ‬أرض‭ ‬مناسبة‭ ‬لسوق‭ ‬‮«‬المقاصيص‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬مبارك‭ ‬فرج‭ ‬إن‭ ‬ثمة‭ ‬لقاء‭ ‬جمعه‭ ‬وعضوي‭ ‬المجلس‭ ‬النيابي‭ ‬عبدالله‭ ‬الرميحي‭ ‬ومريم‭ ‬الظاعن‭ ‬ورئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬عبدالله‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بوكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬المهندس‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بشأن‭ ‬إيجاد‭ ‬الأرض‭ ‬المناسبة‭ ‬لسوق‭ ‬‮«‬المقاصيص‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬مقترحات‭ ‬البلدية‭ ‬عليهم‭ ‬ليتم‭ ‬استكمال‭ ‬بقية‭ ‬الإجراءات‭ ‬حال‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الموافقات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬كالتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وغيرها‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬أبدت‭ ‬رأيها‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬الأراضي‭ ‬المقترحة‭ ‬المطروحة‭ -‬التي‭ ‬لم‭ ‬يذكر‭ ‬مواقعها ‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬متكاملة‭ ‬الأركان‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المساحة‭ ‬ومواقف‭ ‬السيارات‭ ‬وانسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬للسوق‭ ‬مع‭ ‬سهولة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مدخل‭ ‬السوق‭ ‬ويجب‭ ‬ألا‭ ‬تكون‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الأماكن‭ ‬السكنية‭.‬

وأردف‭ ‬رحّب‭ ‬الجميع‭ ‬بمقترحات‭ ‬وزارة‭ ‬البلديات‭ ‬مبينا‭ ‬أنه‭ ‬استحسن‭ ‬الأفكار‭ ‬والرؤى‭ ‬التي‭ ‬نوقشت‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬مؤملا‭ ‬أن‭ ‬يرى‭ ‬سوق‭ ‬المقاصيص‭ ‬النور‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬فرصة‭ ‬ممكنة‭ ‬لأهميته‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬الناس‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بتجربة‭ ‬التسوق‭ ‬المختلفة‭ ‬والمغامرة‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬العروض‭ ‬الجيدة‭ ‬والصفقات‭ ‬الرائعة‭ ‬كالعثور‭ ‬على‭ ‬القطع‭ ‬الفريدة‭ ‬والنادرة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬متاحة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬التجارية‭ ‬العادية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬إيجابية‭ ‬انعكاسه‭ ‬على‭ ‬الثقافة‭ ‬والتراث‭ ‬المحلي‭ ‬للمنطقة‭.‬

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