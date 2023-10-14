البلديات تبحث موضوع إيجاد أرض مناسبة لـ ((سوق المقاصيص))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ناقشت وزارة شؤون البلديات والزراعة مع عدد من أعضاء المجلس البلدي للجنوبية المقترحات المطروحة لإيجاد أرض مناسبة لسوق «المقاصيص».
وقال عضو مجلس بلدي الجنوبية مبارك فرج إن ثمة لقاء جمعه وعضوي المجلس النيابي عبدالله الرميحي ومريم الظاعن ورئيس المجلس البلدي عبدالله عبداللطيف بوكيل وزارة شؤون البلديات والزراعة المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة بشأن إيجاد الأرض المناسبة لسوق «المقاصيص»، لافتا إلى أنه تم عرض مقترحات البلدية عليهم ليتم استكمال بقية الإجراءات حال الانتهاء من كل الموافقات من قبل الجهات ذات العلاقة كالتخطيط العمراني وغيرها.
وأوضح أن الوزارة أبدت رأيها في أن الأراضي المقترحة المطروحة -التي لم يذكر مواقعها – يجب أن تكون متكاملة الأركان من حيث المساحة ومواقف السيارات وانسيابية الحركة للسوق مع سهولة الوصول إلى مدخل السوق ويجب ألا تكون بالقرب من الأماكن السكنية.
وأردف رحّب الجميع بمقترحات وزارة البلديات مبينا أنه استحسن الأفكار والرؤى التي نوقشت في الاجتماع مؤملا أن يرى سوق المقاصيص النور في أقرب فرصة ممكنة لأهميته في التواصل بين الناس والاستمتاع بتجربة التسوق المختلفة والمغامرة في البحث عن العروض الجيدة والصفقات الرائعة كالعثور على القطع الفريدة والنادرة التي قد لا تكون متاحة في الأسواق التجارية العادية فضلا عن إيجابية انعكاسه على الثقافة والتراث المحلي للمنطقة.
MENAFN14102023000055011008ID1107241029
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.