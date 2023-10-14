((مجلس الشورى)) يشكل لجنة الرد على الخطاب السامي واللجان النوعية الدائمة اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬ينظر‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الجلسة،‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجان‭ ‬النوعية‭ ‬الدائمة،‭ ‬طبقًا‭ ‬لما‭ ‬انتهى‭ ‬إليه‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬بعد‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬طلبات‭ ‬الأعضاء،‭ ‬حيث‭ ‬سيُخطر‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الجلسة،‭ ‬بنتائج‭ ‬انتخابات‭ ‬رؤساء‭ ‬اللجان‭ ‬النوعية‭ ‬الدائمة‭ ‬ونوابهم‭ ‬لدور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭.‬

كما‭ ‬ينتخب‭ ‬المجلس‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأعضاء‭ ‬المترشحين‭ ‬لتمثيل‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للشعبة‭ ‬البرلمانية،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقًا‭ ‬للمادة‭ (‬8‭) ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬للمجلس،‭ ‬والتي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب‭ ‬هما‭ ‬شعبة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المؤتمرات‭ ‬البرلمانية‭ ‬الدولية،‭ ‬ويكون‭ ‬للشعبة‭ ‬لجنة‭ ‬تنفيذية‭ ‬تشكل‭ ‬عند‭ ‬بدء‭ ‬كل‭ ‬دور‭ ‬انعقاد‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وعضوية‭ ‬ثمانية‭ ‬أعضاء‭ ‬يختار‭ ‬كل‭ ‬مجلس‭ ‬أربعة‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أعضائه‭ ‬بالانتخاب‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬سيتم‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬الجلسة،‭ ‬إخطار‭ ‬المجلس‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الرسائل‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والمرفق‭ ‬بها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المراسيم‭ ‬بقوانين‭ ‬الصادرة‭ ‬وفق‭ ‬المادة‭ (‬38‭) ‬من‭ ‬الدستور،‭ ‬والمتضمنة‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بإنشاء‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬والمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬تعديل‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بإصدار‭ ‬سندات‭ ‬التنمية،‭ ‬والمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬بشأن‭ ‬حماية‭ ‬معلومات‭ ‬ووثائق‭ ‬الدولة‭.‬

وسيُخطر‭ ‬المجلس‭ ‬أيضًا‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬قواعد‭ ‬التسجيل‭ ‬والسلامة‭ ‬والمراقبة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالسفن‭ ‬الصغيرة،‭ ‬والمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬السياحة،‭ ‬والمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬تعديل‭ ‬قانون‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬وصرف‭ ‬المياه‭ ‬السطحية،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬الاتصالات،‭ ‬والمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬تعديل‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بإنشاء‭ ‬شركة‭ ‬نفط‭ ‬البحرين،‭ ‬والمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بإضافة‭ ‬بند‭ ‬جديد‭ ‬إلى‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭.‬