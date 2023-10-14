((الأهلي المتحد)) يفوز بجائزتين في حفل يوروماني الشرق الأوسط للتميز 2023

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬حصول‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬على‭ ‬لقبين‭ ‬جديدين‭ ‬من‭ ‬يوروماني،‭ ‬المجلة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المال‭ ‬والأعمال‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬أحرز‭ ‬البنك‭ ‬جائزتي‭ ‬أفضل‭ ‬بنك‭ ‬للحلول‭ ‬الرقمية،‭ ‬وأفضل‭ ‬بنك‭ ‬للشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

ويعتبر‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬إحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬إطلاق‭ ‬البنك‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬بشكل‭ ‬لافت‭. ‬كما‭ ‬اعتمد‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬تشكيلة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬التي‭ ‬مكنته‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬خدماته‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬الرقمية،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬استلام‭ ‬طلب‭ ‬العميل‭ ‬ولغاية‭ ‬التنفيذ،‭ ‬مما‭ ‬أتاح‭ ‬له‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬على‭ ‬كفاءته‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المعالجة‭ ‬المباشرة‭ ‬للمدفوعات‭ (‬ STP ‭).‬

كما‭ ‬أدرك‭ ‬البنك‭ ‬الدور‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬ستلعبه‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬المملكة؛‭ ‬ولذا‭ ‬فقد‭ ‬اهتم‭ ‬بتوفير‭ ‬مجموعة‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬أعمالها‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬فقد‭ ‬أطلق‭ ‬البنك‭ ‬ميزة‭ ‬إدارة‭ ‬الحسابات‭ ‬الافتراضية،‭ ‬كما‭ ‬قام‭ ‬بإضافة‭ ‬وتطوير‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬ميزة‭ ‬أخرى‭ ‬عبر‭ ‬بوابته‭ ‬الخاصة‭ ‬بالخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للشركات‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬جوائز‭ ‬يوروماني‭ ‬للتميز‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬معايير‭ ‬التفوق‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭. ‬وتقوم‭ ‬المجلة‭ ‬منذ‭ ‬30‭ ‬سنة‭ ‬بتقييم‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الرائدة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬عبر‭ ‬جمع‭ ‬بيانات‭ ‬الأداء‭ ‬وإجراء‭ ‬الدراسات‭ ‬الاستقصائية‭. ‬وتتميز‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬السنوية‭ ‬بتقييمها‭ ‬للتميز‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬المصرفي‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭ ‬والإقليمي‭ ‬والمحلي،‭ ‬وفي‭ ‬عدة‭ ‬فئات‭ ‬مختلفة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرح‭ ‬أحمد‭ ‬سعود‭ ‬الخرجي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد،‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬يسعدني‭ ‬أن‭ ‬أعبر‭ ‬عن‭ ‬جزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لمجلة‭ ‬يوروماني،‭ ‬وعن‭ ‬بالغ‭ ‬فخري‭ ‬بالمنجزات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬والحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬للشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭. ‬تمثل‭ ‬هاتان‭ ‬الجائزتان‭ ‬شاهداً‭ ‬على‭ ‬التزامنا‭ ‬المستمر‭ ‬بتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مدروسة‭ ‬بعناية‭ ‬ومصممة‭ ‬خصيصاً‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تلبية‭ ‬تطلعات‭ ‬عملائنا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬سعينا‭ ‬لضمان‭ ‬حصولهم‭ ‬جميعاً‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‮»‬‭.‬

واختتم‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬تسلط‭ ‬هاتان‭ ‬الجائزتان‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬نموذج‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬يتبعه‭ ‬البنك،‭ ‬وما‭ ‬يميزه‭ ‬من‭ ‬مرونة‭ ‬وديناميكية‭ ‬تخدمان‭ ‬أهداف‭ ‬النمو‭ ‬والتوسع‭ ‬المستمر‭ ‬الذي‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬البنك‭ ‬يحققه‮»‬‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هاتين‭ ‬الجائزتين‭ ‬تمثلان‭ ‬أحدث‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬الألقاب‭ ‬والجوائز‭ ‬التي‭ ‬أحرزها‭ ‬البنك‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬بنك‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬2023‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬غلوبال‭ ‬فاينانس‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مزود‭ ‬لخدمات‭ ‬التمويل‭ ‬التجاري،‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬بنك‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مزود‭ ‬لخدمات‭ ‬إدارة‭ ‬النقد‭ ‬والخزانة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬من‭ ‬غلوبال‭ ‬فاينانس،‭ ‬وغيرها‭.‬