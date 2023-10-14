مناقصة للإنارة الداخلية والخارجية لبوليتكنك البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





طرحت‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬مناقصة‭ ‬لإبرام‭ ‬اتفاقية‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭ ‬لإقامة‭ ‬اليوم‭ ‬العائلي‭ ‬لركن‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬أسبوع‭ ‬البيئة‭ ‬والصحة‭ ‬والسلامة‭.‬،‭ ‬وسيتم‭ ‬تسلم‭ ‬عطاءات‭ ‬مظاريف‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬29‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬فتحها‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭. ‬

وتعتزم‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬إقامة‭ ‬اليوم‭ ‬العائلي‭ ‬لأسبوع‭ ‬البيئة‭ ‬والصحة‭ ‬والسلامة،‭ ‬والذي‭ ‬سيعقد‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭. ‬ويتوجب‭ ‬على‭ ‬مقدم‭ ‬العرض‭ ‬توفير‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬12‭ ‬نشاطًا‭ ‬رياضيًّا‭ ‬متنوعًا‭ ‬للأطفال‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬6‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬سنة،‭ ‬وبناء‭ ‬مسرح‭ ‬للأنشطة،‭ ‬وتوفير‭ ‬العمال‭ ‬لإدارة‭ ‬المسرح‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬عريف‭ ‬الحفل،‭ ‬وتوفير‭ ‬وتشغيل‭ ‬الأدوات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتشغيل‭ ‬المسرح‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬السماعات‭ ‬وجهاز‭ ‬الصوت،‭ ‬الإضاءة‭... ‬إلخ‭.‬

كما‭ ‬طرحت‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬مناقصة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬لإبرام‭ ‬اتفاقية‭ ‬مدتها‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭ ‬لإنارة‭ ‬داخلية‭ ‬وخارجية‭ ‬للحرم‭ ‬الجامعي،‭ ‬وسيتم‭ ‬تسلم‭ ‬عطاءات‭ ‬مظاريف‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬29‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭.‬

وترغب‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬بتزويد‭ ‬الجامعة‭ ‬بجميع‭ ‬أنواع‭ ‬الإنارة‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية،‭ ‬وتركيبها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المباني‭ ‬والمكاتب‭ ‬والممرات‭ ‬وجدران‭ ‬الحرم‭ ‬الجامعي‭ ‬ضمن‭ ‬الإطار‭ ‬الزمني‭ ‬المحدد،‭ ‬مع‭ ‬شهادة‭ ‬ضمان‭ ‬لجميع‭ ‬أنواع‭ ‬الإضاءة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬المورد‭. ‬كما‭ ‬طرحت‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬مناقصة‭ ‬لإبرام‭ ‬اتفاقية‭ ‬مدتها‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬لتشغيل‭ ‬وصيانة‭ ‬الحدائق‭ ‬الطبيعية،‭ ‬وسيتم‭ ‬تسلم‭ ‬عطاءات‭ ‬مظاريف‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬16‭ ‬أكتوبر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬فتحها‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭. ‬وترغب‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬مناقصة‭ ‬داخلية‭ ‬لتشغيل‭ ‬وصيانة‭ ‬الحدائق‭ ‬وسقيها،‭ ‬وهذه‭ ‬الخدمة‭ ‬تشمل‭ ‬أعمال‭ ‬البستنة‭ ‬وإزالة‭ ‬الأعشاب‭ ‬الضارة‭ ‬وسقي‭ ‬النباتات‭ ‬والحدائق‭ ‬وتنظيف‭ ‬الأشجار‭ ‬والمحافظة‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭.‬