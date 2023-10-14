بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.. ((الملكية للأعمال الإنسانية)) تُنظم ((ملتقى الأسرة البحرينية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرّح‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬بأن‭ ‬المؤسسة‭ ‬حريصة‭ ‬كل‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬الأسرية‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الأسرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬حيث‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬الاحتفاء‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للصحة‭ ‬النفسية‭ ‬إيماناً‭ ‬منها‭ ‬بأهمية‭ ‬الأسرة‭ ‬في‭ ‬استقرار‭ ‬وازدهار‭ ‬المجتمع،‭ ‬ولكون‭ ‬الأسرة‭ ‬المصنع‭ ‬الأول‭ ‬لبناء‭ ‬شخصيات‭ ‬الأبناء،‭ ‬حيث‭ ‬تقوم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬بتنظيم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬الأسرية‭ ‬واستضافة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬الأسري،‭ ‬ودعوة‭ ‬جميع‭ ‬شركاء‭ ‬المؤسسة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬وجميع‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬الأسرية،‭ ‬وهو‭ ‬الأسلوب‭ ‬القائم‭ ‬الذي‭ ‬تتبعه‭ ‬المؤسسة‭ ‬في‭ ‬مشاركة‭ ‬أصحاب‭ ‬الشأن‭ ‬في‭ ‬التثقيف‭ ‬والتدريب‭ ‬ونقل‭ ‬المعرفة‭ ‬إلى‭ ‬الآخرين،‭ ‬لكون‭ ‬الجميع‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مجتمع‭ ‬واحد‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬جوانب‭ ‬الخير‭ ‬والقيم‭ ‬الأسرية‭ ‬النبيلة‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أوضحت‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الإرشاد‭ ‬الأسري‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬أمينة‭ ‬آل‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬تبنت‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تنظيم‭ ‬‮«‬ملتقى‭ ‬الأسرة‭ ‬البحرينية‭ ‬الأول‮»‬‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مبادراتها‭ ‬السنوية‭ ‬المُتجددة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬حيث‭ ‬استضافت‭ ‬في‭ ‬ملتقاها‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬خليفة‭ ‬المحرزي‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬الأسري‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬دورة‭ ‬تدريبية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬منظومة‭ ‬القيم‭ ‬التربوية‭ ‬للأبناء‮»‬،‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬150‭ ‬مشاركًا‭ ‬ومشاركة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الجمعيات‭ ‬الخيرية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬الأسري،‭ ‬والأمهات‭ ‬المنتسبات‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الورش‭ ‬التدريبية‭ ‬التفاعلية‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المختصين‭ ‬للأمهات‭ ‬المكفولات‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭. ‬وشهد‭ ‬الملتقى‭ ‬تفاعلاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬الحضور‭ ‬الذين‭ ‬أثنوا‭ ‬على‭ ‬مُبادرة‭ ‬المؤسسة‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات،‭ ‬ودورها‭ ‬القيمي‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬تماسك‭ ‬واستقرار‭ ‬الأسرة‭ ‬البحرينية‭ ‬والرفاه‭ ‬النفسي‭ ‬لأفراد‭ ‬الأسرة‭.‬