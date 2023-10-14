Sunday, 15 October 2023 05:04 GMT

((التنمية السياسية)) يستعد لإعلان المبادرات الفائزة في ((رهان المستقبل2)) غدا

10/14/2023 7:07:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يقيم‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية،‭ ‬غدا‭ ‬الإثنين‭ ‬وبرعاية‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المعهد،‭ ‬حفل‭ ‬ختام‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬رهان‭ ‬المستقبل‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬إعلان‭ ‬المبادرات‭ ‬الفائزة‭ ‬للفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭.‬

وجاء‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لرؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬والتي‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬واعتبارهم‭ ‬أولوية‭ ‬وطنية‭ ‬لتحفيز‭ ‬مشاركتهم‭ ‬الفعالة‭ ‬كقوة‭ ‬عمل‭ ‬وبناء‭ ‬لتسهم‭ ‬في‭ ‬التطوير‭ ‬الإيجابي‭ ‬لنهضة‭ ‬الوطن‭.‬

وكانت‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬قد‭ ‬انتهت‭ ‬من‭ ‬تقييم‭ ‬وتحكيم‭ ‬المبادرات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬المشاركين،‭ ‬والبالغ‭ ‬عددها‭ ‬8‭ ‬مبادرات،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬مشروعها‭ ‬الخاص‭ ‬والمتعلق‭ ‬برسالة‭ ‬وأهداف‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المعايير‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمبادرات‭ ‬ضماناً‭ ‬للشفافية‭ ‬وسعياً‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬البرنامج،‭ ‬وتضمنت‭ ‬معايير‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم؛‭ ‬الأصالة‭ ‬والإبداع‭ ‬في‭ ‬المبادرة‭ ‬المقدمة،‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬الطرح،‭ ‬الواقعية‭ ‬وسهولة‭ ‬التطبيق‭ ‬وحداثة‭ ‬الفكرة،‭ ‬قياس‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬السياسي‭ ‬ومعرفة‭ ‬احتياجات‭ ‬المجتمع‭ ‬التوعوية،‭ ‬مهارات‭ ‬العرض‭ ‬والتقديم،‭ ‬وقوة‭ ‬الإقناع،‭ ‬وتقييم‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬وروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد،‭ ‬وأخيرا‭ ‬شمولية‭ ‬المقترح‭.‬

وقد‭ ‬تنوعت‭ ‬المبادرات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬رهان‭ ‬المستقبل‭ ‬2‮»‬‭ ‬بين‭ ‬مبادرات‭ ‬تكنولوجية،‭ ‬وإعلامية،‭ ‬وسياسية،‭ ‬والتي‭ ‬شملت؛‭ ‬مبادرة‭ ‬الشخصية‭ ‬الكرتونية‭ ‬الطفل‭ ‬‮«‬فهد»؛‭ ‬والذي‭ ‬يعكس‭ ‬هوية‭ ‬البحرين‭ ‬وتراثها،‭ ‬ويقوم‭ ‬بتقديم‭ ‬رسائل‭ ‬توعوية‭ ‬للأطفال‭ ‬بالحقوق‭ ‬الدستورية‭ ‬والسياسية،‭ ‬ورفع‭ ‬الوعي‭ ‬بالهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬والقيم‭ ‬الحقوقية‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بمفاهيم‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬والقيم‭ ‬الإنسانية‭.‬

أما‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬صوت‭ ‬يسمع‭.. ‬ودور‭ ‬يؤثر‮»‬،‭ ‬فهو‭ ‬مبادرة‭ ‬تدريبية‭ ‬تستهدف‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم،‭ ‬عبر‭ ‬تمكينهم‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬البرلمانية‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭. ‬فيما‭ ‬تهدف‭ ‬المبادرة‭ ‬الثالثة‭ ‬المقدمة‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬بودكاست‭ ‬عمق‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬تهتم‭ ‬بالشأن‭ ‬البحريني‭ ‬عبر‭ ‬استضافة‭ ‬شخصيات‭ ‬وطنية‭ ‬مختارة،‭ ‬بهدف‭ ‬تنمية‭ ‬الحس‭ ‬الوطني‭ ‬لدى‭ ‬أفراد‭ ‬الشعب،‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية‭.‬

فيما‭ ‬يهدف‭ ‬المشروع‭ ‬الرابع‭ ‬إلى‭ ‬استحداث‭ ‬خدمات‭ ‬فاعلة‭ ‬في‭ ‬المنصة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لمعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية‭ ‬والتي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬التحليل‭ ‬السياسي‭ ‬باستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬أما‭ ‬المشروع‭ ‬الخامس‭ ‬والذي‭ ‬تناول‭ ‬‮«‬مجلة‭ ‬ديرتنا‮»‬‭ ‬ومن‭ ‬خلالها‭ ‬يسعى‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬المعرفة‭ ‬والوعي‭ ‬ضمن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭. ‬ويهدف‭ ‬المشروع‭ ‬السادس‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬‮«‬نوافذ‮»‬‭ ‬وتقوم‭ ‬فكرته‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬وخلق‭ ‬كوادر‭ ‬وطنية‭ ‬ذات‭ ‬كفاءة،‭ ‬حيث‭ ‬يركز‭ ‬كل‭ ‬موسم‭ ‬على‭ ‬موضوع‭ ‬محدد‭ ‬يعنى‭ ‬بالشأن‭ ‬المحلي‭.‬

أما‭ ‬المشروع‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭ ‬وهو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬هاكاثون‭ ‬استدامة‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬استكشاف‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬لمشاكل‭ ‬عامة‭ ‬تشمل‭ ‬مواضيع‭ ‬سياسية‭ ‬واجتماعية‭ ‬واقتصادية‭ ‬وإعلامية،‭ ‬وأخيراً‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬صوت‭ ‬الأجيال‮»‬‭ ‬فيهدف‭ ‬إلى‭ ‬تفعيل‭ ‬عمل‭ ‬المجالس‭ ‬الطلابية‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وإقامة‭ ‬انتخابات‭ ‬طلابية‭ ‬كمحاكاة‭ ‬للانتخابات‭ ‬البرلمانية‭.‬

MENAFN14102023000055011008ID1107241028

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث