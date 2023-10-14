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((أمانة الأعلى للمرأة)) تنظم محاضرة توعوية للوقاية من سرطان الثدي

10/14/2023 7:07:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لمكافحة‭ ‬السرطان‭ ‬محاضرة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬التوعية‭ ‬بأهمية‭ ‬الوقاية‭ ‬والكشف‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬حملة‭ ‬أثر‭ ‬الوردية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬المجلس‭ ‬مطلع‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬الشهر‭ ‬الذي‭ ‬يخصص‭ ‬عالميا‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬سبل‭ ‬الوقاية‭ ‬والعلاج‭ ‬والتأهيل‭ ‬الجسدي‭ ‬والمعنوي‭ ‬للمصابات‭ ‬بالمرض‭.‬

وتضمنت‭ ‬المحاضرة‭ ‬التي‭ ‬حاضر‭ ‬فيها‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬فخرو‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لمكافحة‭ ‬السرطان‭ ‬وعقدت‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬تنمية‭ ‬قدرات‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬‮«‬ريادات‮»‬‭ ‬شرحا‭ ‬حول‭ ‬أسباب‭ ‬مرض‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬وأعراضه،‭ ‬وسبل‭ ‬العلاج‭ ‬وأهمية‭ ‬إجراء‭ ‬الفحوصات‭ ‬الطبية‭ ‬والذاتية‭ ‬الدورية،‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬المرض،‭ ‬والوقاية‭ ‬منه،‭ ‬وسرعة‭ ‬علاجه،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التعريف‭ ‬بالعوامل‭ ‬المؤثرة‭ ‬للإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬وطرق‭ ‬الكشف‭ ‬عنه‭ ‬وأحدث‭ ‬تقنيات‭ ‬العلاج‭.‬

وقد‭ ‬صاحب‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬ركن‭ ‬للفحص‭ ‬والاستشارة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مستشفى‭ ‬البحرين‭ ‬التخصصي،‭ ‬حيث‭ ‬توفرت‭ ‬للمشاركات‭ ‬فيها،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الزائرات‭ ‬للمركز،‭ ‬فحوصات‭ ‬طبية‭ ‬اعتيادية‭. ‬

وينظم‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬مبادرات‭ ‬مجال‭ ‬‮«‬جودة‭ ‬الحياة‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لنهوض‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬والمعني‭ ‬بتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬التمتع‭ ‬بحياة‭ ‬صحية‭ ‬وسلامة‭ ‬نفسية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مراحلها‭ ‬العمرية،‭ ‬لتكون‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬وعنصراً‭ ‬فاعلاً‭ ‬ومبادراً‭ ‬في‭ ‬سلامة‭ ‬المجتمع‭ ‬والارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬حياة‭ ‬أفراده‭.‬

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