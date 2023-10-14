على المجتمع الدولي والدول الكبري الكف عن الصمت إزاء إبادة الشعب الفلسطيني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

شارك‭ ‬النائب‭ ‬ممدوح‭ ‬الصالح‭ ‬عضو‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الثالث‭ ‬للبرلمان‭ ‬العربي،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬بمقر‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بالقاهرة‭.‬

وخلال‭ ‬الجلسة‭ ‬أوضح‭ ‬الصالح‭ ‬أن‭ ‬فلسطين‭ ‬احتلت‭ ‬بالقوة‭ ‬وتم‭ ‬تشريد‭ ‬وقتل‭ ‬شريحة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬شعبها،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬لأي‭ ‬إنسان‭ ‬أن‭ ‬يدوس‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المبدأ‭ ‬الأخلاقي‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالطرف‭ ‬المحتل،‭ ‬مستنكراً‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬القوى‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬جماعات‭ ‬إرهابية،‭ ‬بينما‭ ‬لا‭ ‬تعتبر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬مقاومة‭ ‬الاحتلال‭ ‬والظلم‭ ‬إرهابا‭.‬

كما‭ ‬استنكر‭ ‬الصالح‭ ‬تصريحات‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬بشأن‭ ‬دعوته‭ ‬إلى‭ ‬مواطني‭ ‬غزة‭ ‬بمغادرة‭ ‬القطاع،‭ ‬التي‭ ‬تعني‭ ‬تهجير‭ ‬الأهالي‭ ‬للدول‭ ‬المجاورة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬دعوات‭ ‬التهجير‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬يعد‭ ‬خطورة‭ ‬على‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وتمهد‭ ‬لترك‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬لأراضيهم‭ ‬وضياع‭ ‬حقوقهم،‭ ‬التي‭ ‬كفلها‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬لهم،‭ ‬وكل‭ ‬المواثيق‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬اعترفت‭ ‬بسيادتهم‭ ‬وحقوقهم‭.‬

وفي‭ ‬ذات‭ ‬الجلسة‭ ‬أدان‭ ‬الصالح‭ ‬شن‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حملة‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬وحصار‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬منع‭ ‬وصول‭ ‬الكهرباء،‭ ‬والماء،‭ ‬وكل‭ ‬لوازم‭ ‬المعيشة،‭ ‬وتدمير‭ ‬الطرق‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية،‭ ‬لمنع‭ ‬الحركة‭ ‬ووصول‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬للمستشفيات،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬صمت‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬ترتكب‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬يتنافى‭ ‬تماما‭ ‬مع‭ ‬الشعارات‭ ‬الوهمية‭ ‬التي‭ ‬ترفعها‭ ‬دائما‭ ‬بدفاعها‭ ‬عن‭ ‬قضايا‭ ‬الشعوب‭ ‬والامتثال‭ ‬للقوانين‭ ‬الدولية‭ ‬والقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬التي‭ ‬أثبتت‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والاعتراف‭ ‬بملكيته‭ ‬لأرضه‭.‬

وشدد‭ ‬الصالح‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تحرك‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وكل‭ ‬المنظمات‭ ‬والجهات‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بالفصل‭ ‬في‭ ‬الصراعات‭ ‬والنزاعات‭ ‬بين‭ ‬الدول،‭ ‬لفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬صارمة‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬ووقف‭ ‬نزيف‭ ‬الدماء‭ ‬السائل‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ضرورة‭ ‬البحث‭ ‬السريع‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬بضرورة‭ ‬التهدئة‭ ‬وعدم‭ ‬التصعيد‭ ‬وضبط‭ ‬النفس‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬الأرواح‭ ‬البشرية‭.‬

ودعا‭ ‬الصالح‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬والدول‭ ‬الكبرى‭ ‬أن‭ ‬تكف‭ ‬عن‭ ‬صمتها‭ ‬إزاء‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬من‭ ‬انتهاكات‭ ‬واعتداءات‭ ‬وحشية‭ ‬ومتكررة‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬والقدس‭ ‬الشريف،‭ ‬مضيفا‭: ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬أن‭ ‬يسعى‭ ‬وبكل‭ ‬جدية‭ ‬إلى‭ ‬إلزام‭ ‬إسرائيل‭ ‬بتطبيق‭ ‬قرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬وضرورة‭ ‬إنهاء‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لجميع‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬وإقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشريف‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭.‬