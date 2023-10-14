((الأهلي المتحد)) يفوز بجائزتين في حفل يوروماني الشرق الأوسط للتميز 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كأفضل بنك للحلول الرقمية وأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة..
تم الإعلان عن حصول البنك الأهلي المتحد على لقبين جديدين من يوروماني، المجلة الرائدة في قطاع المال والأعمال حول العالم، حيث أحرز البنك جائزتي أفضل بنك للحلول الرقمية، وأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين.
ويعتبر البنك الأهلي المتحد إحدى المؤسسات الرائدة في تبني الخدمات الرقمية في المملكة، حيث شهدت السنوات الأخيرة إطلاق البنك لمجموعة من الخدمات المبتكرة التي ساهمت في رفع مستوى المنافسة في السوق بشكل لافت. كما اعتمد البنك الأهلي المتحد تشكيلة متنوعة من الحلول التي مكنته من توفير خدماته عبر القنوات الرقمية، بدءاً من مرحلة استلام طلب العميل ولغاية التنفيذ، مما أتاح له فرصة الفوز بالعديد من الجوائز التي تشهد على كفاءته في مجال المعالجة المباشرة للمدفوعات ( STP ).
كما أدرك البنك الدور الحيوي الذي ستلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة النمو في المملكة؛ ولذا فقد اهتم بتوفير مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات التي من شأنها أن تساعد هذه المؤسسات على الارتقاء بمستوى أعمالها. وفي هذا الإطار فقد أطلق البنك ميزة إدارة الحسابات الافتراضية، كما قام بإضافة وتطوير أكثر من مائة ميزة أخرى عبر بوابته الخاصة بالخدمات المصرفية للشركات.
جدير بالذكر أن جوائز يوروماني للتميز هي من أبرز معايير التفوق في قطاع الخدمات المصرفية. وتقوم المجلة منذ 30 سنة بتقييم مختلف المؤسسات المالية الرائدة حول العالم عبر جمع بيانات الأداء وإجراء الدراسات الاستقصائية. وتتميز هذه الجوائز السنوية بتقييمها للتميز في الأداء المصرفي على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، وفي عدة فئات مختلفة.
وبهذه المناسبة صرح أحمد سعود الخرجي، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي المتحد، بالقول: «يسعدني أن أعبر عن جزيل الشكر والامتنان لمجلة يوروماني، وعن بالغ فخري بالمنجزات التي حققها البنك الأهلي المتحد على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية والحلول المبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة. تمثل هاتان الجائزتان شاهداً على التزامنا المستمر بتقديم حلول مدروسة بعناية ومصممة خصيصاً من أجل تلبية تطلعات عملائنا، إلى جانب سعينا لضمان حصولهم جميعاً على تجربة استثنائية».
واختتم قائلاً: «تسلط هاتان الجائزتان الضوء على نجاح نموذج العمل الذي يتبعه البنك، وما يميزه من مرونة وديناميكية تخدمان أهداف النمو والتوسع المستمر الذي ما زال البنك يحققه».
جدير بالذكر أن هاتين الجائزتين تمثلان أحدث إضافة إلى قائمة الألقاب والجوائز التي أحرزها البنك خلال السنوات الأخيرة من مختلف الجهات والمؤسسات الرائدة في القطاع المصرفي، والتي تشمل جائزة أفضل بنك في البحرين 2023 من مجلة غلوبال فاينانس إضافة إلى جائزة أفضل مزود لخدمات التمويل التجاري، جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في البحرين، جائزة أفضل مزود لخدمات إدارة النقد والخزانة في البحرين لعام 2023 من غلوبال فاينانس، وغيرها.
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