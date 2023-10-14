((التنمية السياسية)) يستعد لإعلان المبادرات الفائزة في ((رهان المستقبل2)) غدا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يقيم معهد البحرين للتنمية السياسية، غدا الإثنين وبرعاية علي بن محمد الرميحي، رئيس مجلس أمناء المعهد، حفل ختام فعاليات النسخة الثانية من برنامج «رهان المستقبل»، حيث سيتم إعلان المبادرات الفائزة للفرق المشاركة في البرنامج.
وجاء البرنامج في نسخته الثانية تنفيذاً لرؤى وتطلعات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، والتي ركزت على ضرورة تمكين الشباب واعتبارهم أولوية وطنية لتحفيز مشاركتهم الفعالة كقوة عمل وبناء لتسهم في التطوير الإيجابي لنهضة الوطن.
وكانت لجنة التحكيم قد انتهت من تقييم وتحكيم المبادرات المقدمة من المشاركين، والبالغ عددها 8 مبادرات، حيث قدمت كل مجموعة مشروعها الخاص والمتعلق برسالة وأهداف معهد البحرين للتنمية السياسية.
وقد تم وضع مجموعة من المعايير الخاصة بالمبادرات ضماناً للشفافية وسعياً إلى تحقيق أهداف البرنامج، وتضمنت معايير لجنة التحكيم؛ الأصالة والإبداع في المبادرة المقدمة، الإيجابية في الطرح، الواقعية وسهولة التطبيق وحداثة الفكرة، قياس مستوى الوعي السياسي ومعرفة احتياجات المجتمع التوعوية، مهارات العرض والتقديم، وقوة الإقناع، وتقييم الفريق من ناحية العمل الجماعي وروح الفريق الواحد، وأخيرا شمولية المقترح.
وقد تنوعت المبادرات المشاركة في برنامج «رهان المستقبل 2» بين مبادرات تكنولوجية، وإعلامية، وسياسية، والتي شملت؛ مبادرة الشخصية الكرتونية الطفل «فهد»؛ والذي يعكس هوية البحرين وتراثها، ويقوم بتقديم رسائل توعوية للأطفال بالحقوق الدستورية والسياسية، ورفع الوعي بالهوية الوطنية والقيم الحقوقية وتزويدهم بمفاهيم الولاء والانتماء والقيم الإنسانية.
أما مبادرة «صوت يسمع.. ودور يؤثر»، فهو مبادرة تدريبية تستهدف ذوي الهمم، عبر تمكينهم من المشاركة الفعالة في العملية البرلمانية والمساهمة في صنع القرار. فيما تهدف المبادرة الثالثة المقدمة وهي «بودكاست عمق» إلى تسليط الضوء على كل المجالات التي تهتم بالشأن البحريني عبر استضافة شخصيات وطنية مختارة، بهدف تنمية الحس الوطني لدى أفراد الشعب، وتحقيق أهداف معهد البحرين للتنمية السياسية.
فيما يهدف المشروع الرابع إلى استحداث خدمات فاعلة في المنصة الإلكترونية لمعهد البحرين للتنمية السياسية والتي تركز على خدمة التحليل السياسي باستخدام الذكاء الاصطناعي. أما المشروع الخامس والذي تناول «مجلة ديرتنا» ومن خلالها يسعى الفريق إلى نشر المعرفة والوعي ضمن عدد من المواضيع. ويهدف المشروع السادس إلى تقديم برنامج تدريبي «نوافذ» وتقوم فكرته على تطوير وخلق كوادر وطنية ذات كفاءة، حيث يركز كل موسم على موضوع محدد يعنى بالشأن المحلي.
أما المشروع قبل الأخير وهو عبارة عن «هاكاثون استدامة» حيث يركز على استكشاف حلول مبتكرة من الشباب لمشاكل عامة تشمل مواضيع سياسية واجتماعية واقتصادية وإعلامية، وأخيراً مشروع «صوت الأجيال» فيهدف إلى تفعيل عمل المجالس الطلابية في مدارس مملكة البحرين، وإقامة انتخابات طلابية كمحاكاة للانتخابات البرلمانية.
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