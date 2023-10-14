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وزيرة الإسكان: المهندس البحريني مساهم رئيسي في رفد المسيرة التنموية الشاملة

10/14/2023 7:07:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يطلع‭ ‬به‭ ‬منتسبو‭ ‬القطاع‭ ‬الهندسي‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بالمملكة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إسهاماتهم‭ ‬في‭ ‬إعمار‭ ‬المدن‭ ‬والمشاريع‭ ‬التنموية،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬اعتزازها‭ ‬بما‭ ‬قدمته‭ ‬السواعد‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬وما‭ ‬تحقق‭ ‬على‭ ‬أثره‭ ‬من‭ ‬نهضة‭ ‬عمرانية‭ ‬بالقطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭.‬

وقالت‭ ‬‮«‬الرميحي‮»‬‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬يوم‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭ ‬والذي‭ ‬يصادف‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تفخر‭ ‬بجميع‭ ‬منتسبيها‭ ‬من‭ ‬المهندسين‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬بالمدن‭ ‬الإسكانية‭ ‬بروح‭ ‬وطنية‭ ‬ضمن‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬لتحقيق‭ ‬التقدم‭ ‬والرفعة‭ ‬لهذا‭ ‬الوطن‭.‬

وأضافت‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬احتضان‭ ‬ودعم‭ ‬مشاريع‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينيين‭ ‬وتشجيع‭ ‬مساهمتهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬بالمملكة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تسعى‭ ‬دائماً‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وبيوت‭ ‬الخبرة‭ ‬لتبني‭ ‬تلك‭ ‬الأفكار‭ ‬الهندسية‭ ‬المبتكرة‭ ‬والتي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬النهضة‭ ‬العمرانية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ختاماً‭ ‬توجهت‭ ‬الوزيرة‭ ‬بالتهنئة‭ ‬لجميع‭ ‬المهندسين‭ ‬نظير‭ ‬مساهماتهم‭ ‬المتميزة‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬ستكون‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬الداعم‭ ‬والمشجع‭ ‬الأول‭ ‬لتلك‭ ‬الشراكة‭ ‬المتميزة‭ ‬مع‭ ‬المهندسين‭ ‬والقطاع‭ ‬الهندسي‭ ‬بالمملكة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالمنجزات‭ ‬الوطنية‭.‬

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