بيان سعودي صارم بشأن الأحداث الراهنة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير للشعب الفلسطيني من غزة، معرباً عن إدانته لاستهداف المدنيين بأي شكل .
وبحسب وكالة واس الرسمية السعودية، دعا الوزير السعودي خلال لقائه نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في الرياض، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ومحيطها، ورفع الحصار عن القطاع تماشياً مع القانون الدولي، والعمل على ضمان دخول المساعدات الإنسانية الملحّة من غذاءٍ ودواء.
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