((التنمية السياسية)) يستعد لإعلان المبادرات الفائزة في ((رهان المستقبل2)) غدا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجاء‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لرؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬والتي‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬واعتبارهم‭ ‬أولوية‭ ‬وطنية‭ ‬لتحفيز‭ ‬مشاركتهم‭ ‬الفعالة‭ ‬كقوة‭ ‬عمل‭ ‬وبناء‭ ‬لتسهم‭ ‬في‭ ‬التطوير‭ ‬الإيجابي‭ ‬لنهضة‭ ‬الوطن‭.‬

وكانت‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬قد‭ ‬انتهت‭ ‬من‭ ‬تقييم‭ ‬وتحكيم‭ ‬المبادرات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬المشاركين،‭ ‬والبالغ‭ ‬عددها‭ ‬8‭ ‬مبادرات،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬مشروعها‭ ‬الخاص‭ ‬والمتعلق‭ ‬برسالة‭ ‬وأهداف‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المعايير‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمبادرات‭ ‬ضماناً‭ ‬للشفافية‭ ‬وسعياً‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬البرنامج،‭ ‬وتضمنت‭ ‬معايير‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم؛‭ ‬الأصالة‭ ‬والإبداع‭ ‬في‭ ‬المبادرة‭ ‬المقدمة،‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬الطرح،‭ ‬الواقعية‭ ‬وسهولة‭ ‬التطبيق‭ ‬وحداثة‭ ‬الفكرة،‭ ‬قياس‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬السياسي‭ ‬ومعرفة‭ ‬احتياجات‭ ‬المجتمع‭ ‬التوعوية،‭ ‬مهارات‭ ‬العرض‭ ‬والتقديم،‭ ‬وقوة‭ ‬الإقناع،‭ ‬وتقييم‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬وروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد،‭ ‬وأخيرا‭ ‬شمولية‭ ‬المقترح‭.‬

وقد‭ ‬تنوعت‭ ‬المبادرات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬رهان‭ ‬المستقبل‭ ‬2‮»‬‭ ‬بين‭ ‬مبادرات‭ ‬تكنولوجية،‭ ‬وإعلامية،‭ ‬وسياسية،‭ ‬والتي‭ ‬شملت؛‭ ‬مبادرة‭ ‬الشخصية‭ ‬الكرتونية‭ ‬الطفل‭ ‬‮«‬فهد»؛‭ ‬والذي‭ ‬يعكس‭ ‬هوية‭ ‬البحرين‭ ‬وتراثها،‭ ‬ويقوم‭ ‬بتقديم‭ ‬رسائل‭ ‬توعوية‭ ‬للأطفال‭ ‬بالحقوق‭ ‬الدستورية‭ ‬والسياسية،‭ ‬ورفع‭ ‬الوعي‭ ‬بالهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬والقيم‭ ‬الحقوقية‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بمفاهيم‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬والقيم‭ ‬الإنسانية‭.‬

أما‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬صوت‭ ‬يسمع‭.. ‬ودور‭ ‬يؤثر‮»‬،‭ ‬فهو‭ ‬مبادرة‭ ‬تدريبية‭ ‬تستهدف‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم،‭ ‬عبر‭ ‬تمكينهم‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬البرلمانية‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭. ‬فيما‭ ‬تهدف‭ ‬المبادرة‭ ‬الثالثة‭ ‬المقدمة‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬بودكاست‭ ‬عمق‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬تهتم‭ ‬بالشأن‭ ‬البحريني‭ ‬عبر‭ ‬استضافة‭ ‬شخصيات‭ ‬وطنية‭ ‬مختارة،‭ ‬بهدف‭ ‬تنمية‭ ‬الحس‭ ‬الوطني‭ ‬لدى‭ ‬أفراد‭ ‬الشعب،‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية‭.‬

فيما‭ ‬يهدف‭ ‬المشروع‭ ‬الرابع‭ ‬إلى‭ ‬استحداث‭ ‬خدمات‭ ‬فاعلة‭ ‬في‭ ‬المنصة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لمعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية‭ ‬والتي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬التحليل‭ ‬السياسي‭ ‬باستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬أما‭ ‬المشروع‭ ‬الخامس‭ ‬والذي‭ ‬تناول‭ ‬‮«‬مجلة‭ ‬ديرتنا‮»‬‭ ‬ومن‭ ‬خلالها‭ ‬يسعى‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬المعرفة‭ ‬والوعي‭ ‬ضمن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭. ‬ويهدف‭ ‬المشروع‭ ‬السادس‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬‮«‬نوافذ‮»‬‭ ‬وتقوم‭ ‬فكرته‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬وخلق‭ ‬كوادر‭ ‬وطنية‭ ‬ذات‭ ‬كفاءة،‭ ‬حيث‭ ‬يركز‭ ‬كل‭ ‬موسم‭ ‬على‭ ‬موضوع‭ ‬محدد‭ ‬يعنى‭ ‬بالشأن‭ ‬المحلي‭.‬

أما‭ ‬المشروع‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭ ‬وهو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬هاكاثون‭ ‬استدامة‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬استكشاف‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬لمشاكل‭ ‬عامة‭ ‬تشمل‭ ‬مواضيع‭ ‬سياسية‭ ‬واجتماعية‭ ‬واقتصادية‭ ‬وإعلامية،‭ ‬وأخيراً‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬صوت‭ ‬الأجيال‮»‬‭ ‬فيهدف‭ ‬إلى‭ ‬تفعيل‭ ‬عمل‭ ‬المجالس‭ ‬الطلابية‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وإقامة‭ ‬انتخابات‭ ‬طلابية‭ ‬كمحاكاة‭ ‬للانتخابات‭ ‬البرلمانية‭.‬