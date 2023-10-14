وزيرة الإسكان: المهندس البحريني مساهم رئيسي في رفد المسيرة التنموية الشاملة

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- Akhbar Al Khaleej) أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني الدور الكبير الذي يطلع به منتسبو القطاع الهندسي في رفد المسيرة التنموية الشاملة بالمملكة، من خلال إسهاماتهم في إعمار المدن والمشاريع التنموية، معربة عن اعتزازها بما قدمته السواعد الوطنية في هذا المجال وما تحقق على أثره من نهضة عمرانية بالقطاعين الحكومي والخاص.
وقالت «الرميحي» بمناسبة ذكرى يوم المهندس البحريني والذي يصادف الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري أن الوزارة تفخر بجميع منتسبيها من المهندسين الذين يعملون بالمدن الإسكانية بروح وطنية ضمن «فريق البحرين» لتحقيق التقدم والرفعة لهذا الوطن.
وأضافت وزيرة الإسكان أن الوزارة تعمل على احتضان ودعم مشاريع المهندسين البحرينيين وتشجيع مساهمتهم في مختلف القطاعات بالمملكة، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى دائماً للتعاون مع القطاع الخاص وبيوت الخبرة لتبني تلك الأفكار الهندسية المبتكرة والتي تصب في النهضة العمرانية لمملكة البحرين.
ختاماً توجهت الوزيرة بالتهنئة لجميع المهندسين نظير مساهماتهم المتميزة مؤكدة أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ستكون على الدوام الداعم والمشجع الأول لتلك الشراكة المتميزة مع المهندسين والقطاع الهندسي بالمملكة للارتقاء بالمنجزات الوطنية.
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