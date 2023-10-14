انخفاض ملموس على الحرارة وامطار غزيرة في طريقها الى الاردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الاحد بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الاجواء غائمة جزئيا الى غائمة مع هطول الامطار بين الحين والاخر في المحافظات الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الميت قد تكون و لفترات محدودة في المناطق الشمالية غزيرة احيانا.
ووفق ادارة الارصاد الجوية تكون الأجواء ليلاً باردة نسبيا، وغائمة جزئياً الى غائمة، مع هطول امطار متقطعة بين الحين والاخر في المناطق الشمالية والوسطى تمتد الى اجزاء من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة .
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