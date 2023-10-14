د. الشيخة رنا بنت عيسى متحدث رئيس في الجلسة الافتتاحية للقمة الحكومية الخليجية للموارد البشرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن الاستثمار في الكوادر الوطنية ركيزةٌ أساسية في المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بمتابعة حثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية الحكومية للموارد البشرية الحادية عشرة كمتحدث رئيس، والتي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وأضافت د. الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة أن ثقافة التعلم المستمر، لمواكبة المتغيرات والتطورات المتسارعة في مجال التطور التكنولوجي متطلب أساسي، لتطوير الكوادر البشرية وتحقيق الاستثمار الأمثل في قدراتها ومهاراتها، نحو تحقيق أهداف منظومة العمل المؤسسي والارتقاء بمستوى الطموحات المؤسسية والإدارية، مشيرة إلى أن النتائج والأهداف المؤسسية لن تتحقق إلا بتعزيز ثقافة العمل ضمن فريق واحد.
وقالت د. الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة خلال حديثها عن تجربتها القيادية وإنجازاتها على الصعيد الشخصي والمؤسسي، أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا إيمانها بأن وضوح الأهداف والسعي ضمن فريق واحد هو أساس الوصول للغايات وتحقيق النتائج، مضيفة أن القائد خلال مسيرته المؤسسية لابد أن يستثمر في فريق عمله وأن يحرص على مواصلة البناء والتطوير ضمن فريق واحد ومنظومة متكاملة وموحدة لأن نجاح الفريق المؤسسي هو نجاحٌ للقائد ولمؤسسته.
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