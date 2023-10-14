رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: تلقينا ضربة لا تطاق

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: تلقينا ضربة لا تطاق
التاريخ
10/14/2023 3:12:45 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إن إسرائيل تعرضت لـ"ضربة لا تطاق".
وقال هنغبي أن تقييمه خاطئ قبل الحرب بأن "حماس مقيدة"، قائلا: "كنت مخطئا. هذا خطأي وخطأ جميع الأطراف".
وقال إنه لم تكن هناك تحذيرات من مصر قبل الحرب.
روسيا اليوم
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