البحرين تزخر بالكفاءات الهندسيةاليوم.. الاحتفاء بالـمـنجزات الريادية للمهندسين البحريـنيـيـن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تحتفل مملكة البحرين في الخامس عشر من أكتوبر من كل عام بيوم المهندس البحريني، وبهذه المناسبة هنأت عدداً من الجهات الحكومية والخاصة جميع المهندسين البحرينيين في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكدوا دورهم البارز وعطاءاتهم الجليلة وجهودهم المُلهمة والمُتميزة في سبيل الارتقاء بالواجهة الحضارية لمملكة البحرين وتطوير أفقها الصناعية والتنموية والعمرانية والحضارية.
وأعرب المهندس جمال عبدالعزيز العلوي أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات خلال لقائه بعدد من المهندسين والمهندسات العاملين بالأمانة العامة لمجلس المناقصات والمزايدات عن فخره واعتزازه بما يضمه المجلس من كوادر هندسية تركت بصمة واضحة فيما تحقق من إنجازات وساهمت في تطوير عمليات المناقصات والمزايدات بصورة مهنية وحرفية عالية، مُنوهاً بدورهم البارز في دفع عجلة التقدم بمملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، وبدعم ومساندة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح في الوقت ذاته أن نسبة المهندسين العاملين في المجلس تبلغ 36 % من إجمالي الكادر الوظيفي بالأمانة العامة، مؤكداً أن مملكة البحرين تزخر بكفاءات وخبرات هندسية استطاعت أن تجعل البحرين نموذجاً مرموقاً في مختلف المجالات الهندسية، مُشيراً إلى إن الاحتفاء بيوم المهندس البحريني يعد فرصة لاستذكار المساهمات الجليلة التي قدمتها الكفاءات الهندسية بمملكة البحرين.
بدوره، أكد المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، الدور البارز الذي يقوم به المهندس البحريني وإسهاماته الفاعلة في تطوير مختلف المشاريع التنموية التي ترفد القطاع الهندسي بمملكة البحرين.
وأشاد الخياط بجهود المهندسين العاملين في هيئة التخطيط والتطوير العمراني، ودورهم في الدفع بعجلة التنمية العمرانية بالمملكة، معرباً عن فخره بمساعيهم الدؤوبة وطموحهم العالي في سبيل تحقيق المزيد من المنجزات التي تعود بالخير والنفع على الوطن والمواطنين، والنهوض بمستوى التخطيط العمراني باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، ومتمنياً لجميع المهندسين والمهندسات دوام التوفيق والنجاح.
وأشار الخياط إلى أن نسبة المهندسين العاملين في الهيئة تبلغ 50.67 % من إجمالي الكادر الوظيفي، مضيفاً أن التخصصات الهندسية في الهيئة تتنوع ما بين الهندسة المعمارية والهندسة المدنية والتخطيط العمراني، ويساهم الفريق في إنشاء المخططات وخرائط البنية التحتية وإعداد الشبكات النقل والطرق ومعاينة الرسوم الهندسية والتأكد من مطابقتها مع الاشتراطات الفنية والاشتراطات التنظيمية للتعمير، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد وتطوير الدراسات المتعلقة بمشاريع التجديد الحضري، وإعداد التصاميم والأفكار الأولية للمشاريع والرسومات التفصيلية الخاصة بالعقود.
ونوّه الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني بأن الجميع على قدر من الكفاءة والثقة التي تؤهله للمشاركة في بناء مستقبل واعد لقطاع التخطيط العمراني، موضحاً أن الهيئة تعمل على تعزيز المهارات وتنمية القدرات التي يملكها المهندسون من خلال الدورات التدريبية وورش العمل المستمرة وذلك لمواكبة التطور العمراني وأحدث التوجهات في هذا المجال.
بدوره، أكّد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، دور وجهود المهندس البحريني ومساهمته الفاعلة في المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في ظلّ قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبما يصبُّ في تحقيق المملكة لأهدافها التنموية المُستدامة.
وأشاد وزير شؤون البلديات والزراعة بعطاء المهندسين في قطاعي البلديات والزراعة، وبأفكارهم البنّاءة، والتي تنعكس على رفد جهود الارتقاء بالخدمات المقدمة، وبما يتوافق مع أحدث المؤشرات والمعايير الدولية، منوّهاً سعادته بما تزخر به مملكة البحرين من كفاءات وخبرات هندسية، والتي دعمت وبفاعلية خطط وبرامج التنمية والتطوير، وساهمت في تنفيذ المشروعات في مختلف المجالات الهندسية.
من جهته هنأ المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال جميع المهندسين البحرينيين في القطاعين الحكومي والخاص، مؤكداً أن هذا اليوم يبرز الدور المهم الذي تقوم به الكفاءات والخبرات الوطنية من المهندسين في تطوير المشاريع التنموية التي ترفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة.
وأشاد وزير الأشغال بالجهود التي يبذلها المهندس البحريني في شتى مواقعه، وحرصه على العمل والإنجاز بكل إصرار وإرادة لخدمة الوطن والمواطنين، منوّهاً إلى أن مملكة البحرين تفخر بأبنائها المهندسين وجهودهم الملموسة في خدمة القطاع الهندسي، والذي حقق العديد من النجاحات بفضل سواعد الكوادر الوطنية من المهندسين.
كما أعرب وزير الأشغال عن بالغ تقديره للجهود التي تبذلها جمعية المهندسين البحرينية منذ تأسيسها، مشيداً بالدور الذي تقوم به واهتمامها بالمشاريع التطويرية في المجال الهندسي، ومؤكداً في الوقت ذاته دعم وزارة الأشغال للدور الريادي الذي تقوم به الجمعية لتطوير العمل الهندسي بما يواكب متطلبات التنمية ويعود بالنفع لصالح الوطن والمواطنين.
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