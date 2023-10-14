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انخفاض ملموس على الحرارة وامطار غزيرة في طريقها الى الاردن

10/14/2023 3:12:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الاحد بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الاجواء غائمة جزئيا الى غائمة مع هطول الامطار بين الحين والاخر في المحافظات الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الميت قد تكون و لفترات محدودة في المناطق الشمالية غزيرة احيانا.
ووفق ادارة الارصاد الجوية تكون الأجواء ليلاً باردة نسبيا، وغائمة جزئياً الى غائمة، مع هطول امطار متقطعة بين الحين والاخر في المناطق الشمالية والوسطى تمتد الى اجزاء من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة .

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