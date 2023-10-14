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رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: تلقينا ضربة لا تطاق

10/14/2023 3:12:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إن إسرائيل تعرضت لـ"ضربة لا تطاق".
وقال هنغبي أن تقييمه خاطئ قبل الحرب بأن "حماس مقيدة"، قائلا: "كنت مخطئا. هذا خطأي وخطأ جميع الأطراف".
وقال إنه لم تكن هناك تحذيرات من مصر قبل الحرب.

روسيا اليوم

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