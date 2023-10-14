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آمر الأكاديمية الملكية للشرطة يشارك في مؤتمر مسؤولي مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني العربية

10/14/2023 7:07:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬العميد‭ ‬فواز‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬آمر‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الملكية‭ ‬للشرطة‭ ‬وفد‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬لمسؤولي‭ ‬مؤسسات‭ ‬التدريب‭ ‬والتأهيل‭ ‬الأمني‭ ‬بالدول‭ ‬العربية‭ ‬،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بغداد‭ ‬بالجمهورية‭ ‬العراقية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بمشاركة‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الداخلية‭ ‬العرب‭ ‬وجامعة‭ ‬نايف‭ ‬العربية‭ ‬للعلوم‭ ‬الأمنية‭.‬

وخلال‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر،‭ ‬استعرض‭ ‬العميد‭ ‬فواز‭ ‬الحسن‭ ‬تجربة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الملكية‭ ‬للشرطة‭ ‬خلال‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬والتعليمية،‭ ‬واتخاذ‭ ‬كل‭ ‬الإجراءات‭ ‬الاحترازية‭ ‬الكفيلة‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الطلبة‭ ‬والهيئة‭ ‬التعليمية‭ ‬والإدارية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬الأكاديمية‭ ‬على‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬تجارب‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الجوانب‭ ‬التدريبية‭ ‬والتعليمية،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التجارب‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬معها‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬التدريب‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬مناقشة‭ ‬التصور‭ ‬النموذجي‭ ‬لأسلوب‭ ‬التدريب‭ ‬والتأهيل‭ ‬الأمني‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬واستعراض‭ ‬إيجابيات‭ ‬وسلبيات‭ ‬التدريب‭ ‬والتأهيل‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬وتداعيات‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬على‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬والتأهيل‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬توطين‭ ‬المنهج‭ ‬التخصصي‭ ‬للغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬في‭ ‬وزارات‭ ‬الداخلية‭ ‬العربية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬منشآت‭ ‬التعلم‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬التدريب‭ ‬الأمنية،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬التعلم‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬استراتيجية‭ ‬تدريبية‭ ‬شاملة‭ ‬لبناء‭ ‬القدرات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬التوجيه‭ ‬والإرشاد‭.‬

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