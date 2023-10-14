البحرين تزخر بالكفاءات الهندسيةاليوم.. الاحتفاء بالـمـنجزات الريادية للمهندسين البحريـنيـيـن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكدوا‭ ‬دورهم‭ ‬البارز‭ ‬وعطاءاتهم‭ ‬الجليلة‭ ‬وجهودهم‭ ‬المُلهمة‭ ‬والمُتميزة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالواجهة‭ ‬الحضارية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتطوير‭ ‬أفقها‭ ‬الصناعية‭ ‬والتنموية‭ ‬والعمرانية‭ ‬والحضارية‭.‬

وأعرب‭ ‬المهندس‭ ‬جمال‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬العلوي‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬المهندسين‭ ‬والمهندسات‭ ‬العاملين‭ ‬بالأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بما‭ ‬يضمه‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬كوادر‭ ‬هندسية‭ ‬تركت‭ ‬بصمة‭ ‬واضحة‭ ‬فيما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬وساهمت‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬عمليات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬بصورة‭ ‬مهنية‭ ‬وحرفية‭ ‬عالية،‭ ‬مُنوهاً‭ ‬بدورهم‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التقدم‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬وبدعم‭ ‬ومساندة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬







وأوضح‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬المهندسين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬تبلغ‭ ‬36 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الكادر‭ ‬الوظيفي‭ ‬بالأمانة‭ ‬العامة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تزخر‭ ‬بكفاءات‭ ‬وخبرات‭ ‬هندسية‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تجعل‭ ‬البحرين‭ ‬نموذجاً‭ ‬مرموقاً‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الهندسية،‭ ‬مُشيراً‭ ‬إلى‭ ‬إن‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بيوم‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭ ‬يعد‭ ‬فرصة‭ ‬لاستذكار‭ ‬المساهمات‭ ‬الجليلة‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬الكفاءات‭ ‬الهندسية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الخياط‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني،‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭ ‬وإسهاماته‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مختلف‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬ترفد‭ ‬القطاع‭ ‬الهندسي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأشاد‭ ‬الخياط‭ ‬بجهود‭ ‬المهندسين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني،‭ ‬ودورهم‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بعجلة‭ ‬التنمية‭ ‬العمرانية‭ ‬بالمملكة،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬بمساعيهم‭ ‬الدؤوبة‭ ‬وطموحهم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المنجزات‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع‭ ‬على‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين،‭ ‬والنهوض‭ ‬بمستوى‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬باعتباره‭ ‬أحد‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة،‭ ‬ومتمنياً‭ ‬لجميع‭ ‬المهندسين‭ ‬والمهندسات‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

وأشار‭ ‬الخياط‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬المهندسين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬تبلغ‭ ‬50‭.‬67 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الكادر‭ ‬الوظيفي،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬التخصصات‭ ‬الهندسية‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬تتنوع‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬والهندسة‭ ‬المدنية‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬ويساهم‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬المخططات‭ ‬وخرائط‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وإعداد‭ ‬الشبكات‭ ‬النقل‭ ‬والطرق‭ ‬ومعاينة‭ ‬الرسوم‭ ‬الهندسية‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬مطابقتها‭ ‬مع‭ ‬الاشتراطات‭ ‬الفنية‭ ‬والاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للتعمير،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬وتطوير‭ ‬الدراسات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمشاريع‭ ‬التجديد‭ ‬الحضري،‭ ‬وإعداد‭ ‬التصاميم‭ ‬والأفكار‭ ‬الأولية‭ ‬للمشاريع‭ ‬والرسومات‭ ‬التفصيلية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالعقود‭.‬

ونوّه‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭ ‬بأن‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬الكفاءة‭ ‬والثقة‭ ‬التي‭ ‬تؤهله‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬واعد‭ ‬لقطاع‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬المهارات‭ ‬وتنمية‭ ‬القدرات‭ ‬التي‭ ‬يملكها‭ ‬المهندسون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬المستمرة‭ ‬وذلك‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطور‭ ‬العمراني‭ ‬وأحدث‭ ‬التوجهات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

بدوره،‭ ‬أكّد‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬دور‭ ‬وجهود‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭ ‬ومساهمته‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬قيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبما‭ ‬يصبُّ‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المملكة‭ ‬لأهدافها‭ ‬التنموية‭ ‬المُستدامة‭.‬

وأشاد‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬بعطاء‭ ‬المهندسين‭ ‬في‭ ‬قطاعي‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬وبأفكارهم‭ ‬البنّاءة،‭ ‬والتي‭ ‬تنعكس‭ ‬على‭ ‬رفد‭ ‬جهود‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالخدمات‭ ‬المقدمة،‭ ‬وبما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬أحدث‭ ‬المؤشرات‭ ‬والمعايير‭ ‬الدولية،‭ ‬منوّهاً‭ ‬سعادته‭ ‬بما‭ ‬تزخر‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬كفاءات‭ ‬وخبرات‭ ‬هندسية،‭ ‬والتي‭ ‬دعمت‭ ‬وبفاعلية‭ ‬خطط‭ ‬وبرامج‭ ‬التنمية‭ ‬والتطوير،‭ ‬وساهمت‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروعات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الهندسية‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬هنأ‭ ‬المهندس‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحواج‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬جميع‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬يبرز‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الكفاءات‭ ‬والخبرات‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬المهندسين‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬ترفد‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭.‬

وأشاد‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬مواقعه،‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬والإنجاز‭ ‬بكل‭ ‬إصرار‭ ‬وإرادة‭ ‬لخدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين،‭ ‬منوّهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تفخر‭ ‬بأبنائها‭ ‬المهندسين‭ ‬وجهودهم‭ ‬الملموسة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬القطاع‭ ‬الهندسي،‭ ‬والذي‭ ‬حقق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬بفضل‭ ‬سواعد‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬المهندسين‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬تقديره‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬واهتمامها‭ ‬بالمشاريع‭ ‬التطويرية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الهندسي،‭ ‬ومؤكداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬دعم‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬للدور‭ ‬الريادي‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الجمعية‭ ‬لتطوير‭ ‬العمل‭ ‬الهندسي‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬متطلبات‭ ‬التنمية‭ ‬ويعود‭ ‬بالنفع‭ ‬لصالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭.‬