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د. الشيخة رنا بنت عيسى متحدث رئيس في الجلسة الافتتاحية للقمة الحكومية الخليجية للموارد البشرية

10/14/2023 7:07:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬أن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬ركيزةٌ‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬أرسى‭ ‬دعائمها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بمتابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للقمة‭ ‬الخليجية‭ ‬الحكومية‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬كمتحدث‭ ‬رئيس،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإماراتية‭ ‬أبوظبي‭.‬

وأضافت‭ ‬د‭. ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬ثقافة‭ ‬التعلم‭ ‬المستمر،‭ ‬لمواكبة‭ ‬المتغيرات‭ ‬والتطورات‭ ‬المتسارعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬متطلب‭ ‬أساسي،‭ ‬لتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأمثل‭ ‬في‭ ‬قدراتها‭ ‬ومهاراتها،‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬المؤسسي‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬الطموحات‭ ‬المؤسسية‭ ‬والإدارية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النتائج‭ ‬والأهداف‭ ‬المؤسسية‭ ‬لن‭ ‬تتحقق‭ ‬إلا‭ ‬بتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬العمل‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬واحد‭.‬

وقالت‭ ‬د‭. ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬خلال‭ ‬حديثها‭ ‬عن‭ ‬تجربتها‭ ‬القيادية‭ ‬وإنجازاتها‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الشخصي‭ ‬والمؤسسي،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬لتتحقق‭ ‬لولا‭ ‬إيمانها‭ ‬بأن‭ ‬وضوح‭ ‬الأهداف‭ ‬والسعي‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬واحد‭ ‬هو‭ ‬أساس‭ ‬الوصول‭ ‬للغايات‭ ‬وتحقيق‭ ‬النتائج،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬القائد‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬المؤسسية‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬يستثمر‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬عمله‭ ‬وأن‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬البناء‭ ‬والتطوير‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬واحد‭ ‬ومنظومة‭ ‬متكاملة‭ ‬وموحدة‭ ‬لأن‭ ‬نجاح‭ ‬الفريق‭ ‬المؤسسي‭ ‬هو‭ ‬نجاحٌ‭ ‬للقائد‭ ‬ولمؤسسته‭.‬

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