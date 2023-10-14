مناقصة للإنارة الداخلية والخارجية لبوليتكنك البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت نوال عباس:
طرحت شركة بابكو للتكرير في موقع مجلس المناقصات والمزايدات مناقصة لإبرام اتفاقية مدة سنة واحدة لإقامة اليوم العائلي لركن الأطفال في أسبوع البيئة والصحة والسلامة.، وسيتم تسلم عطاءات مظاريف الشركات المتقدمة حتى تاريخ 29 أكتوبر 2023 على أن يتم فتحها في اليوم التالي.
وتعتزم شركة بابكو للتكرير إقامة اليوم العائلي لأسبوع البيئة والصحة والسلامة، والذي سيعقد في حلبة البحرين الدولية. ويتوجب على مقدم العرض توفير ما لا يقل عن 12 نشاطًا رياضيًّا متنوعًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 16 سنة، وبناء مسرح للأنشطة، وتوفير العمال لإدارة المسرح بما في ذلك عريف الحفل، وتوفير وتشغيل الأدوات اللازمة لتشغيل المسرح بما في ذلك السماعات وجهاز الصوت، الإضاءة... إلخ.
كما طرحت بوليتكنك البحرين مناقصة في موقع مجلس المناقصات والمزايدات لإبرام اتفاقية مدتها سنة واحدة لإنارة داخلية وخارجية للحرم الجامعي، وسيتم تسلم عطاءات مظاريف الشركات المتقدمة حتى تاريخ 29 أكتوبر 2023، على أن يتم فتح المظاريف في اليوم التالي.
وترغب بوليتكنك البحرين بتزويد الجامعة بجميع أنواع الإنارة الداخلية والخارجية، وتركيبها في جميع المباني والمكاتب والممرات وجدران الحرم الجامعي ضمن الإطار الزمني المحدد، مع شهادة ضمان لجميع أنواع الإضاءة التي يقدمها المورد. كما طرحت بلدية المنطقة الجنوبية مناقصة لإبرام اتفاقية مدتها 3 أشهر لتشغيل وصيانة الحدائق الطبيعية، وسيتم تسلم عطاءات مظاريف الشركات المتقدمة حتى تاريخ 16 أكتوبر على أن يتم فتحها في اليوم التالي. وترغب بلدية المنطقة الجنوبية في طرح مناقصة داخلية لتشغيل وصيانة الحدائق وسقيها، وهذه الخدمة تشمل أعمال البستنة وإزالة الأعشاب الضارة وسقي النباتات والحدائق وتنظيف الأشجار والمحافظة عليها في المنطقة الجنوبية.
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