Sunday, 15 October 2023 05:04 GMT

((مجلس الشورى)) يشكل لجنة الرد على الخطاب السامي واللجان النوعية الدائمة اليوم

10/14/2023 7:07:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ينظر‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ضمن‭ ‬جلسته‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬والتي‭ ‬ستعقد‭ ‬اليوم‭ (‬الأحد‭)‬،‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬إعداد‭ ‬مشروع‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬والمقدم‭ ‬اقتراح‭ ‬بشأنه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس،‭ ‬حيث‭ ‬تختص‭ ‬اللجنة‭ ‬المختصة‭ ‬بدراسة‭ ‬مضامين‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي،‭ ‬وإعداد‭ ‬مشروع‭ ‬الرد‭ ‬عليه‭ ‬لعرضه‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬الموعد‭ ‬الذي‭ ‬يحدده،‭ ‬ليُرفع‭ ‬بعد‭ ‬إقراره‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

كما‭ ‬ينظر‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الجلسة،‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجان‭ ‬النوعية‭ ‬الدائمة،‭ ‬طبقًا‭ ‬لما‭ ‬انتهى‭ ‬إليه‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬بعد‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬طلبات‭ ‬الأعضاء،‭ ‬حيث‭ ‬سيُخطر‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الجلسة،‭ ‬بنتائج‭ ‬انتخابات‭ ‬رؤساء‭ ‬اللجان‭ ‬النوعية‭ ‬الدائمة‭ ‬ونوابهم‭ ‬لدور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭.‬

كما‭ ‬ينتخب‭ ‬المجلس‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأعضاء‭ ‬المترشحين‭ ‬لتمثيل‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للشعبة‭ ‬البرلمانية،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقًا‭ ‬للمادة‭ (‬8‭) ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬للمجلس،‭ ‬والتي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب‭ ‬هما‭ ‬شعبة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المؤتمرات‭ ‬البرلمانية‭ ‬الدولية،‭ ‬ويكون‭ ‬للشعبة‭ ‬لجنة‭ ‬تنفيذية‭ ‬تشكل‭ ‬عند‭ ‬بدء‭ ‬كل‭ ‬دور‭ ‬انعقاد‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وعضوية‭ ‬ثمانية‭ ‬أعضاء‭ ‬يختار‭ ‬كل‭ ‬مجلس‭ ‬أربعة‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أعضائه‭ ‬بالانتخاب‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬سيتم‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬الجلسة،‭ ‬إخطار‭ ‬المجلس‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الرسائل‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والمرفق‭ ‬بها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المراسيم‭ ‬بقوانين‭ ‬الصادرة‭ ‬وفق‭ ‬المادة‭ (‬38‭) ‬من‭ ‬الدستور،‭ ‬والمتضمنة‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بإنشاء‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬والمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬تعديل‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بإصدار‭ ‬سندات‭ ‬التنمية،‭ ‬والمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬بشأن‭ ‬حماية‭ ‬معلومات‭ ‬ووثائق‭ ‬الدولة‭.‬

وسيُخطر‭ ‬المجلس‭ ‬أيضًا‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬قواعد‭ ‬التسجيل‭ ‬والسلامة‭ ‬والمراقبة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالسفن‭ ‬الصغيرة،‭ ‬والمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬السياحة،‭ ‬والمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬تعديل‭ ‬قانون‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬وصرف‭ ‬المياه‭ ‬السطحية،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬الاتصالات،‭ ‬والمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬تعديل‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بإنشاء‭ ‬شركة‭ ‬نفط‭ ‬البحرين،‭ ‬والمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بإضافة‭ ‬بند‭ ‬جديد‭ ‬إلى‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭.‬

MENAFN14102023000055011008ID1107241023

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث