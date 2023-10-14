أهـالـي الـمـحـرق يثمـنـون توجيهـات الملـك لتطويـر المـحـرق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬تتمتع‭ ‬بجودة‭ ‬إرث‭ ‬حضاري‭ ‬وتاريخي‭ ‬استثنائي،‭ ‬وتنوع‭ ‬فريد‭ ‬للحقب‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬عصر‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬النفط‭ ‬ووصولا‭ ‬إلى‭ ‬عصر‭ ‬النهضة‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬أرست‭ ‬دعائمها‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بين‭ ‬أبنائها،‭ ‬فهذه‭ ‬المنطقة‭ ‬شهدت‭ ‬حقبة‭ ‬الغوص‭ ‬والتجارة‭ ‬والزراعة،‭ ‬وكانت‭ ‬أول‭ ‬منارات‭ ‬المهد‭ ‬للعلم‭ ‬والتعلم‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين‭ ‬الحديث،‭ ‬كما‭ ‬أشادوا‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بشأن‭ ‬تطوير‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تشهد‭ ‬تركيزا‭ ‬واهتماما‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭ ‬والتي‭ ‬بدورها‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الجاذبية‭ ‬السياحية‭ ‬لهذه‭ ‬المحافظة‭ ‬العريقة‭ ‬بتاريخها،‭ ‬والتي‭ ‬تزخر‭ ‬بالمقاصد‭ ‬السياحية‭ ‬والصروح‭ ‬الوطنية‭ ‬المختلفة‭.‬

وبينوا‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ (‬بنا‭) ‬تميز‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭ ‬بمواقع‭ ‬تراثية‭ ‬ومكانة‭ ‬جغرافية‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬منذ‭ ‬القدم،‭ ‬ففي‭ ‬رصيدها‭ ‬منجزات‭ ‬كثيرة،‭ ‬كما‭ ‬تتوافر‭ ‬فيها‭ ‬مقومات‭ ‬جاذبة‭ ‬للأنشطة‭ ‬السياحية‭ ‬والاستثمارية‭.‬





عبدالعزيز‭ ‬بوزبون‭ ‬صاحب‭ ‬متحف‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬الكبير‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بخصوص‭ ‬إعادة‭ ‬المناطق‭ ‬القديمة‭ ‬لتراث‭ ‬البلد‭ ‬وتراث‭ ‬المحرق‭ ‬المعروفة‭ ‬بانتمائها‭ ‬الوطني‭ ‬والعربي،‭ ‬واستذكر‭ ‬التسمية‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬عليها‭ (‬أم‭ ‬المدن‭)‬،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الاستجابة‭ ‬السريعة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وزيارته‭ ‬لمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬حكومي‭ ‬عالي‭ ‬المستوى‭ ‬تأتي‭ ‬لتؤكد‭ ‬حجم‭ ‬الاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬لتنفيذ‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬لإعادة‭ ‬المباني‭ ‬والفرجان‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬وبما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬مكانة‭ ‬ومنزلة‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬قلوب‭ ‬القيادة‭ ‬والشعب‭.‬

وبين‭ ‬بوزبون‭ ‬مدى‭ ‬سعادة‭ ‬أهل‭ ‬المحرق‭ ‬بهذا‭ ‬التوجيه‭ ‬السامي،‭ ‬وما‭ ‬سيلحقه‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬مهمة‭ ‬على‭ ‬المنطقة،‭ ‬إذ‭ ‬تتميز‭ ‬المحرق‭ ‬بتاريخها‭ ‬الممتد،‭ ‬كما‭ ‬تعرف‭ ‬بأصالتها‭ ‬وباهتمام‭ ‬أهلها‭ ‬بالموروث‭ ‬الشعبي،‭ ‬فكل‭ ‬البيوت‭ ‬تقريبا‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬محافظة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬القديمة‭ ‬لأهل‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬تتميز‭ ‬المجالس‭ ‬الأهلية‭ ‬فيها‭ ‬بالوعي‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والغزارة‭ ‬الثقافية‭ ‬والتاريخية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتراث،‭ ‬واستشهد‭ ‬بتجربته‭ ‬الشخصية‭ ‬إذ‭ ‬حول‭ ‬قسما‭ ‬من‭ ‬بيته‭ ‬إلى‭ ‬متحف‭ ‬تراثي‭ ‬يجمع‭ ‬فيه‭ ‬المقتنيات‭ ‬الأثرية‭ ‬القديمة‭ ‬التي‭ ‬يعود‭ ‬عمر‭ ‬بعضها‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬قرنين‭ ‬من‭ ‬الزمن‭.‬

وختم‭ ‬بوزبون‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬المحرق‭ ‬وأهلها‭ ‬منفتحون‭ ‬على‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬للسائح‭ ‬عند‭ ‬زيارته‭ ‬للبحرين،‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬بيوت‭ ‬أهل‭ ‬المحرق‭ ‬مفتوحة‭ ‬للزوار‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬أهلها‭ ‬بالجود‭ ‬ويا‭ ‬الكرم‭ ‬والعز‭ ‬معروفين‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬ثمّنت‭ ‬الدكتورة‭ ‬هنادي‭ ‬الجودر‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بوضع‭ ‬خطة‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬للمدن‭ ‬ومنها‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭ ‬العريقة،‭ ‬وقالت‭ ‬الجودر‭ ‬إن‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭ ‬تتميز‭ ‬بهويتها‭ ‬الثقافية‭ ‬المتفردة،‭ ‬فمنها‭ ‬بدأ‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬التعليم‭ ‬والصحافة،‭ ‬ومنها‭ ‬أيضا‭ ‬تعززت‭ ‬مكانة‭ ‬المرأة‭ ‬منذ‭ ‬القدم،‭ ‬فالمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬كانت‭ ‬وستبقى‭ ‬دائماً‭ ‬شريكة‭ ‬للرجل‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬خليفته‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬شؤون‭ ‬الأسرة‭ ‬خلال‭ ‬غيابه‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬الغوص‭ ‬منذ‭ ‬القدم‭.‬

وبينت‭ ‬الجودر‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬اضطلعت‭ ‬به‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬عامة‭ ‬والمرأة‭ ‬المحرقية‭ ‬خاصة،‭ ‬إذ‭ ‬برزت‭ ‬فيها‭ ‬أوائل‭ ‬النساء‭ ‬اللاتي‭ ‬دخلن‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬المختلفة،‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬أول‭ ‬ممرضة،‭ ‬ومنها‭ ‬أيضا‭ ‬أول‭ ‬مديرة‭ ‬مدرسة،‭ ‬كما‭ ‬برزت‭ ‬أوائل‭ ‬الناشطات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬وغيرها‭.‬

أما‭ ‬خليفة‭ ‬المعاودة‭ ‬فقال‭ ‬إن‭ ‬أوجه‭ ‬تميز‭ ‬المحرق‭ ‬كثيرة،‭ ‬منها‭ ‬قيمتها‭ ‬التراثية‭ ‬وثقافتها‭ ‬وحضارتها،‭ ‬وتربية‭ ‬أبنائها‭ ‬وعشرة‭ ‬أهلها،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ريادتها‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬وعادات‭ ‬وتقاليد‭ ‬أهلها‭ ‬وأصالتهم،‭ ‬وبين‭ ‬المعاودة‭ ‬أن‭ ‬فرجان‭ ‬المحرق‭ ‬وأحياءها‭ ‬القديمة‭ ‬كانت‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬مثالا‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية،‭ ‬وقال‭: ‬لقد‭ ‬جاء‭ ‬الأمر‭ ‬السامي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬تلبية‭ ‬لتطلعات‭ ‬الناس،‭ ‬كما‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬ورجالاتها‭.‬

وعن‭ ‬أهميتها‭ ‬الثقافية‭ ‬أوضح‭ ‬المعاودة‭ ‬وجود‭ ‬نماذج‭ ‬كثيرة‭ ‬لمدن‭ ‬تاريخية‭ ‬قديمة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬محافظة‭ ‬على‭ ‬أصالتها‭ ‬وتصاميمها‭ ‬مع‭ ‬تطويرها‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الشوارع‭ ‬والممرات‭ ‬والأرصفة،‭ ‬فالمسألة‭ ‬تتعلق‭ ‬بحجم‭ ‬العناية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬تقديمها‭ ‬لهذه‭ ‬المدينة‭ ‬ولزوارها‭.. ‬واستذكر‭ ‬المعاودة‭ ‬ذكريات‭ ‬أجيال‭ ‬الستينيات‭ ‬والسبعينيات‭ ‬والثمانينيات‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬المحرق،‭ ‬فهي‭ ‬أجيال‭ ‬شاهدة‭ ‬على‭ ‬ذكريات‭ ‬الفرجان‭ ‬في‭ ‬الزمن‭ ‬الجميل،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬مواقف‭ ‬رجالات‭ ‬المحرق‭ ‬هي‭ ‬مواقف‭ ‬وطنية‭ ‬عبر‭ ‬السنين،‭ ‬وسيظل‭ ‬حب‭ ‬البحرين‭ ‬متوارثا‭ ‬جيلا‭ ‬بعد‭ ‬جيل‭.‬

وبينت‭ ‬السيدة‭ ‬ريم‭ ‬إسماعيل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬أهالي‭ ‬المحرق‭ ‬عاشوا‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬فرحة‭ ‬تشبه‭ ‬الاعراس،‭ ‬وأن‭ ‬استجلاب‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬الحاضر‭ ‬والعيش‭ ‬في‭ ‬زمان‭ ‬الاباء‭ ‬والاجداد‭ ‬حلم‭ ‬أصبح‭ ‬قريب‭ ‬التحقق‭ ‬بفضل‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة،‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬كلماته‭ ‬الخالدة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المحرق‭ ‬مكانة‭ ‬وعظمة‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وكيف‭ ‬أن‭ ‬ماضي‭ ‬وإرث‭ ‬المحرق‭ ‬يمتد‭ ‬لعقود‭ ‬ومراحل‭ ‬زمنية‭ ‬تزخر‭ ‬كل‭ ‬حقبة‭ ‬فيها‭ ‬بخاصية‭ ‬وعبق‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬نسيانه‭.‬

وأكدت‭ ‬ريم‭ ‬إسماعيل‭ ‬أن‭ ‬الاهتمام‭ ‬الملكي‭ ‬بالمحرق‭ ‬تجسد‭ ‬على‭ ‬ارض‭ ‬الواقع‭ ‬فور‭ ‬صدور‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية،‭ ‬حيث‭ ‬عكست‭ ‬زيارة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الحكومي‭ ‬لمدينة‭ ‬المحرق‭ ‬وضواحيها‭ ‬القديمة‭ ‬مستوى‭ ‬الأولويات‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬هذه‭ ‬التوجيهات،‭ ‬وكيف‭ ‬إن‭ ‬جميع‭ ‬قطاعات‭ ‬الدولة‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الجاهزية‭ ‬والاستباقية‭ ‬لإنجاز‭ ‬الطموح‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬وطموح‭ ‬أهالي‭ ‬المحرق‭.‬

وقالت‭ ‬ريم‭ ‬إسماعيل‭ ‬إن‭ ‬المحرق‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مجلد‭ ‬تاريخي‭ ‬يحمل‭ ‬بين‭ ‬فصوله‭ ‬عدة‭ ‬أبواب‭ ‬تتميز‭ ‬بين‭ ‬التجار‭ ‬والحرفية‭ ‬والرياضة‭ ‬والتعليم،‭ ‬فكل‭ ‬بدايات‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬مملكتنا‭ ‬العزيزة‭ ‬كانت‭ ‬محطتها‭ ‬الأولى‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق،‭ ‬وأن‭ ‬تخليد‭ ‬هذا‭ ‬الحق‭ ‬والبدايات‭ ‬مفخرة‭ ‬كبيرة‭ ‬لنا‭ ‬أبناء‭ ‬المحرق‭ ‬وللأجيال‭ ‬التي‭ ‬ستشاهد‭ ‬ماضي‭ ‬الآباء‭ ‬والاجداد‭ ‬مستقبلا‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬فواز‭ ‬يوسف‭ ‬العبدالله‭ ‬إن‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬كان‭ ‬مفرحا‭ ‬لأهالي‭ ‬المحرق‭ ‬بمختلف‭ ‬فئاتهم‭ ‬العمرية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬فنحن‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭ ‬نعلم‭ ‬جيدا‭ ‬بحجم‭ ‬ومقدار‭ ‬الحب‭ ‬الذي‭ ‬تناله‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭ ‬لدى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وأنها‭ ‬غالية‭ ‬وذات‭ ‬مكانة،‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬تخصيص‭ ‬جلالته‭ ‬لمساحة‭ ‬وكلمة‭ ‬في‭ ‬خطابه‭ ‬السامي‭ ‬خلال‭ ‬رعايته‭ ‬الكريمة‭ ‬لافتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬عن‭ (‬المحرق‭) ‬كان‭ ‬بمثابة‭ ‬وسام‭ ‬فخر‭ ‬على‭ ‬صدر‭ ‬كل‭ ‬فرد‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬المحرق،‭ ‬ولحظات‭ ‬لن‭ ‬ننساها‭ ‬يوماً،‭ ‬وستخلد‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬وذكرة‭ ‬أهالي‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬الجميلة‭.‬

وأكد‭ ‬فواز‭ ‬العبدالله‭ ‬أن‭ ‬المحرق‭ ‬تمتاز‭ ‬بعدة‭ ‬مجالات‭ ‬لها‭ ‬ماض‭ ‬وحاضر‭ ‬وكذلك‭ ‬لها‭ ‬إنجازات‭ ‬تاريخية،‭ ‬ولو‭ ‬أخذنا‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬الرياضة‭ ‬فإن‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭ ‬تعتبر‭ ‬مهد‭ ‬الحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬والثقافية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬فمن‭ ‬هنا‭ ‬انطلقت‭ ‬أهم‭ ‬الأندية‭ ‬الرياضة‭ ‬وأهم‭ ‬الجمعيات‭ ‬والندوات‭ ‬الثقافية،‭ ‬وبرزت‭ ‬فيها‭ ‬أسماء‭ ‬مخضرمة‭ ‬حققت‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أولا‭ ‬وللمحرق‭ ‬عدة‭ ‬إنجازات‭ ‬محفوظة‭ ‬في‭ ‬ذاكرة‭ ‬التاريخ‭.‬

وبيّن‭ ‬العبدالله‭ ‬أن‭ ‬توجيهات‭ ‬جلالته‭ ‬أعطت‭ ‬كل‭ ‬ذي‭ ‬اختصاص‭ ‬الإشارة‭ ‬بالعمل‭ ‬وتدوين‭ ‬الماضي‭ ‬والحاضر‭ ‬وتجديد‭ ‬العمل‭ ‬القائم،‭ ‬فهناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة،‭ ‬وهناك‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬والقصص‭ ‬والتاريخ‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يعاد‭ ‬استحضاره‭ ‬واحياؤه،‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬بفضل‭ ‬تلك‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬وبفضل‭ ‬حجم‭ ‬الاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬أبداه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬لمدينة‭ ‬المحرق‭ ‬وأحيائها‭ ‬العريقة‭.‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬قال‭ ‬عبدالله‭ ‬العثمان‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تعتبر‭ ‬فرصة‭ ‬لرفع‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والعرفان‭ ‬لمقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬شكرا‭ ‬مقرونا‭ ‬بكل‭ ‬حب‭ ‬وولاء‭ ‬وتقدير‭ ‬وامتنان‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬بتطوير‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭ ‬بما‭ ‬يحفظ‭ ‬هويتها‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭.‬

وبين‭ ‬العثمان‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬يجسد‭ ‬تراث‭ ‬الآباء‭ ‬والأجداد‭ ‬وتاريخ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬العريق‭ ‬في‭ ‬صيد‭ ‬واستخراج‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬والعلم،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬مكانة‭ ‬المحرق‭ ‬وتاريخها‭ ‬ممتد‭ ‬ضمن‭ ‬حضارة‭ ‬الوطن‭ ‬الذي‭ ‬نعتز‭ ‬ونفتخر‭ ‬به،‭ ‬ففيها‭ ‬عوائل‭ ‬معروفة‭ ‬بتاريخها‭ ‬المتميز‭ ‬الغني‭ ‬بالعلم‭ ‬والثقافة‭ ‬المتنوعة،‭ ‬وفيها‭ ‬أول‭ ‬مدرسة‭ ‬نظامية‭ ‬أسست‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وهي‭ ‬مدرسة‭ ‬الهداية‭ ‬الخليفية‭ ‬للبنين،‭ ‬كما‭ ‬فيها‭ ‬الفنون‭ ‬الشعبية‭ ‬والحرف‭ ‬اليدوية‭ ‬وصناعة‭ ‬السفن‭ ‬وصيد‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬وصيد‭ ‬السمك‭ ‬وجمالها‭ ‬الطبيعي‭.‬

وتعليقا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬مجالس‭ ‬المحرق،‭ ‬قال‭ ‬العثمان‭: ‬لقد‭ ‬ساهمت‭ ‬هذه‭ ‬المجالس‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬أواصر‭ ‬التقارب‭ ‬والتلاحم،‭ ‬وكان‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬معلم‭ ‬اجتماعي‭ ‬ثقافي‭ ‬ديني،‭ ‬يناقش‭ ‬فيها‭ ‬الموضوعات‭ ‬المهمة،‭ ‬ويتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالخبراء‭ ‬لتوعية‭ ‬الناس،‭ ‬كما‭ ‬لها‭ ‬دورها‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬لترسيخ‭ ‬العادات‭ ‬والتقاليد،‭ ‬فأهلها‭ ‬عرفوا‭ ‬عبر‭ ‬التاريخ‭ ‬بالكرم‭ ‬والجود‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أثنى‭ ‬أحمد‭ ‬المقهوي‭ ‬على‭ ‬مضامين‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬خلال‭ ‬رعايته‭ ‬الكريمة‭ ‬لافتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬وعبر‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬أهل‭ ‬المحرق‭ ‬بالأمر‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬لمباني‭ ‬ومدن‭ ‬البحرين،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إحياء‭ ‬قصر‭ ‬عيسى‭ ‬الكبير،‭ ‬خلال‭ ‬رعايته‭ ‬الكريمة‭ ‬لافتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭.‬

وقال‭ ‬المقهوي‭ ‬إن‭ ‬توجيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بتفعيل‭ ‬خطة‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬لمباني‭ ‬ومدن‭ ‬البحرين‭ ‬وإطلاق‭ ‬خطة‭ ‬تطوير‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق،‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬سرعة‭ ‬الاستجابة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الاوامر‭ ‬الملكية‭ ‬التي‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬بداية‭ ‬لمرحلة‭ ‬من‭ ‬الازدهار‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العظيمة‭ ‬بتاريخها‭ ‬وحضارتها‭.‬

وعن‭ ‬الجانب‭ ‬الثقافي‭ ‬للمحرق‭ ‬قال‭ ‬المقهوي‭ ‬إن‭ ‬فرجان‭ ‬وبيوت‭ ‬المحرق‭ ‬كانت‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬تحتل‭ ‬مكانة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬طريق‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬خير‭ ‬شاهد‭ ‬على‭ ‬العمق‭ ‬الثقافي‭ ‬الكبير‭ ‬لهذه‭ ‬المدينة‭ ‬الصغيرة‭ ‬بحجمها‭ ‬الكبيرة‭ ‬بثقلها‭ ‬التاريخي،‭ ‬وأوضح‭ ‬المقهوي‭ ‬أن‭ ‬المحرق‭ ‬تمتلك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المقومات‭ ‬الجاذبة‭ ‬للأنشطة‭ ‬السياحية‭ ‬والاستثمارية‭.‬

أما‭ ‬صالح‭ ‬محمد‭ ‬الحسن‭ ‬فأوضح‭ ‬أن‭ ‬أهالي‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬سعدوا‭ ‬واستبشروا‭ ‬بتوجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬لتطوير‭ ‬البيوت‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬المحرق،‭ ‬وقال‭: ‬أسعدنا‭ ‬وجود‭ ‬رجالات‭ ‬الدولة‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬الأحياء‭ ‬القديمة‭ ‬لمدينة‭ ‬المحرق،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬وتطوير‭ ‬ملموس‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬لهذه‭ ‬المدينة‭ ‬التاريخية‭ ‬المهمة‭.‬

وأضاف‭ ‬الحسن‭ ‬أن‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭ ‬كانت‭ ‬عبر‭ ‬تاريخها‭ ‬عاصمة‭ ‬البحرين‭ ‬الأولى،‭ ‬وبها‭ ‬رجالات‭ ‬عملوا‭ ‬وأخلصوا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تنمية‭ ‬البلد‭ ‬وبنائه،‭ ‬وبذلوا‭ ‬الغالي‭ ‬والنفيس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬هذه‭ ‬الأرض‭ ‬الطيبة‭.‬

وختم‭ ‬الحسن‭ ‬بتوضيح‭ ‬الانفتاح‭ ‬الثقافي‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬المحرق،‭ ‬لكونها‭ ‬احتضنت‭ ‬عبر‭ ‬تاريخها‭ ‬أسواقا‭ ‬كثيرة،‭ ‬كما‭ ‬تتميز‭ ‬بمجالسها‭ ‬الأهلية‭ ‬النشطة،‭ ‬وبيّن‭ ‬أن‭ ‬متحفه‭ ‬مفتوح‭ ‬لجميع‭ ‬الزوار‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬مقتنياته‭ ‬التراثية‭ ‬ومجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الوثائق‭ ‬الرسمية‭ ‬النادرة،‭ ‬والتي‭ ‬تحمل‭ ‬في‭ ‬طياتها‭ ‬معاني‭ ‬غنى‭ ‬هذا‭ ‬التراث‭ ‬وتفرده‭.‬

وتقدم‭ ‬محمد‭ ‬الدخيل‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬جلالته‭ ‬وأوامره‭ ‬السامية‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الإرث‭ ‬التاريخي‭ ‬والثقافي‭ ‬للمحرق‭ ‬وإعادة‭ ‬أهلها‭ ‬إليها،‭ ‬والشكر‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الامير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لتوجيه‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بسرعة‭ ‬التنفيذ،‭ ‬وزيارة‭ ‬سموه‭ ‬للمحرق‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬الا‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬سرعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬بشأن‭ ‬المدينة‭.‬

وقال‭ ‬الدخيل‭: ‬يعجز‭ ‬اللسان‭ ‬عن‭ ‬ذكر‭ ‬ما‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬إرث‭ ‬تاريخي‭ ‬واجتماعي‭ ‬كبير،‭ ‬فتاريخ‭ ‬المحرق‭ ‬يشهد‭ ‬له‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬عاصر‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة،‭ ‬والكل‭ ‬يعرف‭ ‬أن‭ ‬المحرق‭ ‬تعتبر‭ ‬مقصدًا‭ ‬سياحيا‭ ‬لأهل‭ ‬الخليج‭ ‬خاصة‭ ‬والدول‭ ‬الاخرى‭ ‬عامةً،‭ ‬وهي‭ ‬تستحق‭ ‬وجود‭ ‬من‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬هويتها‭ ‬الوطنية،‭ ‬فهذه‭ ‬التوجيهات‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬لإعادة‭ ‬الروح‭ ‬في‭ ‬المحرق‭ ‬وأهلها‭.‬

وأخيرا‭ ‬أوضحت‭ ‬نور‭ ‬الشامسي‭ ‬أن‭ ‬توجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬بوضع‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬لمباني‭ ‬البحرين،‭ ‬وإطلاق‭ ‬خطة‭ ‬تطوير‭ ‬المحرق‭ ‬بما‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬هويتها‭ ‬وأصالتها‭ ‬وعراقتها،‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬إلا‭ ‬تأكيد‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الهوية‭ ‬العظيمة‭ ‬ونقل‭ ‬هذا‭ ‬الالتزام‭ ‬إلى‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬لكون‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭ ‬‮«‬أم‭ ‬المدن‮»‬‭ ‬إذ‭ ‬تخرج‭ ‬منها‭ ‬غالبية‭ ‬مثقفي‭ ‬وأدباء‭ ‬وشعراء‭ ‬ورجالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬أهالي‭ ‬المحرق‭ ‬لا‭ ‬يسعهم‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬يتقدموا‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬جلالته‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬وعظيم‭ ‬الامتنان‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬اللفتة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬في‭ ‬طياتها‭ ‬رؤية‭ ‬مستقبلية‭ ‬ثاقبة‭ ‬لهذه‭ ‬المدينة‭ ‬العريقة‭ ‬بتاريخها‭ ‬وحضارتها‭ ‬ومكانتها‭.‬